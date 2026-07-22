CORREOS ABANDONA EL SERVICIO PÚBLICO EN LA CAÑADA: NOTIFICACIONES CADUCADAS Y CENTROS SIN LIMPIEZA



El Sindicato Independiente Profesional de Correos y Telégrafos (SIPCTE) denuncia el grave deterioro que está sufriendo el servicio público postal en la Unidad de Reparto nº 3 de La Cañada de San Urbano (Almería) como consecuencia de la falta de contratación y de la deficiente planificación de Correos, una situación que ya está teniendo consecuencias directas para la ciudadanía.

Hace apenas unos días, SIPCTE alertó a la empresa de la acumulación masiva de notificaciones oficiales y de la insuficiencia de personal existente en esta unidad. Como respuesta, Correos incorporó un refuerzo en turno de mañana y otro trabajador durante cinco horas por la tarde. Sin embargo, estas medidas han resultado claramente insuficientes y la situación continúa agravándose.

En el día de ayer, trabajadores de la propia unidad trasladaron a SIPCTE que, mientras realizaban el reparto, numerosos vecinos les manifestaban su malestar porque las notificaciones del Ayuntamiento de Almería les estaban siendo entregadas cuando ya habían caducado, una circunstancia que evidencia el grave deterioro del servicio y el perjuicio que esta situación está ocasionando tanto a la ciudadanía como a las administraciones públicas.

Lejos de solucionarse el problema, todavía permanecen pendientes de reparto notificaciones del Ayuntamiento de Almería, a las que se suman cientos de notificaciones oficiales procedentes de distintos ministerios y otros organismos públicos, demostrando que la falta de personal sigue impidiendo prestar un servicio con las mínimas garantías de calidad y eficacia.

La sobrecarga de trabajo continúa aumentando hasta el punto de que uno de los trabajadores de la unidad ha causado baja médica, incrementando aún más la presión sobre una plantilla que lleva semanas soportando una carga de trabajo insostenible.

Como si todo ello no fuera suficiente, SIPCTE denuncia que tanto la Unidad de Reparto como la oficina de Atención al Cliente llevan, al menos, una semana sin servicio de limpieza, una situación inadmisible que afecta a las condiciones de higiene y salubridad de los trabajadores y de los ciudadanos que acuden diariamente a estas instalaciones.

Para SIPCTE, estos hechos son consecuencia directa de la falta de planificación y de la negativa de Correos a dotar a la unidad de los recursos humanos necesarios. Mientras la empresa mantiene esta política, son los trabajadores quienes soportan las quejas de los vecinos y los ciudadanos quienes sufren las consecuencias de un servicio público que debería prestarse con eficacia y puntualidad.

El sindicato exige la contratación inmediata del personal necesario para normalizar el reparto, eliminar la acumulación de notificaciones, cubrir las bajas existentes y restablecer de forma urgente el servicio de limpieza en ambos centros de trabajo.

«No se puede exigir un servicio público de calidad mientras se abandona a los trabajadores, se deja a los vecinos sin sus notificaciones en plazo y se mantienen centros de trabajo sin las condiciones mínimas de higiene.»

SIPCTE continuará denunciando estos hechos ante los organismos competentes y exigirá responsabilidades hasta que Correos adopte las medidas necesarias para garantizar un servicio público digno y respetuoso con los derechos de trabajadores y ciudadanos.

Relacionado