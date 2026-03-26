Nueva salida a Sierra Nevada en Familia de la mano de Viajeros Canallas Vícar

La cita tendrá lugar el domingo 12 de abril y el plazo de inscripción comienza este mismo viernes

Vuelven los Viajes Canallas Vícar con una nueva experiencia familiar en Sierra Nevada el próximo domingo 12 de abril. La propuesta consiste en un día de deporte al aire libre para practicar esquí o snowboard en la estación de invierno granadina.

La experiencia incluye una lúdica jornada en familia con autobús de ida y vuelta, forfait de acceso a las pistas, curso de iniciación con monitores y material para la práctica del deporte escogido (ropa no incluida). La salida tendrá lugar desde Puebla de Vícar a las 06.00h y con regreso a las 19.00h.

En cuanto a las tarifas, los niños de 0 a 5 años empadronados en el municipio de Vícar podrán inscribirse con un precio de 55€ (100€ no empadronados); los menores de 6 a 15 años empadronados tendrán un coste de 89€ (130€ los no empadronados); y a partir de 16 años la tarifa será de 107,50€ para quienes estén empadronados y de 150€ para quienes no.

El plazo de inscripción comenzará este viernes día 27 de marzo en la Casa de la Juventud y el Deporte situada en Calle Escritor Fernando Cano Gea, 56 (Venta Gutiérrez). Para consultar más información también está disponible el teléfono de atención 635077348.

Desde el Ayuntamiento de Vícar, a través del Área de Deportes, se propone esta salida a Sierra Nevada como alternativa familiar al Fin de Semana Blanco, dirigido a un público más juvenil. Es, además, una excelente oportunidad para quienes quieren disfrutar de un domingo diferente sin la necesidad de pernoctar fuera de casa.