‘Mulata Prieta’, de José Segura Ezquerro, Obra Invitada del Museo Doña Pakyta en el mes de agosto

El concejal de Turismo, Comunicaciones y Promoción de la Ciudad, Joaquín Pérez de la Blanca, ha visitado hoy esta pintura que podrá contemplarse hasta el próximo 7 de septiembre

El Museo de Arte de Almería Doña Pakyta estrena una nueva obra invitada en el hall principal de su entrada. En esta ocasión, es la obra titulada ‘Mulata Prieta’ la que puede contemplarse justamente al entrar en este espacio museístico.

El concejal de Turismo, Comunicaciones y Promoción de la Ciudad, Joaquín Pérez de la Blanca, ha visitado hoy esta obra en compañía del director del museo y comisario de la exposición, Juan Manuel Martín. El edil ha recordado, en primer lugar, que “esta obra podrá ser contemplada hasta el próximo 7 de septiembre en el horario habitual de este espacio museístico, de martes a sábados de 10:30 a 13:30 y de 18:00 a 21:00 y los domingos de 10:30 a 13:30”.

La obra es un óleo sobre lienzo del conocido y afamado artista José Segura Ezquerro, una obra que pertenece a una colección particular y que ahora puede ser disfrutada por los amantes del arte. “El autor fue alumno de Julio Romero de Torres y pintó retratos para la burguesía local, obras de tema religioso para varias iglesias del país y, sobre todo, escenas costumbristas mostrando la vida cotidiana”, ha reconocido Pérez de la Blanca.

El concejal responsable de la Red Municipal de Museos ha explicado que “esta obra fue realizada en la primera etapa de Segura Ezquerro en La Habana, en Cuba, pudiendo datarse hacia el año 1930”. El edil ha insistido en que “para el Ayuntamiento, como siempre, es un placer colaborar con la Fundación Ibáñez Cosentino en este ciclo de obras invitadas que no deja de ser un prolegómeno de lo que los visitantes pueden conocer y contemplar a lo largo de todo el espacio museístico”.

Por su parte, Juan Manuel Martín ha explicado que “José Segura Ezquerro es uno de esos representantes de la cultura almeriense que realizó su obra fuera de nuestro territorio, bastante lejos de su tierra natal”. Sin embargo, ha añadido, “mostró grandes capacidades dentro de la pintura de vanguardia y una buena muestra de ellos es esta obra invitada, en la cual se pone de manifiesto las principales características del pintor”.

Esta obra “pertenece a una colección particular almeriense y viene a enriquecer la apuesta que desde el Museo de Arte Doña Pakyta hacemos por todos los artistas almerienses y por todas las obras de calidad”, ha concluido el director del espacio museístico.

José Segura Ezquerro

Formado en la Academia de Bellas Artes de Joaquín Martínez Acosta, marchó en 1912 a Madrid donde fue alumno de Julio Romero de Torres en la Academia de San Fernando. Una beca le permitió instalarse en Burdeos y Reims (Francia) hasta 1921, momento en que se traslada junto con su familia a Cuba, vinculándose a la vanguardia artística de la isla. Allí contrajo matrimonio y nació su primer hijo. Participó en diferentes exposiciones, destacando la Exposición Arte Nuevo de 1927.

Regresó a Madrid en 1931 al proclamarse la Segunda República. Allí celebró dos exposiciones en el Círculo de Bellas Artes en 1931 y 1934, participando este último año también en la Exposición Nacional de Bellas Artes. Un año más tarde regresó para siempre a La Habana (Cuba).

Allí pintó retratos para la burguesía local, obras de tema religioso para varios templos del país y, especialmente, escenas costumbristas, mostrando la vida cotidiana de la isla, poniendo de manifiesto en su obra, a través de un lenguaje colorista, su destreza técnica con el dibujo. El óleo sobre lienzo titulado “Mulata Prieta” fue realizado en su primera etapa en La Habana (Cuba), pudiendo datarse hacia 1930.