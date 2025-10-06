Miski Liu Suria

Una democracia simulada es la peor forma de tiranía, según Platón.

¿Qué oculta la Antártida?

85 estructuras raras

231 lagos subglaciales

Caos político en Francia

Primera superluna del año

El sistema está manipulado

Las noticias son surrealistas

¿Qué oculta la Antártida? Un satélite europeo explora la Antártida y detecta 85 estructuras desconocidas, misteriosas y activas bajo el hielo. Además, se ha producido un aumento masivo de rayos cósmicos y una caída masiva en el Polo Sur. También existe un informe de una señal de radio insólita detectada bajo el hielo de la Antártida, la cual desconcierta a los científicos, y aún no tienen una explicación clara. Esta señal se podría relacionar con la radiación cósmica entrando en el planeta de una forma no convencional.

https://www.godlikeproductions.com/forum1/message6081059/pg1

Bajo el hielo de la Antártida, un satélite de la Agencia Espacial Europea (ESA), llamado CryoSat, detectó 85 estructuras activas desconocidas que podrían ser lagos subglaciales que se llenan y vacían periódicamente. Estas masas líquidas ocultas influyen en la dinámica de los glaciares, modificando la altura de la superficie helada y afectando a la estabilidad de la capa de hielo. Esta red dinámica de lagos, que suman ya 231 en total, forma sistemas interconectados que redistribuyen el agua y pueden acelerar el desplazamiento del hielo hacia el océano, con un impacto directo sobre el nivel del mar.

Este hallazgo aporta una visión inédita del sistema hidrológico subglacial y es fundamental para mejorar los modelos meteorológicos. En resumen, lo que oculta la Antártida son estos lagos subglaciales activos y dinámicos, un sistema oculto de arterias líquidas bajo kilómetros de hielo que antes se consideraba estático, y que ahora se sabe que es un sistema vivo que puede influir en la estabilidad de los glaciares y en el futuro del nivel del mar.

https://noticiaslatam.lat/20251005/que-oculta-la-antartida-satelite-descubre-un-fenomeno-inexplicable-1167140820.html

NOTICIAS DEL RESETEO

Primera superluna del año.- El fenómeno ocurre hoy cuando la Luna llena coincide con el punto más cercano a la Tierra en su órbita, pareciendo más grande y más brillante.https://esrt.press/actualidad/567585-primera-superluna-2025

Trump usa el cierre del gobierno para colapsar el viejo sistema financiero y activar la divulgación mundial.https://gazetteller.com/live-leak-qfs-is-live-ebs-ready-to-strike-trump-uses-democrat-government-shutdown-to-launch-final-move-collapsing-the-old-financial-system-and-triggering-global-disclosure/

Las redes sociales distorsionan la relación de las personas con la violencia.https://www.zerohedge.com/technology/how-social-media-warping-peoples-relationship-violence

Australia exigirá una identificación para acceder a YouTube.https://www.godlikeproductions.com/forum1/message6040998/pg1

Fracasa casi un tercio del intento de carga de vehículos eléctricos, según un informe.https://www.godlikeproductions.com/forum1/message6081234/pg1

El club de los que odian a las criptomonedas dice que son la semilla del diablo.https://www.godlikeproductions.com/forum1/message5868337/pg1

El auge del mercado de las monedas estables hasta los 300.000 millones de dólares es el motor del repunte de las criptomonedas.https://www.zerohedge.com/crypto/stablecoin-market-boom-300b-rocket-fuel-crypto-rally

“Todas las monedas serán estables para 2030. Incluso las monedas fiduciarias serán estables. Simplemente se llamarán dólares, euros o yenes” declaró el cofundador de Tether.https://www.zerohedge.com/crypto/all-currencies-will-be-stablecoins-2030-tether-co-founder

Científicos de Pekín han conseguido rejuvenecer animales viejos con células madre.https://www.zerohedge.com/medical/immortal-monkeys-not-quite-scientists-just-reversed-aging-super-stem-cells

ORIENTE MEDIO

Hamás acepta el acuerdo con Trump, y Jerusalén celebra una semana de fiesta de las trompetas.

