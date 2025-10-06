Misterios bajo el hielo

Miski Liu Suria
Una democracia simulada es la peor forma de tiranía, según Platón.
¿Qué oculta la Antártida?
- 85 estructuras raras
- 231 lagos subglaciales
- Caos político en Francia
- Primera superluna del año
- El sistema está manipulado
- Las noticias son surrealistas
¿Qué oculta la Antártida? Un satélite europeo explora la Antártida y detecta 85 estructuras desconocidas, misteriosas y activas bajo el hielo. Además, se ha producido un aumento masivo de rayos cósmicos y una caída masiva en el Polo Sur. También existe un informe de una señal de radio insólita detectada bajo el hielo de la Antártida, la cual desconcierta a los científicos, y aún no tienen una explicación clara. Esta señal se podría relacionar con la radiación cósmica entrando en el planeta de una forma no convencional.
Bajo el hielo de la Antártida, un satélite de la Agencia Espacial Europea (ESA), llamado CryoSat, detectó 85 estructuras activas desconocidas que podrían ser lagos subglaciales que se llenan y vacían periódicamente. Estas masas líquidas ocultas influyen en la dinámica de los glaciares, modificando la altura de la superficie helada y afectando a la estabilidad de la capa de hielo. Esta red dinámica de lagos, que suman ya 231 en total, forma sistemas interconectados que redistribuyen el agua y pueden acelerar el desplazamiento del hielo hacia el océano, con un impacto directo sobre el nivel del mar.
Este hallazgo aporta una visión inédita del sistema hidrológico subglacial y es fundamental para mejorar los modelos meteorológicos. En resumen, lo que oculta la Antártida son estos lagos subglaciales activos y dinámicos, un sistema oculto de arterias líquidas bajo kilómetros de hielo que antes se consideraba estático, y que ahora se sabe que es un sistema vivo que puede influir en la estabilidad de los glaciares y en el futuro del nivel del mar.
NOTICIAS DEL RESETEO
- Primera superluna del año.- El fenómeno ocurre hoy cuando la Luna llena coincide con el punto más cercano a la Tierra en su órbita, pareciendo más grande y más brillante.https://esrt.press/actualidad/567585-primera-superluna-2025
- Trump usa el cierre del gobierno para colapsar el viejo sistema financiero y activar la divulgación mundial.https://gazetteller.com/live-leak-qfs-is-live-ebs-ready-to-strike-trump-uses-democrat-government-shutdown-to-launch-final-move-collapsing-the-old-financial-system-and-triggering-global-disclosure/
- Las noticias son surrealistas. Los sombreros blancos no paran de decirnos que estamos viendo una película, así que saquemos las palomitas y hagamos una pequeña investigación sentados en el sofá.https://operationdisclosureofficial.com/2025/10/05/restored-republic-via-a-gcr-as-of-october-5-2025/
- La confianza en los medios de comunicación alcanza un mínimo histórico, según una encuesta.https://www.zerohedge.com/political/trust-media-among-americans-hits-record-low-gallup-survey
- Las redes sociales distorsionan la relación de las personas con la violencia.https://www.zerohedge.com/technology/how-social-media-warping-peoples-relationship-violence
- Australia exigirá una identificación para acceder a YouTube.https://www.godlikeproductions.com/forum1/message6040998/pg1
- Declaran el fin del capitalismo woke, ¿pero qué ocupará su lugar?https://www.zerohedge.com/geopolitical/end-woke-capitalism
- Fracasa casi un tercio del intento de carga de vehículos eléctricos, según un informe.https://www.godlikeproductions.com/forum1/message6081234/pg1
- El club de los que odian a las criptomonedas dice que son la semilla del diablo.https://www.godlikeproductions.com/forum1/message5868337/pg1
- El auge del mercado de las monedas estables hasta los 300.000 millones de dólares es el motor del repunte de las criptomonedas.https://www.zerohedge.com/crypto/stablecoin-market-boom-300b-rocket-fuel-crypto-rally
- “Todas las monedas serán estables para 2030. Incluso las monedas fiduciarias serán estables. Simplemente se llamarán dólares, euros o yenes” declaró el cofundador de Tether.https://www.zerohedge.com/crypto/all-currencies-will-be-stablecoins-2030-tether-co-founder
- Científicos de Pekín han conseguido rejuvenecer animales viejos con células madre.https://www.zerohedge.com/medical/immortal-monkeys-not-quite-scientists-just-reversed-aging-super-stem-cells
- La Tierra se inclinó 31,5 pulgadas y eso no debería suceder. Bombear agua subterránea parece tener una consecuencia mayor de lo que se pensaba anteriormente.https://www.popularmechanics.com/science/environment/a65515974/why-earth-has-tilted-science/
ORIENTE MEDIO
- Hamás acepta el acuerdo con Trump, y Jerusalén celebra una semana de fiesta de las trompetas.
