Obras en autovía A-7 (T.M. Vera y Los Gallardos)

GabinetedePrensa junio 14, 2026 0
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La Jefatura Provincial de Tráfico informa que se van a realizar obras o trabajos de mantenimiento, salvo causas de fuerza mayor, en la autovía A-7, entre los PPKK 700+830 y 704+360 (T.M. Vera y Los Gallardos), en sentido creciente se realizará el cierre de todos los carriles con transfer. Las actuaciones están previstas desde las 07:00 h. del 15 de junio hasta las 12:00 h. del 19 de junio. Para una información actualizada puede consultar en el mapa de estado del tráfico e incidencias de la DGT: https://etraffic.dgt.es/etrafficWEB/

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