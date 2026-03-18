Miski Liu Suria

El gran despertar no es una idea abstracta, sino algo que se desarrolla en tiempo real.

Depuración

Fase final

Paz en la guerra

Toma de control

Cortes de energía

Punto de inflexión

Guerra sin banderas

La Verdad sale a la luz

Operaciones importantes

Depuración de responsabilidades

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Depurar responsabilidades significa investigar y aclarar quiénes son los responsables de un hecho o incidente. El verbo depurar deriva de purificar o limpiar, pero implica examinar minuciosamente un asunto para eliminar impurezas o irregularidades, y determinar las causas y los culpables en tragedias o errores.

Informes procedentes de múltiples canales de alto nivel indican que ya está en marcha la fase final según Steve Beckow. Es decir, que habría comenzado el momento sobre el que muchos fueron advertidos. Dicho de otro modo, están tomando el control de la red mundial de comunicaciones las operaciones de los sombreros blancos, junto con la infraestructura de la Fuerza Espacial. Creo que estamos presenciando una reestructuración del orden mundial, y están a punto de cambiar las alianzas geopolíticas tal y como las conocemos.

Según el canal de Telegram “Tier 4B ISO 20022” se está cumpliendo la profecía susurrada, y se están desconectando las redes de comunicación del mundo una tras otra. Algunas torres de transmisión están en silencio, desaparecen los presentadores a mitad de sus frases y están fuera de servicio las principales cadenas. A su juicio, ha comenzado la fase del apagón controlado.

https://t.me/Tier4B_ISO20022/219

https://t.me/Tier4B_ISO20022/220

https://t.me/Tier4B_ISO20022

APAGÓN

Están listos los sistemas de transmisión de emergencia en varios continentes. La comunicación mundial está ahora bajo el control de Starlink. El cifrado cuántico filtra cada señal, cada transmisión y cada frecuencia. Por primera vez en la historia, el flujo de información lo controla la gente.

Esto no es caos, sino corrección. El apagón sirve de barrera entre la realidad y el engaño. La coalición lleva a cabo desmontajes coordinados de centros de datos, bancos y redes vinculadas al sistema anterior, mientras se oscurece la superficie. Cada operación es absoluta, silenciosa y limpia.

Está colocada la constelación Starlink y está lista para transmitir la información. Se prevé que dejen de funcionar los sistemas satelitales tradicionales vinculados a los principales medios de comunicación. Las torres de transmisión convencionales se están eliminando de la red gradualmente.

Esto no es simbólico; es una medida operativa. Comienza a abrirse el periodo de diez días de oscuridad. Podrían producirse cortes de energía localizados, interrupciones temporales de internet y fallos en la señal de telefonía móvil como parte de un apagón coordinado y diseñado para garantizar la seguridad de la población mientras se desarrollan operaciones importantes.

Según se informa, está completa la sincronización del QFS al más alto nivel. Se están activando gradualmente los marcos financieros respaldados por activos, y está llegando a su fase final el antiguo sistema fiduciario.

LIMPIEZA

Se están acelerando la depuración de responsabilidades que comenzó hace años. Se dice que personas acusadas de corrupción desde hace tiempo están rindiendo cuentas ante la justicia. Se están llevando a cabo los tribunales a puerta cerrada.

Muchos creen que este momento representa un punto de inflexión histórico. No puede perdurar la oscuridad para siempre. La Verdad sale a la luz tarde o temprano. La fe sigue siendo fundamental. Para muchos, el gran despertar ya no es una idea abstracta, sino un momento que se desarrolla en tiempo real.

Prepárense para el silencio, la confusión y la incredulidad. Los dispositivos se podrían quedar inmóviles, los canales se podrían congelar y las redes eléctricas podrían parpadear. La verdad se está preparando para ser revelada tras ese silencio. Una vez que se estabilice el sistema, el mundo verá una transmisión sin censura que revelará lo que se ha ocultado durante generaciones.

No temas a lo que no puedes ver. La luz nunca se ha apagado. Simplemente se está disipando la niebla que cegó a la humanidad. Quienes mantengan la calma y la serenidad guiarán a los demás a través de lo que les espera.

El apagón no significa el final. Es el momento en que vuelve a empezar la historia. Nada volverá a ser igual cuando cobren vida las pantallas. El silencio es el primer paso hacia la era de la verdad. Tu serenidad se convertirá en la fortaleza de otra persona cuando se debilite la señal. Llegan las horas más oscuras de la noche justo antes del amanecer.

https://goldenageofgaia.com/2026/03/16/patriots-it-has-begun

DESMONTAJE

Ismael Pérez va más lejos cuando dice que la coalición está trabajando junto a seres benévolos para desmontar las estructuras de control del lado oscuro y preparar la humanidad para una civilización de mayor frecuencia llamada la nueva Tierra. Asegura que estas fuerzas están neutralizando una inteligencia artificial corrupta que, según él, ha influido en las guerras y en la política durante milenios.