- Netanyahu ordena que vaya a Egipto una delegación para negociar el plan de Gaza.https://efe.com/mundo/2025-10-05/negociadores-israel-hamas-llegada-egipto-plan-paz/
- Israel y Hamás se preparan para negociar en Egipto un alto el fuego en Gaza.https://es.euronews.com/2025/10/06/israel-y-hamas-se-preparan-para-negociar-en-egipto-ante-un-posible-alto-el-fuego-en-gaza
- Israel sigue bombardeando Gaza pese a las negociaciones.https://efe.com/mundo/2025-10-05/israel-guerra-gaza-negociaciones-hamas-bombardeos/
- Netanyahu a Trump: «Si Hamás rechaza el plan de paz para Gaza, Israel acabará el trabajo.»https://noticiaslatam.lat/20251005/netanyahu-a-trump-si-hamas-rechaza-el-plan-de-paz-para-gaza-israel-acabara-el-trabajo-1167197145.html
- El presidente Trump anunció que la primera fase de su plan para Gaza se debería completar esta semana.https://efe.com/mundo/2025-10-06/trump-primera-fase-plan-gaza/
- Rubio dice que las negociaciones de paz en Gaza todavía no son el fin de la guerra.https://www.nbcnews.com/politics/trump-administration/rubio-ongoing-gaza-peace-talks-not-yet-end-war-israel-rcna235642
- Los mediadores sabrán a finales de semana si Hamás acepta el acuerdo sobre los rehenes.https://www.godlikeproductions.com/forum1/message6081246/pg1
- China dice que eliminará a Israel si éste intenta detener la ayuda a Gaza.https://www.godlikeproductions.com/forum1/message6081133/pg1https://www.godlikeproductions.com/forum1/message6081133/pg1
- Líderes de Europa respaldan el plan para acabar con la guerra en Gaza.https://efe.com/mundo/2025-09-30/apoyo-plan-trump-paz-gaza/
- El Tribunal Supremo holandés ordena revisar la exportación de piezas del F-35 a Israel.https://www.godlikeproductions.com/forum1/message6081346/pg1
- Israel detuvo a Greta Thunberg en una celda y la obligó a sostener banderas.https://www.godlikeproductions.com/forum1/message6081409/pg1
EEUU
- Stephen King es el escritor más censurado en las escuelas de EEUU.https://es.euronews.com/cultura/2025/10/05/stephen-king-es-el-escritor-mas-censurado-en-escuelas-de-eeuu-segun-pen-america
- El 70% del Fisco IRS está suspendido porque se queda sin fondos.https://www.godlikeproductions.com/forum1/message6081311/pg1
- Un Juez federal impide que la administración envíe la Guardia Nacional a Portland.https://www.nbcnews.com/politics/trump-administration/california-newsom-trump-administration-national-guard-deployment-rcna235726
- Disminuye el apoyo a Trump entre los divulgadores influyentes.https://www.nbcnews.com/politics/donald-trump/trump-support-influential-podcasters-waning-rcna233437
- Humor negro de Trump: “Me dispararon cien veces, me apuñalaron casi hasta la muerte, me atravesaron con espadas, me pusieron en una picadora de carne.”https://www.godlikeproductions.com/forum1/message6081306/pg1
- Pete Hegseth le retira la autorización de seguridad al general Mark Milley. Será degradado por actos de traición.https://amg-news.com/breaking-pete-hegseth-strips-gen-mark-milleys-security-clearance-demotion-incoming-for-acts-of-betrayal-against-the-nation-boooom/
- Un informe revela un aumento del 40% en los diagnósticos de salud mental entre las tropas.https://www.militarytimes.com/news/2025/01/03/40-rise-in-mental-health-diagnoses-among-troops-report-finds/
- El aumento sin precedentes de tropas cerca de Venezuela, señal de una posible guerra.https://www.zerohedge.com/geopolitical/unprecedented-us-military-build-near-venezuela-sign-possible-war
- Putin advierte que suministrar misiles Tomahawk a Ucrania destruiría las relaciones entre EEUU y Rusia.https://www.zerohedge.com/geopolitical/supplying-tomahawk-missiles-ukraine-will-destroy-us-russia-relations-putin-warns
