Obras en autovía A-7

La Jefatura Provincial de Tráfico informa que está prevista la realización de obras o trabajos de mantenimiento, salvo causas de fuerza mayor, en la autovía A-7 entre los PP.KK. 778+520 y 777+900 (T.M. Viator), para ello será necesario el cierre del carril derecho sentido decreciente.

Las actuaciones están previstas desde las 09:00 h del día 23 de marzo hasta las 13:00 h del día 27 de marzo de 2026.

Para una información actualizada puede consultar en el mapa de estado del tráfico e incidencias de la DGT: https://etraffic.dgt.es/etrafficWEB/