En 1975, un agente de inteligencia, con el nombre en clave Michael, huía para salvar su vida de los que lo perseguían. Reunió a su alrededor a un grupo de doce agentes para protegerse. Mientras se escondían, descubrieron un laberinto de túneles bajo el metro de Nueva York. Entraron en los túneles, desaparecieron de la superficie y se reagruparon allí, según Cobra.

Así nació la organización, con su centro de mando principal bajo el metro de Nueva York. A través de la extensa red de espionaje que Michael aún tenía en la superficie, contactaron a muchos agentes que lucharon contra los iluminoides, muchos de los cuales pasaron a la clandestinidad y se unieron a la organización.

Su principal objetivo era derrocar el dominio de los malos y dotar a la humanidad de tecnología avanzada. Los ordenadores personales que conocemos hoy, se desarrollaron con la ayuda de esta organización, y Cobra vio una sala llena de filas de ordenadores mientras se desarrollaban en su principal centro de mando subterráneo en 1977.

CONTACTOS

La organización tuvo contacto con la civilización positiva de Agartha, que vivió en cavernas subterráneas durante milenios. Tuvieron contacto con andromedanos positivos, y Cobra vio una elegante nave andromedana plateada con forma de cigarro en su hangar subterráneo.

A principios de la década de 1990, tuvieron cierta influencia para garantizar que se expandiera internet desde el dominio Arpanet al dominio público. Las fuerzas oscuras lanzaron una ofensiva en 1996 para destruir la organización y hubo batallas físicas severas en los túneles y cavernas subterráneas que casi destruyeron la organización, y también casi acabaron con Agartha.

CONTRAOFENSIVA

En un momento de necesidad, se ideó un plan para contrarrestarlo. A principios de diciembre de 1999, los pleyadianos contactaron con el Movimiento de Resistencia en el planeta X e iniciaron un levantamiento masivo contra los malos, que fueron derrotados en tres semanas, y tuvieron que huir a sus bases en Marte y la Luna. En aquel momento, entraron en los túneles subterráneos muchos luchadores por la libertad para unirse a la organización. Se integraron las dos fuerzas y emergieron como una sola, ahora conocida como el Movimiento de Resistencia.

Su creciente fuerza conjunta cambió el rumbo de los acontecimientos y ahora están en retirada las fuerzas oscuras. En 2000 y 2001, los iluminoides perdieron sus bases en Marte, en la Luna, y en otras partes del sistema solar. Durante el mismo periodo se expulsó del sistema solar a todas las fuerzas reptiloides, draconianas y reticulanas restantes con la ayuda de los pleyadianos y de otras fuerzas de la coalición de mundos. Esto provocó el pánico en los oscuros, quienes organizaron el 11-S para conservar su último bastión: el planeta Tierra.

PLANETA X

El planeta X está en las afueras de nuestro sistema solar. Su superficie no es apta para la vida física, pero bajo tierra existe un extenso sistema de túneles y bases que estuvo bajo control de los iluminoides hasta 1999 y ahora está en manos de las fuerzas de la luz.

En 2002, los pleyadianos proporcionaron datos precisos sobre las características y los elementos orbitales de ese planeta. Tiene un interior rocoso y una superficie cubierta de metano congelado, lo que le da un tono azulado. Su diámetro es de 15.200 kilómetros, su masa es de 0,76 masas terrestres y su inclinación es de 40 grados.

La razón principal por la que los astrónomos aún no han descubierto oficialmente este planeta es que la camarilla les ha ordenado que no informen sobre él. Al ser un objeto bastante grande, sería bastante fácil verlo, incluso con telescopios de aficionados, si se supiera dónde buscar. Y, por cierto, no es Nibiru y no se estrellará contra la Tierra.

EL EVENTO

Según Cobra, el 11-S no resultó como lo había planeado la camarilla. En cambio, sirvió como un detonante que ayudó a muchos seres humanos a comprender lo que está sucediendo realmente más allá de la propaganda de los medios masivos. Esta nueva conciencia ha facilitado que mejore su plan de victoria el Movimiento de Resistencia.

Hasta 2003 lograron limpiar todas las bases subterráneas profundas y sólo quedaron las partes más altas de las mismas. Desde entonces, el movimiento ha infiltrado a unos trescientos de sus agentes en la red iluminoide, la mayoría en altos cargos de inteligencia.