CIERRE
- El cierre gubernamental de EEUU entra en su sexto día mientras ambos partidos mantienen posiciones irreconciliables.https://www.nbcnews.com/politics/congress/us-shutdown-enters-day-6-trump-dodges-obamacare-funds-rcna235510
- El cierre deja a ciegas a la Reserva Federal. No estén tan seguros de los recortes de tasas.https://finance.yahoo.com/m/65ef07cd-c33f-3603-ad55-9f7eac888210/the-shutdown-leaves-the-fed.html
- Las acciones cotizan en máximos históricos mientras el cierre del gobierno deja los datos económicos en el limbo.https://finance.yahoo.com/news/stocks-trade-at-record-highs-as-government-shutdown-leaves-economic-data-in-limbo-what-to-watch-113726926.html
- El cierre del gobierno tiene repercusiones mundiales: tensiona el sistema financiero, impacta en los servicios y genera preocupación sobre la estabilidad económica, las calificaciones crediticias, y aumenta la tensión geopolítica.https://dinarchronicles.com/2025/10/05/sun-am-seeds-of-wisdom-crypto-updates-10-5-25ECONOMÍA
- El oro se acercó a los 3.950 dólares este domingo por la noche.https://www.kitco.com/charts/gold
- El oro avanza hacia los cuatro mil dólares mientras se prolonga el cierre del gobierno.https://finance.yahoo.com/news/gold-hits-another-record-high-234410111.html
- El bitcóin supera los 125.000 dólares.https://www.expansion.com/mercados/criptomonedas/2025/10/06/68e391ea468aeb72438b456d.html
- El precio del platino supera los 1.600 dólares, estableciendo un récord.https://noticiaslatam.lat/20250929/el-precio-del-platino-supera-los-1600-dolares-estableciendo-un-record-1166990036.html
- Los mercados emergentes parecen estar listos para concluir un año excepcional.https://finance.yahoo.com/news/bulls-seen-piling-emerging-markets-123000566.html
- Los grandes negociadores de Wall Street están teniendo su mejor año hasta ahora.https://finance.yahoo.com/news/mega-wall-street-dealmakers-are-having-their-best-year-ever-151648050.html
- Guindos alerta de «valoraciones muy elevadas» en los mercados financieros.https://www.expansion.com/empresas/banca/2025/10/06/68e37c27e5fdead7218b45af.html
- El Banco Central de Rusia lanzará una auditoría de criptomonedas del país.https://finance.yahoo.com/news/russian-central-bank-launch-large-233000272.html
- Río Tinto lanzará nueva tecnología para buscar más metales a precios más bajos.https://finance.yahoo.com/m/447ae33b-f85b-3d1e-82eb-f7c14657dc0c/rio-tinto-to-roll-out-new.html
- Subirá el precio del petróleo después de que la OPEP+ aumente la producción mucho menos de lo esperado.https://www.zerohedge.com/commodities/oil-prices-set-jump-after-opec-raises-output-far-less-expected
- El préstamo a Kiev de activos rusos congelados socavaría la confianza de los inversores de los países del sur global en Europa, resalta un politólogo.https://noticiaslatam.lat/20251002/el-prestamo-a-kiev-de-activos-rusos-congelados-socavaria-la-confianza-de-los-inversores-de-los-1167093229.html
- Rusia sentencia que «serán procesados todos los implicados en el robo de activos rusos».https://noticiaslatam.lat/20251005/rusia-sentencia-a-occidente-todos-los-involucrados-en-el-robo-de-activos-rusos-seran-procesados-1167199049.html
EUROPA
- Von der Leyen se enfrenta a dos mociones de censura mientras sigue la crítica hacia ella.https://es.euronews.com/my-europe/2025/10/06/von-der-leyen-se-enfrenta-a-dos-mociones-de-censura-mientras-persisten-las-criticas-hacia-
- Dimite el primer ministro de Francia un día después de formar Gobierno, tras dos semanas en el cargo, y se hunde la bolsa provocando un caos político.https://www.europapress.es/internacional/noticia-dimite-primer-ministro-francia-dia-despues-formar-gobierno-20251006100100.html
