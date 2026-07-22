TRES PLENOS EXTRAORDINARIOS CONSECUTIVOS EN VÍCAR PARA ATAJAR LA INSEGURIDAD

LOLO ORTIZ

Los recientes altercados que están preocupando a la opinión pública en Vícar van a ser debatidos en tres plenos extraordinarios consecutivos. Tres plenos extraordinarios para un solo objetivo: reducir la inseguridad de Vícar.

Han sido dos tiroteos, uno en la Cañada Sebastiana y otro en La Envía Golf los que han revuelto la tranquilidad de los vecinos vicarios.

Los tres grupos municipales han presentado una solicitud de pleno extraordinario, que finalmente se celebrarán el próximo 24 de julio y de forma consecutiva, y, aunque cada grupo aborda diferentes temas, todos ellos ponen de manifiesto la falta de seguridad en las calles de Vícar.

Para el portavoz de los populares, José Manuel Manzano, «no hay día en el que los habitantes del municipio no tengan algún susto por la falta de seguridad. Los pasos de peatones, la falta de iluminación, la jardinería masificada que impide la visualización de delincuentes por las noches o que dificulta la visibilidad de los peatones al cruzar los pasos de cebra, hacen del municipio un lugar peligroso por las noches. Un hecho que se puede constatar ante la falta de personas paseando o practicando deporte al aire libre a esas horas nocturnas»

El último informe del Ministerio de Interior revela una subida de la criminalidad en el municipio de Vícar, la más alta de la provincia. Para Manzano «qué puede hacer Antonio Bonilla, como alcalde de Vícar hasta mayo 2027, en tan pocos meses que no haya hecho en tantos años de gobierno. Disminuir la tasa de criminalidad no es una cuestión de ocurrencias, la seguridad de los vicarios es lo primero y me temo que el alcalde no puede hacer nada salvo alguna foto y alguna promesa incierta. Porque el anunciado cuartel de la Guardia Civil, fruto de la fanfarronería, junto con la eliminación del cuartel de Roquetas, es una auténtica tomadura de pelo a todos los ciudadanos del Poniente por parte del Sr. Marlasca y de su representante vicario. A los agentes roqueteros de La

Benemérita hemos de estarles enormemente agradecidos, por la inmensa labor realizada también en nuestro municipio»

En relación al contenido de los plenos extraordinarios, el primer pleno extraordinario, a petición de Vox, tratará “la extrema necesidad de encontrar una solución inmediata al problema de inseguridad constante y en progresión que sufre todo el municipio”, sin propuestas concretas sobre el papel.

El segundo pleno extraordinario, 15 minutos más tarde según convocatoria enviada a los concejales por el secretario municipal, pivotará sobre dos puntos fundamentales: la solicitud de ampliación de la plantilla de la Policía Local y mejora de los medios materiales y la solicitud de ampliación de la plantilla de la Guardia Civil y mejora de los medios materiales.

Por último, y otros 15 minutos más tarde, igualmente según convocatoria enviada desde secretaría municipal, se debatirán varios puntos a iniciativa de los socialistas: seguir ampliando la plantilla de la Policía Local en cuatro agentes por año, solicitud a la Junta de Andalucía que incremente la PATRICA, solicitar al Ministerio del Interior el aumento de la plantilla de la Guardia Civil mientras se finaliza el Puesto Principal del Cuartel de la Guardia Civil en Vícar, y por último, solicitar a la UE fondos finalistas destinados para Recursos Humanos y Materiales para el control del narcotráfico de la frontera de la zona sur de Europa

Para Manzano «nunca antes se habían realizado tres plenos extraordinarios con un mismo tema, la inseguridad ciudadana. En estos veintitantos años de gobierno socialista de Antonio Bonilla, nadie había conseguido antes poner el ojo de la opinión pública en una preocupación colectiva tan relevante como es la seguridad. Mucho ha costado que el ejecutivo local amague reconociendo esta amarga realidad. Un municipio que no tiene ni un semáforo para regular el tráfico vial, ni tiene itinerarios seguros para los escolares, ni ha promovido nunca el voluntariado para proteger a los escolares durante los trayectos hacia los centros educativos, una forma de gobernar a base de fotos, palabras rimbombantes y promesas vacías»

Los grupos municipales del PSOE y de Vox se negaron a crear una línea de bus regular para los estudiantes del IES de la Puebla promovida por los populares, alegando que era ilegal. Para Manzano, «pretenden que la Delegación de Desarrollo Educativo incumpla la legislación aprobada por los socialistas en 2009 sobre transporte escolar; las elecciones autonómicas han tenido un claro ganador el PP, y un claro perdedor el PSOE, y no es casualidad que durante la campaña electoral los socialistas no hayan hecho campaña por su candidata, pero más llamativo es aún que no haya habido ni un solo acto de María Jesús Montero en el quinto municipio de la provincia, el más grande gobernado por los socialistas, por tanto, ni Antonio Bonilla ha querido ligar su suerte a la de María Jesús Montero, manosquemadas»

Una de las propuestas de los socialistas al pleno monográfico sobre seguridad es la solicitud del incremento del fondo PATRICA. El primer año de vida de dicho fondo, en 2011, alcanzó los 420 millones de euros, a los que se les iría sumando 60 millones cada año, sin embargo, eso nunca llegó a ocurrir.

No con Mª Jesús M. al frente de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas de la Junta de Andalucía, etapa en la que el fondo estuvo congelado hasta 2019. Con la llegada de Juanma Moreno a la presidencia de la Junta el

fondo se descongeló y fue aumentando para poder financiar mejor a los ayuntamientos. Las EELL pueden destinar sus recursos a los gastos que estimen prioritarios dentro de sus competencias. Entre esos gastos se incluyen los gastos corrientes de personal, por lo que sí puede contribuir a financiar las retribuciones de nuevas plazas de Policía Local, siempre que el ayuntamiento haya creado dichas plazas conforme a la normativa presupuestaria y de función pública.

Relacionado