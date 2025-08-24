Miski Liu Suria

“La libertad es el aliento de vida para las naciones.” George Bernard Shaw.

Realidad fracturada

Cambios intensos

Momento perfecto

Tapadera mundial

Soberanía y arraigo

Ciclo de turbulencia

Final de los conflictos

Fragmentación cultural

Convergencia de fuerzas

Capítulo final del viejo mundo

Estamos a punto de dar un gran giro

Nueva línea de tiempo el 28 de agosto

El año en que se fractura la realidad será 2026 según Saratoga Ocean. Se avecina una poderosa convergencia que sacudirá los cimientos de la tecnología, la política, la cultura e incluso la espiritualidad. No será una simple crisis o un ciclo más. Será una colisión de fuerzas que afectará a todas las capas de nuestra experiencia humana a la vez. Pondrá a prueba lo arraigados que estamos en nuestra verdadera esencia divina inmortal.

Según Saratoga Ocean, 2026 no será una crisis o un ciclo cualquiera. Más bien, representa una colisión de influencias que cambiará radicalmente la forma en que perciben y experimentan la realidad los seres humanos. La tecnología, la política, la cultura y la espiritualidad se cruzarán más poderosamente que nunca. La inteligencia artificial dejará de ser una herramienta para convertirse en la lente a través de la cual perciben la realidad miles de millones de ciudadanos.

La política se centrará en controlar la narrativa de la realidad. Se librará una intensa batalla para definir la realidad de la civilización. Se fragmentarán las culturas aún más en realidades paralelas y controladas, lo que hará que sea difícil determinar la realidad objetiva.

Se anima a la gente a estar enraizada en su esencia, arraigada como un árbol con fuertes raíces en la tierra y ramas que se extienden hasta el cosmos. Deja de «arreglar el mundo« para comprender tu propósito cósmico y aportar frecuencias más elevadas a la conciencia colectiva.

MOMENTO PERFECTO

La energía ha sido muy difícil de manejar últimamente debido a cambios intensos, pero el momento es perfecto ahora porque estamos entrando en el instante de cosechar esas actualizaciones para quienes estén listos, según Alexander Quinn. En este sentido, el 28 de agosto se formará una nueva línea de tiempo, una configuración energética que no ha experimentado la humanidad en más de setenta años y que se desarrollará hasta 2027.

Urano, el planeta de los avances y de los cambios repentinos, armonizará con Neptuno, el planeta de los sueños y de la espiritualidad. Esto será positivo para las líneas de tiempo de la ascensión. Esta energía se sentirá como un apoyo, como puertas que se abren y fluye la inspiración de nuevo. Cualquier visión latente de cara a septiembre despertará un periodo de turbulencia interna y de mejoras profundas.

Las cosas han sido intensas y están cambiando mucho, incluso en el cuerpo físico, pero estamos a punto de dar un giro, especialmente al entrar en este último trimestre del año. Está llegando una nueva capa de energía y, para muchos, está a punto de dar sus frutos el arduo trabajo de este año.

Algunos han caminado solos, otros se han enfrentado a miedos profundos, y otros apenas han comenzado, pero ahora tienen claro el camino que les espera. Sientan ahora ese cambio sutil que se avecina. Estamos a punto de dar un gran giro.

FIN DE LOS CONFLICTOS

Según Rinus Verhagen, el fin de los conflictos significa el final del viejo orden mundial. Se han puesto en marcha muchas cosas con la visita de Putin a Alaska, coincidiendo con la activación del QFS en la banca secundaria. Los mundialistas se ven obligados a detener la guerra políticamente a través del QFS, porque sin dinero no se puede librar una guerra ni introducir una moneda digital. Con las liberaciones del QFS, también se han tomado en consideración los autos de procesamiento sellados, con el fin de proceder a detenciones masivas.

No hay inmunidad bajo la ley de Gesara en caso de genocidio; los cazadores se convertirán en cazados. Éste podría ser el comienzo del colapso del mercado de valores y la desaparición del sistema de dinero fiduciario. No se pueden lavar miles de millones robados, y están atrapados en su propia red de engaño y fraude.

TAPADERA

Lo que estás presenciando en el escenario mundial es una tapadera superficial, una actuación orquestada que enmascara los acontecimientos tumultuosos que se desarrollan tras bastidores. Muchos de los líderes mundiales están luchando por mantener su control, tratando de conservar el poder mientras comienza a barrer la Tierra la marea del cambio según el Comandante Vrillon.