- Comienza la cuenta regresiva: exigen en Francia la dimisión de Macron.https://esrt.press/actualidad/567570-diputados-exigen-francia-dimision-macron
- Se desploman los activos franceses y se hunde el euro tras la dimisión del primer ministro.https://finance.yahoo.com/news/french-german-bond-spread-reaches-080511252.html
- Cae el euro y sube el rendimientos de los bonos franceses tras la dimisión.https://finance.yahoo.com/m/b577de14-ec1f-37d3-8bd7-5e8392c46d93/euro-falls-french-bond.html
- JPMorgan elevó la calificación de la zona euro, citando el atractivo de las acciones.https://finance.yahoo.com/news/j-p-morgan-upgrades-euro-081135399.html
- La energía solar se convirtió por primera vez en la principal fuente de electricidad de la UE.https://es.euronews.com/green/2025/10/05/la-energia-solar-se-convirtio-en-junio-por-primera-vez-en-la-principal-fuente-de-electrici
- El «Trump checo» Andrej Babis gana las elecciones y regresa como primer ministro en la última revuelta populista europea.https://www.zerohedge.com/political/czech-trump-andrej-babis-wins-election-returns-prime-minister-latest-european-populist
- Alemania admite el estado desfavorable de su economía.https://noticiaslatam.lat/20250921/la-situacion-es-grave-alemania-admite-el-estado-desfavorable-de-su-economia-1166732417.html
- La deuda pública británica alcanza niveles máximos bajo el gobierno de Starmer.https://noticiaslatam.lat/20250923/la-deuda-publica-del-reino-unido-bajo-el-gobierno-de-starmer-alcanza-maximos-niveles-1166800175.html
- Líderes europeos temen que Trump los culpe del fracaso en Ucrania.https://noticiaslatam.lat/20250927/agarrense-que-vienen-curvas-lideres-europeos-temen-que-trump-los-culpe-del-fracaso-en-ucrania-1166928988.html
- Londres prepara un ataque de falsa bandera en Europa para culpar a Rusia, según la inteligencia rusa.https://noticiaslatam.lat/20251006/inteligencia-rusa-londres-prepara-un-ataque-de-falsa-bandera-en-un-puerto-europeo-para-culpar-a-1167222242.html
- ¿Fue una operación de bandera falsa el susto de los drones rusos en Escandinavia para acabar con la flota en la sombra de Rusia?https://www.zerohedge.com/geopolitical/was-scandinavias-russian-drone-scare-false-flag-crack-down-russias-shadow-fleet
- Un cuarto buque intenta rescatar a un carguero holandés encallado desde hace un mes en el Ártico.https://www.eleconomista.es/transportes-turismo/noticias/13578935/10/25/un-cuarto-buque-llega-para-rescatar-a-un-carguero-encallado-desde-hace-mas-de-un-mes-en-el-artico-mientras-el-hielo-se-convierte-en-una-amenaza-creciente.html
ESPAÑA
- La deuda pública de España continúa en el 103,4% del PIB, pero marca otro récord en 1,69 billones.https://efe.com/economia/2025-09-30/deuda-publica-continua-034-pib-marca-otro-record/
- La compra de viviendas cae un 1% en julio y las hipotecas y los precios moderan su subida.https://efe.com/economia/2025-09-30/compra-viviendas-cae-julio-hipotecas-precios-moderan-subida/
- Los economistas elevan la previsión del PIB de 2025 hasta el 3% y la inflación al 2,6%.https://www.expansion.com/economia/2025/10/06/68e3843ce5fdea97448b459e.html
- Los 28 activistas españoles de la flotilla denuncian malos tratos durante su detención en Israel a su llegada a España.https://efe.com/espana/2025-10-06/llegada-activistas-flotilla-malos-tratos-israel/
- La industria española de Defensa logra ingresos récord de 16.200 millones por la tensión geopolítica.https://www.expansion.com/empresas/2025/10/06/68e3755ee5fdea23488b45a1.html
