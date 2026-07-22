La Guardia Civil investiga en Huércal-Overa una simulación de delito para obtener una indemnización del seguro

GabinetedePrensa julio 22, 2026 0
Guardia Civil casa cuartel de Huercal Overa
  • La victima denuncia haber sido estafada mediante un cargo en su tarjeta bancaria
  • La investigación determina que  la propia víctima traspasó el dinero y denunció una estafa para cobrar la indemnización del seguro

La Guardia Civil de la Comandancia de Almería investiga a una persona por los delitos de simulación de delito y posterior delito de estafa al seguro de sus tarjetas bancarias, al denunciar un supuesto delito de estafa consistente en la utilización de su tarjeta de débito por valor de 600€.

Esta investigación llevada a cabo por fuerzas del Puesto Principal de la Guardia Civil de  Huércal Overa (Almería), tiene su origen desde la presentación de la denuncia por parte de la víctima (supuesta estafa) presentada en Acuartelamiento de Huércal Overa por un supuesto cargo realizado en su cuenta corriente mediante la utilización de la numeración de su tarjeta de débito, sin su consentimiento, no reconociéndolo como suyo, por un importe de 600€, comenzando los agentes de la Guardia Civil una investigación para el esclarecimiento y localización de los posibles autores.

El personal de la Guardia Civil que realiza una investigación analiza la minuciosamente los indicios obtenidos, donde se obtiene la información de que no se trata de una estafa, sino que es la propia persona denunciante la que traspasa el dinero a otra cuenta bancaria, produciendo los delitos de simulación de delito y tentativa de estafa, al dar conocimiento y presentar copia de la denuncia en la entidad bancaria para cobrar por el seguro de sus tarjetas de débito el importe denunciado, lucrándose de esta manera, impidiéndose que se perpetrara este último delito dada la rapidez por los Agentes.

Una vez recopilada toda la información y pruebas para ello, agentes de la Guardia Civil proceden a la investigación de una vecina de la localidad de Huércal Overa por los delitos de simulación de delito y tentativa de estafa. Las diligencias instruidas por la Guardia Civil han sido remitidas a la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia en funciones de Guardia de Huércal-Overa

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