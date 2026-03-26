Antonio Bonilla saca adelante su propuesta para reducir a cero la fiscalidad de los agricultores

La iniciativa del alcalde pretende compensar las pérdidas por las DANAs y la virosis en 2025 y también en 2026

El Pleno del Ayuntamiento de Vícar ha aprobado esta mañana por unanimidad la propuesta del alcalde de Vícar, Antonio Bonilla, para que el Gobierno de la Nación reduzca el rendimiento neto aplicable al sector hortofrutícola de Almería en el método de estimación objetiva del IRPF, y lo sitúe en el 0%, atendiendo a la situación real y a los rendimientos reales de la agricultura bajo plástico de Almería respecto a la anualidad de 2025, pero también para la del presente año. Con esta iniciativa, Antonio Bonilla, ha vuelto a dar un paso al frente en favor de los agricultores de Vícar, reclamando como señaló ayer “una rebaja fiscal justa y adecuada a los rendimientos reales de la agricultura bajo plástico de Almería, tal como vienen reclamando también las organizaciones agrarias”.

Durante el debate, Antonio Bonilla ha precisado que previo a la propuesta aprobada esta mañana, ya dirigió a principios de este mes al Gobierno de la Nación y a la Consejería de Agricultura sendos escritos para trasladarles la preocupación de las empresas de comercialización, cooperativas y las organizaciones agrarias por la mala situación del sector y solicitándoles una nueva rebaja fiscal. Bonilla, ha señalado en el pleno que “esta propuesta viene avalada por las organizaciones agrarias, que son las que aportan el criterio” y ha recordado “que siempre hemos solicitado al Gobierno, gobierne quien gobierne, que atienda a las necesidad especiales de nuestra agricultura que es un sector estratégico para nuestra economía”.

En la propuesta aprobada se pone de manifiesto que “el sector agrario vicario se ha visto muy perjudicado en el año 2025 y en los dos primeros meses del año 2026, especialmente a causa de las condiciones climatológicas acaecidas en el año 2025, y en lo que va de año 2026, que han influido negativamente en las producciones de todos los productos hortícolas”, y que “las lluvias intensas acaecidas entre los meses de noviembre de 2025 y febrero de 2026, han ocasionado inundaciones en numerosas explotaciones con pérdidas de producción provocadas por la asfixia radicular”. Unido a ello, “la falta de luz y la lluvia han causado un descenso importante de la producción, detectándose una mayor afectación de las enfermedades fúngicas, como la Botrytis Cinerea, Sclerotinia Sclerotiorum, Mildiu, oidio, o clodosporium fulvum.

El Pleno se ha sumado también a una propuesta similar presentada por el PP y en la que se pedía además a la Consejería de Agricultura y a los órganos competentes de la Unión Europea una autorización excepcional para el uso del fitosanitario Spirotetramat.

Por último, el Pleno municipal ha aprobado sendas mociones relacionadas con la Igualdad con motivo del Día de la Mujer presentadas tanto por UNICEF como por el Consejo Municipal de la Mujer. En Ambos casos los acuerdos se han adoptado a pesar del voto en contra de los concejales de VOX.