El impulso va en aumento. La coalición continúa su misión de restaurar el equilibrio planetario y preparar a la humanidad para una civilización de mayor frecuencia. Estamos viviendo una época de aceleración. Ésta es la transición hacia un nuevo capítulo para la humanidad. Continúa la misión.

EQUINOCCIO

Según Alexander Quinn, el equinoccio del 20 de marzo marzo está provocando un importante cambio energético. Un equinoccio es cada uno de los dos momentos anuales en que la duración del día y de la noche es la misma, lo cual sucede del 20 al 21 de marzo y del 22 al 23 de septiembre.

Este equinoccio marca uno de los puntos de inflexión energéticos más importantes del año, pero no es simplemente un cambio de estación. Es un punto de reinicio planetario donde se completan los ciclos energéticos y comienzan otros nuevos. ¿Qué sembrarás en este nuevo ciclo?

En los días previos al equinoccio, muchas personas comienzan a notar sensaciones insólitas, fatiga, cambios emocionales repentinos, claridad mental o la sensación de que está cambiando algo más profundo, tanto a nivel interno como colectivo. Las culturas antiguas reconocían el equinoccio como un momento en el que se siembran nuevos ciclos y las intenciones plantadas comienzan a crecer a lo largo del año siguiente.

OPINIONES

Tu despertar comienza cuando no permites que perturbe tu paz el caos exterior. Cambia tu perspectiva y cambiarás tu realidad. Los tiempos que estás viviendo ahora no están destinados a destruirte; están destinados a despertarte de un largo sueño, dice KejRaj .https://eraoflight.com/2026/03/16/soul-whispers-shift-your-perspective-2/

.https://eraoflight.com/2026/03/16/soul-whispers-shift-your-perspective-2/ Se está produciendo una gran fricción, según Saint Germain a través de Chellea Wilder .- A medida que se debilita el control de los arcontes y sus títeres, es de esperar que salgan a la luz aún más verdades ocultas que revelan el alcance de la manipulación. Cuando salgan a la luz estas verdades, muchos despertarán repentinamente, y quedarán conmocionados en muchos casos, pero es fundamental esta constatación para el despertar del letargo en el que ha estado sumida la humanidad durante generaciones.https://www.universallighthouse.com/post/a-great-friction-is-taking-place

a través de .- A medida que se debilita el control de los arcontes y sus títeres, es de esperar que salgan a la luz aún más verdades ocultas que revelan el alcance de la manipulación. Cuando salgan a la luz estas verdades, muchos despertarán repentinamente, y quedarán conmocionados en muchos casos, pero es fundamental esta constatación para el despertar del letargo en el que ha estado sumida la humanidad durante generaciones.https://www.universallighthouse.com/post/a-great-friction-is-taking-place Según Steve Beckow , la cualidad divina de la abundancia no tiene nada que ver con el dinero, ni el oro ni la riqueza. Tiene todo que ver con un río de amor que desemboca en un océano de amor y más allá. En su opinión, la única abundancia que vale la pena experimentar es la abundancia del amor o sus derivados. Según Buda , los tres peligros en los que caemos son el apego del deseo, la aversión del rechazo, y la ignorancia. La ignorancia radica en que nada de esto nos liberará, pero seguimos haciéndolo, día tras día, sólo que con nuevos objetos de deseo.https://goldenageofgaia.com/2026/03/17/the-divine-quality-of-abundance-has-nothing-to-do-with-money/

, la cualidad divina de la abundancia no tiene nada que ver con el dinero, ni el oro ni la riqueza. Tiene todo que ver con un río de amor que desemboca en un océano de amor y más allá. En su opinión, la única abundancia que vale la pena experimentar es la abundancia del amor o sus derivados. Según , los tres peligros en los que caemos son el apego del deseo, la aversión del rechazo, y la ignorancia. La ignorancia radica en que nada de esto nos liberará, pero seguimos haciéndolo, día tras día, sólo que con nuevos objetos de deseo.https://goldenageofgaia.com/2026/03/17/the-divine-quality-of-abundance-has-nothing-to-do-with-money/ Según Kabamur , la mayoría de los seres humanos que viven actualmente nunca volverá a experimentar la muerte. No todos, pero sí la mayoría. No por la tecnología, sino por una transformación espiritual. Basándose en numerosas confirmaciones, cree a los pleyadianos cuando afirman que el cambio está planeado para las personas que viven actualmente.https://x.com/Kabamur_Taygeta/status/2033312575929352268?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2033312575929352268%7Ctwgr%5Ea8d64bfffab2f1acc4b4aa3f513f9d87c9bfcc96%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Foperationdisclosureofficial.com%2F2026%2F03%2F16%2Fascension-with-sierra-message-from-c-in-c-everlasting-peace%2F

, la mayoría de los seres humanos que viven actualmente nunca volverá a experimentar la muerte. No todos, pero sí la mayoría. No por la tecnología, sino por una transformación espiritual. Basándose en numerosas confirmaciones, cree a los pleyadianos cuando afirman que el cambio está planeado para las personas que viven actualmente.https://x.com/Kabamur_Taygeta/status/2033312575929352268?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2033312575929352268%7Ctwgr%5Ea8d64bfffab2f1acc4b4aa3f513f9d87c9bfcc96%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Foperationdisclosureofficial.com%2F2026%2F03%2F16%2Fascension-with-sierra-message-from-c-in-c-everlasting-peace%2F Alquimia del cuerpo según Octavia Vasile .- Te han enseñado que el tiempo se mueve en una sola dirección: que se debe descomponer el cuerpo, que es inevitable el envejecimiento y que la enfermedad es una consecuencia natural de la existencia. El cuerpo no es una estructura fija. El cuerpo es un campo de conciencia que responde a la memoria, la creencia, el trauma, la emoción y la frecuencia. Cuando se libera la impronta energética original que creó la condición, el cuerpo ya no necesita contener la distorsión. El cuerpo recuerda su estado natural: coherencia, regeneración, armonía y juventud. Revertir el envejecimiento no es algo que se le hace al cuerpo. Es lo que sucede naturalmente cuando tu frecuencia se vuelve a alinear con tu plantilla original.https://eraoflight.com/2026/03/12/message-from-thoth-the-alchemy-of-the-timeless-body/

.- Te han enseñado que el tiempo se mueve en una sola dirección: que se debe descomponer el cuerpo, que es inevitable el envejecimiento y que la enfermedad es una consecuencia natural de la existencia. El cuerpo no es una estructura fija. El cuerpo es un campo de conciencia que responde a la memoria, la creencia, el trauma, la emoción y la frecuencia. Cuando se libera la impronta energética original que creó la condición, el cuerpo ya no necesita contener la distorsión. El cuerpo recuerda su estado natural: coherencia, regeneración, armonía y juventud. Revertir el envejecimiento no es algo que se le hace al cuerpo. Es lo que sucede naturalmente cuando tu frecuencia se vuelve a alinear con tu plantilla original.https://eraoflight.com/2026/03/12/message-from-thoth-the-alchemy-of-the-timeless-body/ Guerra sin banderas según Clandestino.- Estamos en guerra con una entidad sin bandera que se ha infiltrado en naciones de todo el mundo: una sociedad secreta que utiliza el poder y la influencia para infiltrarse y subvertir a los países y así cumplir sus órdenes. Las naciones desestabilizadas les permiten saquear la riqueza y los recursos de estos países y de sus pueblos para financiar su maquinaria y mantener su influencia y poder mundial. Eliminar a esta entidad y sus activos por la fuerza está resultando ser la parte fácil. La parte difícil es lograr que el público, con el cerebro lavado, comprenda los insondables niveles de maldad, corrupción e infiltración, y luego conseguir que se sumen a la operación.https://x.com/WarClandestine/status/2032591777417539658

ACTUALIDAD

El precio del oro ha caído un 5%, mientras que el de la plata descendió un 14%.https://www.expansion.com/mercados/2026/03/16/69b84156e5fdea16028b4571.html

ha caído un 5%, mientras que el de la descendió un 14%.https://www.expansion.com/mercados/2026/03/16/69b84156e5fdea16028b4571.html Israel elimina al secretario del Consejo Supremo de Seguridad iraní.https://efe.com/mundo/2026-03-17/crisis-iran-israel-eeuu-ultima-hora/

elimina al secretario del Consejo Supremo de Seguridad iraní.https://efe.com/mundo/2026-03-17/crisis-iran-israel-eeuu-ultima-hora/ https://efe.com/mundo/2026-03-17/israel-mata-altos-cargos-iran-lariyani/El portaviones Gerald Ford ardió durante treinta horas seguidas.https://esrt.press/actualidad/593412-nyt-incendio-portaviones-eeuu-treinta-horas