Rubio dice que las negociaciones de paz en Gaza todavía no son el fin de la guerra.https://www.nbcnews.com/politics/trump-administration/rubio-ongoing-gaza-peace-talks-not-yet-end-war-israel-rcna235642

ordena revisar la exportación de piezas del F-35 a .https://www.godlikeproductions.com/forum1/message6081346/pg1 Israel detuvo a Greta Thunberg en una celda y la obligó a sostener banderas.https://www.godlikeproductions.com/forum1/message6081409/pg1

EEUU

Stephen King es el escritor más censurado en las escuelas de EEUU.https://es.euronews.com/cultura/2025/10/05/stephen-king-es-el-escritor-mas-censurado-en-escuelas-de-eeuu-segun-pen-america

es el escritor más censurado en las escuelas de EEUU.https://es.euronews.com/cultura/2025/10/05/stephen-king-es-el-escritor-mas-censurado-en-escuelas-de-eeuu-segun-pen-america El 70% del Fisco IRS está suspendido porque se queda sin fondos.https://www.godlikeproductions.com/forum1/message6081311/pg1

Un Juez federal impide que la administración envíe la Guardia Nacional a Portland .https://www.nbcnews.com/politics/trump-administration/california-newsom-trump-administration-national-guard-deployment-rcna235726

Disminuye el apoyo a Trump entre los divulgadores influyentes.https://www.nbcnews.com/politics/donald-trump/trump-support-influential-podcasters-waning-rcna233437

Humor negro de Trump: "Me dispararon cien veces, me apuñalaron casi hasta la muerte, me atravesaron con espadas, me pusieron en una picadora de carne."https://www.godlikeproductions.com/forum1/message6081306/pg1

Pete Hegseth le retira la autorización de seguridad al general Mark Milley. Será degradado por actos de traición.https://amg-news.com/breaking-pete-hegseth-strips-gen-mark-milleys-security-clearance-demotion-incoming-for-acts-of-betrayal-against-the-nation-boooom/

le retira la autorización de seguridad al general . Será degradado por actos de traición.https://amg-news.com/breaking-pete-hegseth-strips-gen-mark-milleys-security-clearance-demotion-incoming-for-acts-of-betrayal-against-the-nation-boooom/ Un informe revela un aumento del 40% en los diagnósticos de salud mental entre las tropas.https://www.militarytimes.com/news/2025/01/03/40-rise-in-mental-health-diagnoses-among-troops-report-finds/

El aumento sin precedentes de tropas cerca de Venezuela, señal de una posible guerra.https://www.zerohedge.com/geopolitical/unprecedented-us-military-build-near-venezuela-sign-possible-war

CIERRE

El cierre gubernamental de EEUU entra en su sexto día mientras ambos partidos mantienen posiciones irreconciliables.https://www.nbcnews.com/politics/congress/us-shutdown-enters-day-6-trump-dodges-obamacare-funds-rcna235510

El cierre deja a ciegas a la Reserva Federal. No estén tan seguros de los recortes de tasas.https://finance.yahoo.com/m/65ef07cd-c33f-3603-ad55-9f7eac888210/the-shutdown-leaves-the-fed.html

El cierre del gobierno tiene repercusiones mundiales: tensiona el sistema financiero, impacta en los servicios y genera preocupación sobre la estabilidad económica, las calificaciones crediticias, y aumenta la tensión geopolítica.https://dinarchronicles.com/2025/10/05/sun-am-seeds-of-wisdom-crypto-updates-10-5-25

ECONOMÍA

El oro se acercó a los 3.950 dólares este domingo por la noche.https://www.kitco.com/charts/gold

Los grandes negociadores de Wall Street están teniendo su mejor año hasta ahora.https://finance.yahoo.com/news/mega-wall-street-dealmakers-are-having-their-best-year-ever-151648050.html

Guindos alerta de «valoraciones muy elevadas» en los mercados financieros.https://www.expansion.com/empresas/banca/2025/10/06/68e37c27e5fdead7218b45af.html

alerta de «valoraciones muy elevadas» en los mercados financieros.https://www.expansion.com/empresas/banca/2025/10/06/68e37c27e5fdead7218b45af.html El Banco Central de Rusia lanzará una auditoría de criptomonedas del país.https://finance.yahoo.com/news/russian-central-bank-launch-large-233000272.html

Río Tinto lanzará nueva tecnología para buscar más metales a precios más bajos.https://finance.yahoo.com/m/447ae33b-f85b-3d1e-82eb-f7c14657dc0c/rio-tinto-to-roll-out-new.html

Subirá el precio del petróleo después de que la OPEP+ aumente la producción mucho menos de lo esperado.https://www.zerohedge.com/commodities/oil-prices-set-jump-after-opec-raises-output-far-less-expected

EUROPA

Von der Leyen se enfrenta a dos mociones de censura mientras sigue la crítica hacia ella.https://es.euronews.com/my-europe/2025/10/06/von-der-leyen-se-enfrenta-a-dos-mociones-de-censura-mientras-persisten-las-criticas-hacia-

Comienza la cuenta regresiva: exigen en Francia la dimisión de Macron.https://esrt.press/actualidad/567570-diputados-exigen-francia-dimision-macron

