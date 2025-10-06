Home / Periodismo Alternativo y de Misterio / Misterios bajo el hielo

Misterios bajo el hielo

Miski Liu Suria

Una democracia simulada es la peor forma de tiranía, según Platón.

¿Qué oculta la Antártida?

  • 85 estructuras raras
  • 231 lagos subglaciales
  • Caos político en Francia
  • Primera superluna del año
  • El sistema está manipulado
  • Las noticias son surrealistas

¿Qué oculta la Antártida? Un satélite europeo explora la Antártida y detecta 85 estructuras desconocidas, misteriosas y activas bajo el hielo. Además, se ha producido un aumento masivo de rayos cósmicos y una caída masiva en el Polo Sur. También existe un informe de una señal de radio insólita detectada bajo el hielo de la Antártida, la cual desconcierta a los científicos, y aún no tienen una explicación clara. Esta señal se podría relacionar con la radiación cósmica entrando en el planeta de una forma no convencional.

https://www.godlikeproductions.com/forum1/message6081059/pg1

Bajo el hielo de la Antártida, un satélite de la Agencia Espacial Europea (ESA), llamado CryoSat, detectó 85 estructuras activas desconocidas que podrían ser lagos subglaciales que se llenan y vacían periódicamente. Estas masas líquidas ocultas influyen en la dinámica de los glaciares, modificando la altura de la superficie helada y afectando a la estabilidad de la capa de hielo. Esta red dinámica de lagos, que suman ya 231 en total, forma sistemas interconectados que redistribuyen el agua y pueden acelerar el desplazamiento del hielo hacia el océano, con un impacto directo sobre el nivel del mar.

Este hallazgo aporta una visión inédita del sistema hidrológico subglacial y es fundamental para mejorar los modelos meteorológicos. En resumen, lo que oculta la Antártida son estos lagos subglaciales activos y dinámicos, un sistema oculto de arterias líquidas bajo kilómetros de hielo que antes se consideraba estático, y que ahora se sabe que es un sistema vivo que puede influir en la estabilidad de los glaciares y en el futuro del nivel del mar.

https://noticiaslatam.lat/20251005/que-oculta-la-antartida-satelite-descubre-un-fenomeno-inexplicable-1167140820.html

El autor de este vídeo es Periodista Licenciado y Colegiado, con cuarenta años de experiencia, y Oficial de Aviación Reservista Honorífico, entre trece titulaciones. Mi seudónimo es Miski Liu Suria. (Un seudónimo es un nombre o ‘alias’ utilizado por un periodista en sus actividades, en vez del suyo propio.)

Miski Liu Suria