En este entorno caótico, emerge con rapidez la Verdad, rompiendo las barreras que la han mantenido oculta durante tanto tiempo, a pesar de los esfuerzos por suprimirla. Comienza a desenredarse la intrincada red de engaños que se ha tejido durante miles de años, revelando la realidad subyacente que ha permanecido oculta a la humanidad.

La realidad es que está saliendo la verdad a la luz sin importar quién intente detenerla o cuánto se esfuerce. Quienes ostentan el poder emplean diversas distracciones para distorsionar la percepción humana y para desviar la atención de los problemas cruciales, con el fin de mantener a la población en un ciclo de confusión y desinformación.

Sin embargo, mucha gente está empezando a ver más allá de esta fachada, reconociendo las manipulaciones en juego, y están firmes en su determinación de no olvidar este momento ni ignorar lo que han aprendido. Muchos se niegan a permitir que estas distracciones obstaculicen el proceso continuo de una verdadera revelación.

Observamos un número creciente de seres humanos que ahora defienden la verdad y la revelación plena. Hay un despertar masivo, un cambio colectivo de conciencia como resultado de que mucha gente abren los ojos a la verdad que ha permanecido oculta durante demasiado tiempo.

NOTICIAS DEL RESETEO

Trump usa el oro del Gran Cañón para derribar el banco central.- Bix Weir cree en la existencia de miles de millones de onzas de oro sin explotar ocultas en zonas restringidas del Gran Cañón del Colorado , ocultadas por entidades para controlar la economía.https://rumble.com/v6xxpgi-bix-weir-trump-is-using-the-gold-in-the-grand-canyon-to-bring-down-the-cbsm.html?e9s=src_v1_ucp_a

usa el del para derribar el banco central.- cree en la existencia de miles de millones de onzas de oro sin explotar ocultas en zonas restringidas del Gran Cañón del , ocultadas por entidades para controlar la economía.https://rumble.com/v6xxpgi-bix-weir-trump-is-using-the-gold-in-the-grand-canyon-to-bring-down-the-cbsm.html?e9s=src_v1_ucp_a Trump pide detener los molinos de viento.- Las palas de los molinos de viento están hechas de fibra de vidrio y no son reciclables. No funcionan sin viento ni con temperaturas muy frías. Se necesita más energía para refinar el metal utilizado en los cimientos de un molino de viento que la que el molino producirá durante toda su vida útil.https://x.com/TheIntelSCIF/status/1957879694113583511

pide detener los molinos de viento.- Las palas de los molinos de viento están hechas de fibra de vidrio y no son reciclables. No funcionan sin viento ni con temperaturas muy frías. Se necesita más energía para refinar el metal utilizado en los cimientos de un molino de viento que la que el molino producirá durante toda su vida útil.https://x.com/TheIntelSCIF/status/1957879694113583511 Según Charlie Ward , el presidente Trump lleva siete meses de vuelta en el cargo. Sin cobertura mediática de su toma de posesión. Sin reconocimiento de la ONU. Silencio de la Otan. Porque su regreso no fue celebrado, sino temido . Desde enero, se han purgado agencias, se han hecho públicas acusaciones secretas, se ha ampliado Guantánamo y han desaparecido banqueros de alto rango, ejecutivos de medios y otros directores ejecutivos. ¿Jubilados? No. Detenidos.

, el presidente lleva siete meses de vuelta en el cargo. Sin cobertura mediática de su toma de posesión. Sin reconocimiento de la ONU. Silencio de la Otan. Porque su regreso no fue celebrado, sino . Desde enero, se han purgado agencias, se han hecho públicas acusaciones secretas, se ha ampliado y han desaparecido banqueros de alto rango, ejecutivos de medios y otros directores ejecutivos. ¿Jubilados? No. Detenidos. Según Tucker Carlson , durante siglos, la humanidad ha vivido en una prisión sin muros. Esta prisión no era de hierro, sino de sistemas: las jaulas bancarias del dinero fiduciario y la ilusión de escasez, cuidadosamente diseñada. Nos alimentaron con deudas en lugar de riquezas, y mientras tanto ocultaron las llaves de la libertad , pero se está levantando el velo. Están emergiendo dos fuerzas, de la mano: las camas médicas y el sistema financiero cuántico.

, durante siglos, la humanidad ha vivido en una prisión sin muros. Esta prisión no era de hierro, sino de sistemas: las del dinero fiduciario y la ilusión de escasez, cuidadosamente diseñada. Nos alimentaron con en lugar de riquezas, y mientras tanto ocultaron las llaves de la , pero se está levantando el velo. Están emergiendo dos fuerzas, de la mano: las camas médicas y el sistema financiero cuántico. Esto no es sólo tecnología. Es un reinicio de la civilización. La hora de la revelación. Vives en el capítulo final del viejo mundo. Cada apagón, cada caída del mercado, cada crisis que ves no es caos, sino una transición. El viejo sistema está muriendo. Los rumores no son mitos, sino señales de lo que viene.https://operationdisclosureofficial.com/2025/08/23/restored-republic-via-a-gcr-as-of-august-23-2025/

RESUMEN DE FULFORD

Ha comenzado la implosión de los bancos de la Fed. Las acciones de Evergrande serán retiradas de la Bolsa de Hong Kong el 25 de agosto de 2025, al implosionar bajo el peso de una deuda de 300.000 millones de dólares que no se puede pagar. Esto es sólo la punta del iceberg, pero 300.000 millones de dólares no son poca cosa.https://asia.nikkei.com/business/markets/china-debt-crunch/china-evergrande-to-be-delisted-from-hong-kong-exchange-on-aug.-25

el 25 de agosto de 2025, al implosionar bajo el peso de una deuda de 300.000 millones de dólares que no se puede pagar. Esto es sólo la punta del iceberg, pero 300.000 millones de dólares no son poca cosa.https://asia.nikkei.com/business/markets/china-debt-crunch/china-evergrande-to-be-delisted-from-hong-kong-exchange-on-aug.-25 La situación es aún peor en Europa . Una mezcla tóxica de déficit presupuestario y una recesión persistente, hace de Francia el principal candidato para una crisis de deuda soberana.https://www.zerohedge.com/markets/frances-debt-time-bomb-ticking-beneath-summer-calm

. Una mezcla tóxica de déficit presupuestario y una recesión persistente, hace de el principal candidato para una crisis de deuda soberana.https://www.zerohedge.com/markets/frances-debt-time-bomb-ticking-beneath-summer-calm Ahora, Francia se ha quedado sin el uranio gratuito que solía obtener de Níger y se podrían cerrar sus plantas de energía nuclear.https://www.tiktok.com/@panafrica069/video/7539199697806757133

se ha quedado sin el gratuito que solía obtener de y se podrían cerrar sus plantas de energía nuclear.https://www.tiktok.com/@panafrica069/video/7539199697806757133 Francia obtiene el 70% de su electricidad de la energía nuclear, por lo que podríamos presenciar una implosión del país. También exporta electricidad a otros países europeos.https://world-nuclear.org/information-library/country-profiles/countries-af/france

obtiene el 70% de su electricidad de la energía nuclear, por lo que podríamos presenciar una implosión del país. También exporta electricidad a otros países europeos.https://world-nuclear.org/information-library/country-profiles/countries-af/france Alemania se encuentra en una situación igualmente desesperada. Sólo el año pasado, abandonaron Alemania 64.500 millones de euros en inversiones directas, debido al alto costo de la energía.https://www.zerohedge.com/political/merzs-germany-100-days-economic-deep-freeze

se encuentra en una situación igualmente desesperada. Sólo el año pasado, abandonaron 64.500 millones de euros en inversiones directas, debido al alto costo de la energía.https://www.zerohedge.com/political/merzs-germany-100-days-economic-deep-freeze EEUU no puede cerrar la Fed sin la ayuda del resto del mundo, especialmente de China. Esto se debe a que la economía estadounidense representa sólo el 15% del PIB mundial, y es el país más endeudado de la historia. Los chinos están dispuestos a cancelar esta deuda si EEUU soluciona su infección. Los chinos no comunistas ya han llegado a un acuerdo con los sombreros blancos para hacer un paraíso en la Tierra.https://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=258499

EEUU

Se desplegará la Guardia Nacional en 19 estados.https://youtu.be/91g0LTFZhcI

en 19 estados.https://youtu.be/91g0LTFZhcI “Pronóstico del tiempo para W ashington . Viene una tormenta. Nublado con posibilidad de incursión” dice el general Flinn .https://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=258581

. Viene una tormenta. Nublado con posibilidad de incursión” dice el .https://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=258581 Cuándo Trump no usa corbata en su despacho oval, eso significa que no tiene vínculos con la camarilla del lado oscuro.https://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=258565

no usa corbata en su despacho oval, eso significa que no tiene vínculos con la camarilla del lado oscuro.https://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=258565 El FBI allana la casa de John Bolton en Maryland, mientras Kash Patel afirma: «Nadie está por encima de la ley».https://www.zerohedge.com/political/fbi-raids-maryland-home-john-bolton-patel-says-no-one-above-law

