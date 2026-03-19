El Hospital Torrecárdenas escala 12 puestos en el ranking reputacional nacional en cinco años

Antonio Sanz destaca que “la gestión del Gobierno andaluz ha puesto las bases para este salto de calidad con inversión y determinación”

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha destacado en la Comisión Parlamentaria de Sanidad que el Hospital Universitario Torrecárdenas de Almería ha escalado 12 puestos en los rankings de hospitales con mejor reputación de España desde 2020. En concreto, ha pasado del puesto 36 al 24 en los últimos cinco años y, además, se ha situado entre los cinco mejores de Andalucía “gracias al importante proceso de renovación que ha experimentado”.

Antonio Sanz ha subrayado que este salto de calidad “es, sin duda, la demostración del buen hacer y de la gestión de la excelencia. Este Gobierno ha puesto las bases para ese salto de calidad, con inversión y determinación”. No en vano, se han invertido 15 millones de euros en este “auténtico ‘plan renove’, que pone fin a la obsolescencia que ha sufrido este hospital durante muchos años sin inversiones”.

Así, ha citado la renovación de todo el equipamiento de la planta de Oncología, incluido el electromédico; se han sustituido 700 camas, de las que 28 corresponden a pacientes críticos; 60 de los ecógrafos también han sido renovados; se han sustituido siete respiradores de cuidados intensivos, siete mesas quirúrgicas y nueve de anestesia; y “se ha dado respuesta a una de las demandas históricas de toda la provincia: Almería ya dispone de un PET-TAC de última generación para el diagnóstico de imagen”, ha incidido.

El titular de Sanidad ha explicado que “uno de los objetivos que se marcó este Gobierno a su llegada a la Junta en 2019 fue la mejora sistemática y continuada de las infraestructuras sanitaria”, que se ha traducido en una inversión de casi 3.000 millones de euros y la puesta en marcha de 100 nuevas infraestructuras. Además, ha añadido, este esfuerzo inversor tenía que hacerse “en equidad, sin generar desigualdades entre provincias”.

En Almería, ha abundado el consejero, a los 15 millones invertidos en el Hospital Universitario Torrecárdenas, se suman otros 35 millones invertidos en la obra y equipamiento del centro de Consultas, Diagnóstico y Tratamiento del edificio Bahía de Almería, que permitirá aumentar de forma muy significativa la capacidad de consultas externas del hospital, reducir esperar y mejorar la organización asistencial.

“El compromiso de este gobierno con Almería también alcanza a la plantilla de profesionales”, ha añadido Antonio Sanz, que ha destacado que la provincia cuenta con “la mayor plantilla sanitaria de su historia”, que en siete años ha pasado de 6.700 a 10.800. Además, de las 10.500 plazas de la OPE de finales de 2025, Almería es la tercera provincia con más refuerzos, que, en el caso del Hospital Torrecárdenas, supondrán 109 nuevos profesionales, de los que 72 ya están en plantilla.

Finalmente, ha recordado que se han invertido 170 millones de euros en la red sanitaria de toda la provincia, para actuaciones como la construcción del centro de salud de El Ejido Nordeste o los 20 millones de euros destinados a la mejora de la eficiencia energética de la red sanitaria. “Son sólo algunos ejemplos, pero me parece muy ilustrativo del compromiso de este Gobierno por la sanidad de los almerienses”, ha concluido.