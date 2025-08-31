La Junta de Personal del Poniente exige vigilancia diaria en el Centro de Salud de Berja y defiende la respuesta rápida en la reyerta

Estefanía G. Soria

La Junta de Personal del Distrito Sanitario Poniente de Almería expresa su

reconocimiento a la intervención rápida y coordinada del equipo de Urgencias que

trabajó la madrugada del 18 de agosto en la reyerta de Berja, con cinco heridos y un

fallecido, y reclama reforzar recursos y condiciones de trabajo en los puntos de atención

continuada.

La incidencia se registró en Cerro Matadero poco antes de las 02:00 y activó de

inmediato a 112, Guardia Civil, Policía Local y recursos sanitarios, con derivaciones al

Hospital Universitario Poniente y a Torrecárdenas según gravedad. La coordinación

entre los dispositivos permitió priorizar la asistencia in situ y organizar los traslados con

celeridad pese a la nocturnidad y a la simultaneidad de demandas.

La Junta de Personal quiere dejar claro que la respuesta sanitaria se produjo en los

primeros minutos tras el aviso y que la llegada de los equipos se ajustó a los tiempos

operativos habituales en emergencias, con una intervención escalonada y eficiente que

salvaguardó la atención a las personas heridas. Es por ello que, rechaza de forma

tajante la versión que habla de una espera de una hora porque no se corresponde con

lo ocurrido.

La Junta de Personal solicita la implantación de un vigilante de seguridad con presencia

diaria en el Centro de Salud de Berja, desde la apertura hasta el cierre del dispositivo

de atención continuada, con especial atención a las franjas de mayor afluencia para

garantizar un control efectivo de accesos, ordenar la sala de espera, velar por el

cumplimiento de los circuitos internos y disuadir conductas violentas o intimidatorias.

Finalmente, la representación unitaria del personal traslada su solidaridad a las familias

afectadas y mantiene su plena disposición a colaborar con la Administración sanitaria y

con los cuerpos y fuerzas de seguridad para reforzar la coordinación interinstitucional y

la mejora continua de los dispositivos de Urgencias en el Poniente de Almería.