“Nuestro modelo deportivo está en peligro”, denuncia Gerard Esteva

Julio, 2025. – La Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC) lanza un llamamiento urgente a las instituciones catalanas para tejer un pacto nacional por el deporte que salve al sector del colapso. “Hacen falta presupuestos. No podemos seguir dejando morir al deporte federado en Cataluña”, advierte Gerard Esteva, presidente de la UFEC.

Desde la entidad denuncian que en los últimos 15 años se han dejado de invertir más de 1.000 millones de euros en el sistema deportivo catalán. Una cifra que, según Esteva, ha provocado una degradación progresiva del ecosistema federado: pérdida de talento, imposibilidad de organizar competiciones con garantías y un ahogo sostenido del tejido asociativo. “El modelo catalán, basado en clubes sin ánimo de lucro y entidades arraigadas al territorio, está en peligro”, resume.

Una ley bloqueada y una cifra mínima

Para revertir la situación, la UFEC reclama dos medidas inmediatas: la aprobación definitiva de la nueva Ley del Deporte de Cataluña, que lleva años de consenso y sigue sin votarse, y una asignación presupuestaria mínima de 35 millones de euros antes de final de año, lo que situaría el deporte catalán al mismo nivel que en 2010. Actualmente, el presupuesto es de solo 20 millones, una cifra que Esteva califica de “ridícula ante la magnitud del problema”.

“Necesitamos que el deporte deje de ser la última prioridad de los presupuestos públicos” reclama el presidente Esteva, y asegura: “No estamos hablando solo de campeones: estamos hablando de salud, cohesión, infancia, valores y territorio”.

Infraestructuras: el otro cuello de botellaLa falta de recursos económicos se suma a la carencia estructural de instalaciones. “En muchos municipios no hay espacio donde entrenar. No hay pabellones, no hay pistas, no hay piscinas suficientes”, explica Esteva, y reclama: “Así no se puede crecer ni competir”.

La situación es especialmente crítica en lo que respecta a la gestión de instalaciones públicas. Según la UFEC, fondos privados están ganando concursos públicos frente a clubes locales, lo que erosiona el modelo de base. “Ya ha pasado en Gavà, en el Club Natació Sant Andreu y en el CEE Europa. Si no reaccionamos, el deporte catalán dejará de ser nuestro”, advierte.

Una voz para el momento decisivoCon más de 70 federaciones deportivas catalanas bajo su paraguas, la UFEC pide a los partidos políticos que escuchen al sector y no pospongan más un acuerdo que podría evitar su colapso. “No podemos seguir con titulares y buenas intenciones. Necesitamos una decisión política ya”, insiste Esteva.

Como recordaba recientemente citando a Johan Cruyff, “el dinero debe ir al campo”. Si Cataluña quiere mantener un deporte vivo, saludable, profesional y accesible para todos, el momento de actuar es ahora.