ORO

A principios de 2012, el Movimiento de Resistencia se apoderó de la mayor parte del oro que estaba en manos de los malos. Así que, si se preguntan dónde está el famoso oro de Yamashita, ahora saben la respuesta. No está en la Fosa de las Marianas, ni en Fort Knox, ni en los sótanos de las villas y castillos privados, ni en las bóvedas bajo el aeropuerto de Kloten, ni en las cajas fuertes de la UBS en Zúrich, ni esparcido en las cajas fuertes de pequeños bancos de todo el mundo. Está en las cámaras subterráneas del Movimiento de Resistencia, se devolverá a la humanidad tras el acontecimiento y servirá como reserva para una nueva moneda que traerá abundancia para todos.

La idea un plan para derrocar a la red iluminoide estuvo presente desde la formación de la organización en 1975. En 1977 Cobra habló con el hombre que concibió ese plan. La idea inicial era que la milicia tomara el control y derrocara a los malos bajo la dirección del Movimiento de Resistencia.

COLABORACIÓN

Debido al despertar tras el 11-S, se revisó el plan original. Nadie se apoderará del planeta. El Movimiento de Resistencia respalda a los uniformados con información de inteligencia y asesoramiento logístico, pero se mantendrá en secreto. Los guerreros respaldarán a la autoridad civil a nivel mundial, que a su vez respaldará a las fuerzas del orden locales para detener a los miembros de la camarilla.

El movimiento tiene experiencia en derrocar a la camarilla y en liberar planetas, desde que lo hicieron en el planeta X en 1999. Mantienen contacto físico constante con los pleyadianos y con otras razas positivas, quienes proporcionan información diaria sobre cada miembro de la camarilla: dónde se encuentra, qué hace, e incluso qué piensa. Los malos no tienen dónde esconderse.

EL EVENTO

Ninguna autoridad humana decidirá cuándo ocurrirá esto. La última palabra sobre cuándo ocurrirá el evento procede directamente de la Fuente. Éste es un acontecimiento de importancia cósmica. El último planeta bajo control de las fuerzas oscuras está a punto de ser liberado y esto enviará ondas de luz por toda la galaxia.

Justo antes del evento, la Fuente enviará un pulso de luz a través de la coalición de mundos y los pleyadianos instruirán al Movimiento de Resistencia a utilizar sus trescientos operativos para contactar a las personas clave y luego comenzará la operación.

Tras el éxito de la operación, podría haber quienes quisieran aprovecharse de la situación estableciendo sus propios gobiernos y confiscando fondos. Que la camarilla sea derrotada no significa que desaparezca la codicia y el ansia de poder humanos. Simplemente forman parte de la personalidad de un cierto porcentaje de la población ignorante. Tengan la seguridad de que el movimiento sabe quiénes son esas personas, se están vigilando sus acciones y no se les permitirá aprovecharse de la situación.

Hasta que se alcance cierto grado de conciencia en el planeta, el Movimiento de Resistencia trabajará entre bastidores en beneficio de la humanidad. En algún momento, se darán a conocer públicamente, poco antes del primer contacto.

Han creado un fondo de 120 billones de dólares, que se entregará a la humanidad junto con otros paquetes de prosperidad. Poseen tecnología muy avanzada, en su mayoría de origen externo. Proporcionarán ayuda para impulsar unos seis mil inventos desarrollados por genios de todo el mundo y luego suprimidos por la camarilla. Después, introducirán tecnologías propias aún más avanzadas.

https://2012portal.blogspot.com/2012/04/resistance-movement-normal-0.html

NOTICIAS

Ha entrado un gran cometa en nuestro sistema solar. Podría ser visible durante el día.https://www.youtube.com/watch?v=c-t-ca-wBLo&t=2s

Hay muchos luciferinos guiando a los gobiernos hoy en día, según el padre Joseph Iannuzzi .https://www.youtube.com/watch?v=cBYXZyVP4kw

.https://www.youtube.com/watch?v=cBYXZyVP4kw El exprimer ministro noruego Thorbjorn Jagland fue arrestado en su domicilio un día después de que le retiraran la inmunidad parlamentaria en relación con el caso Epstein .https://x.com/andweknow/status/2023091184386843003

fue arrestado en su domicilio un día después de que le retiraran la inmunidad parlamentaria en relación con el caso .https://x.com/andweknow/status/2023091184386843003 Peter John Dalglish , exdirector de la ONU y fundador de Unicef, fue detenido en Nepal por cargos de violación infantil.https://x.com/iluminatibot/status/2022835407084490900

, exdirector de la ONU y fundador de Unicef, fue detenido en por cargos de violación infantil.https://x.com/iluminatibot/status/2022835407084490900 Según Kabamur , ya se ha producido la mayoría de los arrestos. Tenemos todo lo necesario. Hasta que se publique el cambio, la responsabilidad es del pueblo.https://operationdisclosureofficial.com/2026/02/18/kabamur-taygeta-trumps-lack-of-transparency-with-the-epstein-files/