Trump envía 2.500 infantes de Marina a la isla de K arg en Irán , según Scott Ritter .https://www.youtube.com/watch?v=WWICoSHj6DA

envía 2.500 infantes de Marina a la isla de en , según .https://www.youtube.com/watch?v=WWICoSHj6DA Lindsey Graham dijo esto: “Quien controla la isla de Jarg controla el destino de esta guerra.”

dijo esto: “Quien controla la isla de Jarg controla el destino de esta guerra.” Según Mr. Pool, el portavoz de la Guardia Islámica afirmó que los misiles que han disparado son «de hace una década» y que aún no se han utilizado sus armas reales. Irán está guardando sus nuevas armas para el momento en que alguien abra las bóvedas bajo Isfahán. El verdadero arma que Irán ha mantenido en su poder durante 47 años es la información. Cada acuerdo que haya realizado el lado oscuro con el régimen está documentado y enterrado bajo una montaña. La joya de la corona nunca fue el petróleo.https://t.me/MrPool_Q

EUROPA

Bruselas advierte de que la de Irán «no es la guerra de Europa» y rechaza enviar activos militares a Ormuz .https://efe.com/mundo/2026-03-16/bruselas-ue-guerra-iran-no-es-guerra-europa/

advierte de que la de «no es la guerra de Europa» y rechaza enviar activos militares a .https://efe.com/mundo/2026-03-16/bruselas-ue-guerra-iran-no-es-guerra-europa/ Ucrania acepta la inspección al oleoducto dañado con la esperanza de levantar el veto húngaro a su préstamo.https://es.euronews.com/my-europe/2026/03/17/ucrania-acepta-inspeccion-druzhba-esperanza-levantar-veto-hungaro-prestamo-90000-millones

acepta la inspección al oleoducto dañado con la esperanza de levantar el veto a su préstamo.https://es.euronews.com/my-europe/2026/03/17/ucrania-acepta-inspeccion-druzhba-esperanza-levantar-veto-hungaro-prestamo-90000-millones La Unesco advierte del riesgo de tsunami en el Mediterráneo .https://es.euronews.com/2026/03/16/marejada-ciclonica-la-probabilidad-de-un-tsunami-en-el-mediterraneo

.https://es.euronews.com/2026/03/16/marejada-ciclonica-la-probabilidad-de-un-tsunami-en-el-mediterraneo La guerra en Irán desvía el turismo hacia España.https://www.expansion.com/empresas/transporte/2026/03/18/69b9caa3e5fdeaff688b457a.html

AMÉRICAS

Un terremoto de magnitud 5,8 sacudió Cuba .https://es.euronews.com/2026/03/17/un-terremoto-de-magnitud-6-sacude-cuba-sin-reportes-inmediatos-de-danos

.https://es.euronews.com/2026/03/17/un-terremoto-de-magnitud-6-sacude-cuba-sin-reportes-inmediatos-de-danos Restablecen el suministro eléctrico en casi el 40% de La Habana .https://noticiaslatam.lat/20260317/1172562935.html

.https://noticiaslatam.lat/20260317/1172562935.html Petro denuncia que Colombia está siendo bombardeada desde Ecuador .https://efe.com/mundo/2026-03-17/petro-colombia-ecuador-noboa-bombardeo/

denuncia que está siendo bombardeada desde .https://efe.com/mundo/2026-03-17/petro-colombia-ecuador-noboa-bombardeo/ Paraguay aprueba el acuerdo comercial con Mercosur .https://esrt.press/actualidad/593551-diputados-paraguay-aprueban-acuerdo-comercial

aprueba el acuerdo comercial con .https://esrt.press/actualidad/593551-diputados-paraguay-aprueban-acuerdo-comercial Casi el 55% de los argentinos desaprueba la gestión de Milei , según encuesta.https://noticiaslatam.lat/20260315/1172502668.html

desaprueba la gestión de , según encuesta.https://noticiaslatam.lat/20260315/1172502668.html Chile instala zanjas y vallas en su frontera norte, contra la emigración irregular.https://noticiaslatam.lat/20260317/escudo-fronterizo-kast-instala-zanjas-y-vallas-contra-la-migracion-irregular-en-el-norte-de-chile-1172542068.html

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Enlace a mi canal llamado “Miski Liu Suria”:

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Todos mis artículos se publican en mi blog con sus enlaces:

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Mi historial profesional (CV) es de dominio público:

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El autor de este vídeo es Periodista Licenciado y Colegiado, con cuarenta años de experiencia, y Oficial de Aviación Reservista Honorífico, entre trece titulaciones.

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