La Guardia Civil detiene en Almería a más de 180 personas buscadas por la Justicia durante el primer trimestre de 2026

Roquetas de Mar, con más 45 detenciones, es el municipio con mayor número de requisitoriados capturados, seguida de El Ejido y Vícar

Durante el primer trimestre del 2026, la Guardia Civil de la Comandancia de Almería ha detenido a cerca de 180 personas en la provincia de Almería sobre las que había dictada una orden judicial de búsqueda, localización y detención para presentarlas ante la autoridad que las reclamaba, o para su ingreso en prisión.

Destaca la localización de un buscado por un tribunal de Luxemburgo, que había emitida una Orden Europea de Detención y Entrega (Conocida como Euroorden, siendo una resolución judicial reconocida entre países de la Unión Europea con la finalidad de agilizar la extradición tradicional, así como el reconocimiento mutuo de sentencias), motivada por blanqueo de capitales.

Estas detenciones se enmarcan en el conjunto de la actividad operativa desarrollada por la Comandancia de Almería en el periodo, que ha arrojado un total de cerca de 900 detenidos y más de otros 900 investigados en toda la provincia.

La localidad con mayor número de requisitoriados ha sido Roquetas de Mar, con más de 45 detenciones en los tres primeros meses del año, seguida de El Ejido, Vícar, Níjar, Cuevas del Almanzora, Huércal-Overa y Vera, entre otros repartidos por toda la geografía provincial.

La labor preventiva de la delincuencia desarrollada por las patrullas de seguridad ciudadana en la provincia de Almería resulta fundamental para la localización de personas en situación de requisitoria.

Muchas de ellas son detectadas por los agentes gracias a los dispositivos operativos de verificación de personas y vehículos en las vías públicas, cuyo objetivo es la prevención de la comisión de delitos e infracciones y el mantenimiento de la seguridad ciudadana. Asimismo, otras personas son detenidas tras llevar a cabo un arduo trabajo de investigación para su localización y, finalmente ponerlas a disposición de la autoridad judicial.

El 4 de marzo de 2014, la Guardia Civil creó el Equipo contra los Huidos de la Justicia, definiendo las bases de un enfoque activo que ordenaba, coordinaba e impulsaba las elevadas capacidades que venía desarrollando la Guardia Civil en su respuesta integral (prevención, inteligencia e investigación), para la búsqueda, localización y detención de reclamados por las autoridades judiciales.