, citando el atractivo de las acciones.https://finance.yahoo.com/news/j-p-morgan-upgrades-euro-081135399.html La energía solar se convirtió por primera vez en la principal fuente de electricidad de la UE.https://es.euronews.com/green/2025/10/05/la-energia-solar-se-convirtio-en-junio-por-primera-vez-en-la-principal-fuente-de-electrici

El «Trump checo» Andrej Babis gana las elecciones y regresa como primer ministro en la última revuelta populista europea.https://www.zerohedge.com/political/czech-trump-andrej-babis-wins-election-returns-prime-minister-latest-european-populist

Alemania admite el estado desfavorable de su economía.https://noticiaslatam.lat/20250921/la-situacion-es-grave-alemania-admite-el-estado-desfavorable-de-su-economia-1166732417.html

La deuda pública británica alcanza niveles máximos bajo el gobierno de Starmer.https://noticiaslatam.lat/20250923/la-deuda-publica-del-reino-unido-bajo-el-gobierno-de-starmer-alcanza-maximos-niveles-1166800175.html

para acabar con la flota en la sombra de ?https://www.zerohedge.com/geopolitical/was-scandinavias-russian-drone-scare-false-flag-crack-down-russias-shadow-fleet Un cuarto buque intenta rescatar a un carguero holandés encallado desde hace un mes en el Ártico.https://www.eleconomista.es/transportes-turismo/noticias/13578935/10/25/un-cuarto-buque-llega-para-rescatar-a-un-carguero-encallado-desde-hace-mas-de-un-mes-en-el-artico-mientras-el-hielo-se-convierte-en-una-amenaza-creciente.html

ESPAÑA

La deuda pública de España continúa en el 103,4% del PIB, pero marca otro récord en 1,69 billones.https://efe.com/economia/2025-09-30/deuda-publica-continua-034-pib-marca-otro-record/

cae un 1% en julio y las hipotecas y los precios moderan su subida.https://efe.com/economia/2025-09-30/compra-viviendas-cae-julio-hipotecas-precios-moderan-subida/ Los economistas elevan la previsión del PIB de 2025 hasta el 3% y la inflación al 2,6%.https://www.expansion.com/economia/2025/10/06/68e3843ce5fdea97448b459e.html

Los 28 activistas españoles de la flotilla denuncian malos tratos durante su detención en Israel a su llegada a España.https://efe.com/espana/2025-10-06/llegada-activistas-flotilla-malos-tratos-israel/

logra ingresos récord de 16.200 millones por la tensión geopolítica.https://www.expansion.com/empresas/2025/10/06/68e3755ee5fdea23488b45a1.html Alertan de Klopatra, un troyano bancario que se hace pasar por un servicio de televisión por internet para robar dinero en España.https://www.europapress.es/portaltic/ciberseguridad/noticia-alertan-klopatra-troyano-bancario-hace-pasar-iptv-roba-dinero-espana-20251006123530.html

AMÉRICAS

La Cumbre de las Américas excluye a Cuba, Nicaragua y Venezuela.https://noticiaslatam.lat/20251003/la-cumbre-de-las-americas-excluye-a-cuba-nicaragua-y-venezuela-1167153381.html

México está en los diez países con mayor ingreso por turismo.https://noticiaslatam.lat/20251001/mexico-esta-en-los-10-paises-con-mayores-ingresos-por-el-turismo-1167046451.html

La Ciudad de México sigue apostando por el teleférico Cablebús.https://noticiaslatam.lat/20251001/ciudad-de-mexico-sigue-apostando-por-el-cablebus-cuantas-lineas-nuevas-tendra-y-donde-estaran-1067050608.html

México es el país que más desperdicia alimentos, según un estudio.https://noticiaslatam.lat/20251003/mexico-es-el-pais-que-mas-desperdicia-alimentos-en-latinoamerica-segun-estudio–1167116231.html

Colombia prescinde de la línea de crédito del FMI ante la mejora de sus condiciones económicas.https://noticiaslatam.lat/20251004/colombia-prescinde-de-linea-de-credito-del-fmi-ante-la-mejora-de-sus-condiciones-economicas-1167152133.html

Las protestas de la generación Z llegaron a Paraguay y apuntan contra el Gobierno.https://noticiaslatam.lat/20251002/las-protestas-de-la-generacion-z-llegaron-a-paraguay-y-apuntan-contra-el-gobierno-1167080850.html

Milei endurece las restricciones cambiarias, pese al discurso liberalizador.https://noticiaslatam.lat/20250930/medida-contradictoria-milei-endurece-restricciones-cambiarias-pese-al-discurso-liberalizador-1067015963.html

