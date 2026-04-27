Inicio / Provincia / Obras en autovía A-7 (T.M. Níjar y T.M. Almería)

Obras en autovía A-7 (T.M. Níjar y T.M. Almería)

Por
No hay comentarios
abril 27, 2026 8:31 pm

La Jefatura Provincial de Tráfico informa que se van a realizar obras o trabajos de mantenimiento, salvo causas de fuerza mayor, en la autovía A-7:

  • Entre los PPKK 746+000 y 747+0000(T.M. Níjar), se realizará el cierre del carril izquierdo en ambos sentidos.

Las actuaciones están previstas el día 28 de abril de 08:00 h. a 18:00 h.

  • Entre los PPKK 764+900 y 761+780 (T.M. Almería), en sentido decreciente se realizará el cierre de todos los carriles con transfer.

Las actuaciones están previstas el día 27 de abril de 14:00h. a 20:00h.

  • Entre los PPKK 761+780 y 764+900 (T.M. Almería), en sentido creciente se realizará el cierre de todos los carriles con transfer.

Las actuaciones están previstas el día 28 de abril de 08:00h. a 20:00h.

Para una información actualizada puede consultar en el mapa de estado del tráfico e incidencias de la DGT: https://etraffic.dgt.es/etrafficWEB/

GabinetedePrensa

Related Posts

Dalías ultima los preparativos de sus Fiestas de Mayo
abril 27, 2026
Ramón Fernández-Pacheco comparte con los vecinos de El Ejido el d ...
abril 26, 2026
El alcalde desvela un nuevo espacio para la lectura en el Bulevar
abril 25, 2026

Deje un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *