Home / Almería / Multitudinaria marcha de apoyo a Palestina y acusación a Israel por el paseo marítimo de Almería

Multitudinaria marcha de apoyo a Palestina y acusación a Israel por el paseo marítimo de Almería

Por
No hay comentarios
agosto 31, 2025 10:10 pm
GabinetedePrensa

Related Posts

SOS de la Plaza de Pavía: “Necesitamos una obra de emergencia”
agosto 31, 2025
La alcaldesa recibe a la cónsul general del Perú en Sevilla, Rosa ...
agosto 31, 2025
La Feria de Almería despide con la Gamba Roja la última jornada d ...
agosto 30, 2025

Deje un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *