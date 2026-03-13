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Obras en la autovía A-7

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marzo 13, 2026 3:55 pm

La Jefatura Provincial de Tráfico informa que está prevista la realización de obras o trabajos de mantenimiento:

  • Entre los PPKK 808+800 y 810+100 (T.M. La Mojonera), en sentido creciente, se realizará el cierre del carril derecho.

            Las actuaciones se llevarán a cabo, salvo causas de fuerza mayor, desde las 08:00h del 16 de marzo hasta las 13:00h del 20 de marzo y desde las 08:00h del día 23 de marzo hasta las 13:00h del día 27 de marzo.

  • Entre los PPKK 794+900 y 797+500 (Túneles de Aguadulce), en ambos sentidos, se realizará el cierre del carril izquierdo. Los trabajos se llevarán a cabo, salvo causas de fuerza mayor, en horario de 22:30h a 06:00h, de los días 16, 17 y 18 de marzo.

Para una información actualizada puede consultar en el mapa de estado del tráfico e incidencias de la DGT: https://etraffic.dgt.es/etrafficWEB/

GabinetedePrensa

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