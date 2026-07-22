Obras en autovía A-7 (T.T.M.M. Balanegra y Adra)

GabinetedePrensa julio 22, 2026 0
Autovia enlace Roquetas de Mar

La Jefatura Provincial de Tráfico informa que se van a llevar a cabo obras o trabajo de mantenimiento, salvo causas de fuerza mayor, en la autovía A-7 entre los PPKK 820+000 y 831+000 (T.T.M.M. Balanegra y Adra), en ambos sentidos se realizará el corte alternativo de carriles.

Las actuaciones están previstas durante los días 22 y 23 de julio de 08.00 h. a 18:00 h.

Para una información actualizada puede consultar en el mapa de estado del tráfico e incidencias de la DGT: https://etraffic.dgt.es/etrafficWEB/

Más historias

El Parador de Vícar celebra este fin de semana sus fiestas en honor a San Cirilo

El Parador de Vícar celebra este fin de semana sus fiestas en honor a San Cirilo

GabinetedePrensa julio 22, 2026 0
Jose Manuel Manzano portavoz del PP en Vicar

TRES PLENOS EXTRAORDINARIOS CONSECUTIVOS EN VÍCAR PARA ATAJAR LA INSEGURIDAD

GabinetedePrensa julio 22, 2026 0
Exconcejal del Ayuntamiento de Roquetas de Mar Jose Maria Gonzalez

Muere el ex-concejal roquetero de Derechas José María González

Agencias julio 21, 2026 0

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Te pueden interesar

LIU SURIA Guillermo Herrera Plaza

Época fascinante

Miski Liu Suria julio 22, 2026 0
Correos Unidad de reparto nº3 La Cañana de San Urbano

SIPCTE denuncia el grave deterioro que está sufriendo el servicio público postal en la Unidad de Reparto nº 3 de La Cañada de San Urbano

GabinetedePrensa julio 22, 2026 0
El Parador de Vícar celebra este fin de semana sus fiestas en honor a San Cirilo

El Parador de Vícar celebra este fin de semana sus fiestas en honor a San Cirilo

GabinetedePrensa julio 22, 2026 0
Guardia Civil casa cuartel de Huercal Overa

La Guardia Civil investiga en Huércal-Overa una simulación de delito para obtener una indemnización del seguro

GabinetedePrensa julio 22, 2026 0
Policia Nacionalen Roquetas de Mar y Aguadulce TRAMITACIÓN EMPADRONAMIENTOS

La Policía Nacional destapa un fraude a la Seguridad Social de más de un millón y medio de euros

GabinetedePrensa julio 22, 2026 0