La Policía Nacional destapa un fraude a la Seguridad Social de más de un millón y medio de euros

Nueve personas han sido detenidas como responsables de las distintas sociedades implicadas y de las personas que ejercían su dirección efectiva, a quienes se les acusa de ser los presuntos autores de diversos delitos contra la Seguridad Social y de frustración de la ejecución

Las pesquisas policiales desvelaron la existencia de una estructura empresarial mantenida durante años con el objetivo de preservar la continuidad de la actividad económica pese a la acumulación de importantes deudas con la Hacienda Pública

Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con la Tesorería General de la Seguridad Social, han llevado a cabo en Almería una operación con la que han conseguido destapar un entramado empresarial diseñado presuntamente para eludir de forma continuada el pago de las cuotas a la Seguridad Social y dificultar la acción recaudatoria de la Administración mediante la utilización coordinada de diversas sociedades mercantiles con funciones diferenciadas. Las pesquisas apuntaban a la existencia de una estructura empresarial mantenida durante años con el objetivo de preservar la continuidad de la actividad económica pese a la acumulación de importantes deudas con la Hacienda Pública.

Un total de nueve personas han sido detenidas por dos delitos contra la Seguridad Social y un delito de frustración de la ejecución, quienes consiguieron ocasionar un fraude a las Tesorería General de la Seguridad Social de 1.793.849,01 euros.

Las investigaciones de la UDEF permitieron constatar que el grupo empresarial había desarrollado su actividad en distintos sectores, aunque en los últimos años se centró principalmente en la construcción, reparación y mantenimiento de invernaderos y en otros servicios vinculados a explotaciones agrícolas. Según las investigaciones, la actividad era desarrollada a través de varias sociedades que, pese a su aparente independencia jurídica, actuaban de forma coordinada, compartiendo dirección efectiva, recursos, clientes y finalidad económica.

Mientras una de las mercantiles soportaba la contratación de trabajadores y las consiguientes obligaciones laborales y de cotización, otras sociedades asumían funciones esencialmente instrumentales, canalizando la facturación, recibiendo los ingresos procedentes de los clientes y movilizando los fondos a través de cuentas bancarias ajenas al riesgo de embargo.

Una sociedad sin estructura laboral declaró millones de euros en ventas

El análisis económico y financiero realizado durante la investigación reveló un funcionamiento reiterado que se mantuvo durante varios ejercicios. La empresa que concentraba la plantilla de trabajadores acumuló desde el inicio de su actividad importantes deudas con la Seguridad Social, sin solicitar aplazamientos, sin atender los requerimientos patrimoniales y manteniendo una actividad mercantil constante pese a la falta de cumplimiento de sus obligaciones.

Paralelamente, otra sociedad del mismo grupo, prácticamente carente de estructura laboral, declaró un elevado volumen de operaciones comerciales y millones de euros en ventas relacionadas con la construcción de invernaderos, circunstancia que resultaba incompatible con la inexistencia de medios personales propios para ejecutar dichos trabajos. Las comprobaciones bancarias y tributarias pusieron igualmente de manifiesto importantes discrepancias entre la facturación declarada, los movimientos económicos y la verdadera capacidad operativa de cada sociedad.

Las pesquisas permitieron reconstruir una operativa mediante la cual la actividad material era desarrollada por la empresa que disponía de trabajadores de alta, mientras que la facturación frente a numerosos clientes era emitida por otras sociedades del entramado. Este sistema permitía desviar los beneficios obtenidos hacia entidades libres de cargas económicas, dificultando la ejecución de los procedimientos de apremio iniciados por la Tesorería General de la Seguridad Social sobre la mercantil deudora. De forma paralela, la creación de nuevas sociedades con características similares y la progresiva sustitución de unas razones sociales por otras evidenciaban una estrategia dirigida a garantizar la continuidad de la actividad empresarial sin asumir las obligaciones económicas acumuladas por las sociedades precedentes.

La investigación también permitió identificar la participación de otras empresas dedicadas igualmente a la construcción de invernaderos que mantenían una intensa relación comercial con las sociedades investigadas. El análisis de la documentación tributaria, de los movimientos bancarios y de las declaraciones efectuadas por clientes y proveedores puso de manifiesto la existencia de importantes pagos entre estas mercantiles por trabajos que, según las pesquisas, únicamente podían ser ejecutados por la empresa que realmente disponía de trabajadores cualificados para ello.

Asimismo, los investigadores apreciaron indicios de utilización de administradores meramente formales o personas interpuestas que asumían la representación legal de determinadas sociedades sin intervenir realmente en su gestión, mientras la dirección efectiva permanecía en manos de quienes organizaban y controlaban el conjunto de la actividad empresarial.

Especial relevancia adquirieron las declaraciones prestadas por trabajadores, gestores administrativos, autorizados RED, clientes y proveedores, quienes describieron una operativa coincidente respecto al funcionamiento real del entramado. Los testimonios recogidos permitieron constatar que los trabajadores prestaban servicios de forma indistinta para distintas sociedades vinculadas, desempeñando las mismas funciones y bajo las instrucciones de las mismas personas, con independencia de la empresa en la que figuraban dados de alta en cada momento.

Del mismo modo, varios clientes manifestaron haber contratado siempre con los mismos interlocutores para la ejecución de obras de construcción y reparación de invernaderos, aunque la facturación se emitiera sucesivamente por distintas mercantiles, mientras que diversos gestores confirmaron que las instrucciones relativas a la administración y gestión de las empresas procedían sistemáticamente de las mismas personas pese a los continuos cambios de administradores formales.

Los agentes acreditaron la existencia de relaciones permanentes entre las empresas investigadas

Las actuaciones desarrolladas permitieron igualmente acreditar la existencia de relaciones económicas permanentes entre las diferentes sociedades investigadas, detectándose una intensa circulación de fondos y operaciones comerciales cruzadas que, unidas a la coincidencia de trabajadores, clientes, gestores, autorizados RED y estructuras de funcionamiento, reforzaban la hipótesis de que todas ellas actuaban de manera coordinada para desarrollar una única actividad económica bajo distintas apariencias societarias.

Los investigadores concluyeron que esta estructura permitió mantener durante años la explotación del negocio, obtener importantes beneficios derivados de la construcción de invernaderos y, simultáneamente, dificultar la eficacia de los embargos y demás actuaciones ejecutivas promovidas por la Tesorería General de la Seguridad Social sobre las empresas que soportaban formalmente las deudas.

Como resultado de las investigaciones se identificó a nueve personas como responsables de las distintas sociedades implicadas y de las personas que, según las pesquisas, ejercían su dirección efectiva, procediéndose a su detención como presuntos autores de diversos delitos contra la Seguridad Social y de frustración de la ejecución. Las actuaciones fueron finalmente puestas en conocimiento de la autoridad judicial competente, acompañadas de un exhaustivo análisis económico, documental y testifical que permitió reconstruir el funcionamiento del entramado societario investigado y sustentar los indicios obtenidos durante la investigación.

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