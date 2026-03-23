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Obras en autovía A-7

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marzo 23, 2026 9:48 pm

La Jefatura Provincial de Tráfico informa que está prevista la realización de obras o trabajos de mantenimiento, salvo causas de fuerza mayor, en la autovía A-7 entre los PP.KK. 778+520 y 777+900 (T.M. Viator), para ello será necesario el cierre del carril derecho sentido decreciente.

Las actuaciones están previstas desde las 09:00 h del día 23 de marzo hasta las 13:00 h del día 27 de marzo de 2026.

Para una información actualizada puede consultar en el mapa de estado del tráfico e incidencias de la DGT: https://etraffic.dgt.es/etrafficWEB/

GabinetedePrensa

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