- Alertan de Klopatra, un troyano bancario que se hace pasar por un servicio de televisión por internet para robar dinero en España.https://www.europapress.es/portaltic/ciberseguridad/noticia-alertan-klopatra-troyano-bancario-hace-pasar-iptv-roba-dinero-espana-20251006123530.html
AMÉRICAS
- La Cumbre de las Américas excluye a Cuba, Nicaragua y Venezuela.https://noticiaslatam.lat/20251003/la-cumbre-de-las-americas-excluye-a-cuba-nicaragua-y-venezuela-1167153381.html
- San Petersburgo acoge el mayor foro entre Rusia e Iberoamérica.https://noticiaslatam.lat/20250930/san-petersburgo-acoge-el-mayor-foro-entre-rusia-e-iberoamerica-1167022184.html
- Hallado un tesoro español de trescientos años de antigüedad en Florida.https://es.euronews.com/video/2025/10/06/hallado-un-tesoro-espanol-de-300-anos-de-antiguedad-en-la-costa-de-florida
- Enfrentamientos en México por la masacre estudiantil de 1968.https://es.euronews.com/video/2025/10/03/enfrentamientos-en-marcha-en-ciudad-de-mexico-al-conmemorar-la-masacre-estudiantil-de-1968
- México está en los diez países con mayor ingreso por turismo.https://noticiaslatam.lat/20251001/mexico-esta-en-los-10-paises-con-mayores-ingresos-por-el-turismo-1167046451.html
- México registró en agosto un aumento del 7,4% interanual en las exportaciones.https://noticiaslatam.lat/20250928/mexico-registro-en-agosto-un-aumento-del-74-interanual-en-las-exportaciones-1166961759.html
- La Ciudad de México sigue apostando por el teleférico Cablebús.https://noticiaslatam.lat/20251001/ciudad-de-mexico-sigue-apostando-por-el-cablebus-cuantas-lineas-nuevas-tendra-y-donde-estaran-1167050608.html
- Los socavones en la capital mexicana suben más del 100% en el último año.https://noticiaslatam.lat/20250930/socavones-en-la-capital-mexicana-suben-mas-de-100-en-el-ultimo-ano-1167018844.html
- México es el país que más desperdicia alimentos, según un estudio.https://noticiaslatam.lat/20251003/mexico-es-el-pais-que-mas-desperdicia-alimentos-en-latinoamerica-segun-estudio–1167116231.html
- El aumento del 23% en Aduanas impulsa la recaudación fiscal en México.https://noticiaslatam.lat/20251002/incremento-del-23-en-aduanas-impulsa-la-recaudacion-fiscal-en-mexico-1167078412.html
- EEUU dio un golpe millonario al Cártel Jalisco Nueva Generación.https://noticiaslatam.lat/20250930/1167050567.html
- Colombia prescinde de la línea de crédito del FMI ante la mejora de sus condiciones económicas.https://noticiaslatam.lat/20251004/colombia-prescinde-de-linea-de-credito-del-fmi-ante-la-mejora-de-sus-condiciones-economicas-1167152133.html
- Perú prevé lograr un superávit comercial para 2025 en medio de tensiones comerciales.https://noticiaslatam.lat/20250928/peru-preve-lograr-superavit-comercial-para-2025-en-medio-de-tensiones-comerciales-1166931918.html
- Las protestas de la generación Z llegaron a Paraguay y apuntan contra el Gobierno.https://noticiaslatam.lat/20251002/las-protestas-de-la-generacion-z-llegaron-a-paraguay-y-apuntan-contra-el-gobierno-1167080850.html
- Bolivia registra una caída en el número de gente que se identifica con un pueblo indígena.https://noticiaslatam.lat/20251005/bolivia-registra-una-caida-en-el-numero-de-personas-que-se-identifican-con-algun-pueblo-indigena-1167190128.html
- Milei endurece las restricciones cambiarias, pese al discurso liberalizador.https://noticiaslatam.lat/20250930/medida-contradictoria-milei-endurece-restricciones-cambiarias-pese-al-discurso-liberalizador-1167015963.html
- Milei envía a su ministro de Economía para concretar el acuerdo negociado con EEUU.https://noticiaslatam.lat/20251003/viaje-de-urgencia-milei-envia-a-su-ministro-de-economia-para-concretar-el-swap-con-eeuu-1167152904.html
