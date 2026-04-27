Obras en autovía A-7 (T.M. Níjar y T.M. Almería)

La Jefatura Provincial de Tráfico informa que se van a realizar obras o trabajos de mantenimiento, salvo causas de fuerza mayor, en la autovía A-7:

Entre los PPKK 746+000 y 747+0000(T.M. Níjar), se realizará el cierre del carril izquierdo en ambos sentidos.

Las actuaciones están previstas el día 28 de abril de 08:00 h. a 18:00 h.

Entre los PPKK 764+900 y 761+780 (T.M. Almería), en sentido decreciente se realizará el cierre de todos los carriles con transfer.

Las actuaciones están previstas el día 27 de abril de 14:00h. a 20:00h.

Entre los PPKK 761+780 y 764+900 (T.M. Almería), en sentido creciente se realizará el cierre de todos los carriles con transfer.

Las actuaciones están previstas el día 28 de abril de 08:00h. a 20:00h.

Para una información actualizada puede consultar en el mapa de estado del tráfico e incidencias de la DGT: https://etraffic.dgt.es/etrafficWEB/