, ya se ha producido la mayoría de los arrestos. Tenemos todo lo necesario. Hasta que se publique el cambio, la responsabilidad es del pueblo.https://operationdisclosureofficial.com/2026/02/18/kabamur-taygeta-trumps-lack-of-transparency-with-the-epstein-files/ Los correos electrónicos de Epstein están provocando el llanto de hombres adultos y la ira de muchos otros ante la maquinaria de maldad que constituye el sistema bajo el que vivimos, según Jonathan Otto.https://www.bitchute.com/video/Jo74ClDWfvhN

CURIOSO

Los algoritmos cuánticos aceleran las simulaciones químicas, optimizan sistemas masivos, modelan la complejidad meteorológica y amplían los límites de la investigación en física.https://www.youtube.com/watch?v=cAs_YE26r54

Un equipo de investigadores cartografió un colosal agujero de gravedad debajo de la Antártida . Parece que hay algo ahí abajo.https://endoftheamericandream.com/now-they-are-actually-admitting-that-there-is-a-massive-gravity-hole-underneath-antarctica/

. Parece que hay algo ahí abajo.https://endoftheamericandream.com/now-they-are-actually-admitting-that-there-is-a-massive-gravity-hole-underneath-antarctica/ Los teóricos de la conspiración han comenzado a dirigirse a la Antártida para intentar atravesar el muro de hielo, pero los guardias se lo impiden, según SiriusB. A algunos les han susurrado que hay cosas más allá y que pueden oír el sonido del agua fluyendo, lo que significa que no es un continente helado como afirman. Hay quienes cruzaron hace mucho tiempo y escribieron sobre tierras verdes.https://x.com/ronin19217435/status/2021382918174597123

REFLEXIONES

¡Qué época para estar vivo! Es como el colapso de Roma , pero con memes. Esta línea de tiempo es una locura.

, pero con memes. Esta línea de tiempo es una locura. Según Alexander Quinn , si te has sentido ansioso sin tener una historia que contar, nervioso pero agotado, mentalmente ágil pero procesando tus emociones, eso no es casualidad. El eclipse ya está presente. La compresión precede siempre a la claridad; los próximos días serán energéticos. Deja que te guíen.https://www.youtube.com/watch?v=v75py6Xi0U4&t=510s

, si te has sentido ansioso sin tener una historia que contar, nervioso pero agotado, mentalmente ágil pero procesando tus emociones, eso no es casualidad. El eclipse ya está presente. La compresión precede siempre a la claridad; los próximos días serán energéticos. Deja que te guíen.https://www.youtube.com/watch?v=v75py6Xi0U4&t=510s Si esperas que no tenga sombra cualquier persona que admires, te decepcionarás en algún momento, ya que, como seres humanos encarnados en el mundo físico y su dualidad, aún tenemos un trabajo de sanación e integración que realizar. Realiza tu propio trabajo de sanación, aceptando que incluso los mejores sanadores o autores que te hayan ayudado o inspirado aún tienen sombras que pueden aflorar.https://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=265168

¿Por qué está siempre Gesara a la vuelta de la esquina pero nunca llega? pregunta Raanra .- Es posible que algunos de los sombreros blancos tengan buenas intenciones, pero está comprometida la estructura por una facción represiva de la Federación que todavía está a cargo de la Tierra. La verdadera transformación no se originará dentro de un sistema tomado como rehén. Sólo sucederá cuando la gente abra un camino a través del pantanohttps://operationoperationdisclosureofficialdisclosureofficial.com/2026/02/16/raanras-message-702-why-is-nesara-gesara-always-just-around-the-corner-but-never-arrives/

.- Es posible que algunos de los sombreros blancos tengan buenas intenciones, pero está comprometida la estructura por una facción represiva de la Federación que todavía está a cargo de la Tierra. La verdadera transformación no se originará dentro de un sistema tomado como rehén. Sólo sucederá cuando la gente abra un camino a través del pantanohttps://operationoperationdisclosureofficialdisclosureofficial.com/2026/02/16/raanras-message-702-why-is-nesara-gesara-always-just-around-the-corner-but-never-arrives/ Muchos más seres humanos han hecho la transición que los que no, según Sierra. Esto se hará más evidente a medida que se produzcan acciones y reacciones emocionantes e inesperadas en los próximos días. Permítete saber que has conquistado al dragón 3-D en paz, no en guerra. Se acabó. Estás resurgiendo de las cenizas de lo que iba a reclamar plenamente tu ser, en esta vida terrenal y para siempre. Tu vida se ha convertido en lo que es, en lugar de lo que te han dicho que debería ser.https://operationdisclosureofficial.com/2026/02/18/ascension-with-sierra-excellent-brenda-hoffman-channeling/

