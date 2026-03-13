El IV Campeonato Provincial ASHAL Tapas arranca el lunes 16 en el Mercado Central con entrada abierta al público

La concejal Ana Trigueros y la diputada María del Mar López Asensio asistirán a la primera jornada de esta cita gastronómica patrocinada por Sabores Almería

El IV Campeonato Provincial ASHAL Tapas comienza el próximo lunes 16 de marzo a las 15,30 horas en el Espacio Gastronómico del Mercado Central, una cita que reunirá a profesionales de distintos puntos de la provincia y que invita a los almerienses a acercarse para seguir en directo el desarrollo de esta competición gastronómica.

La jornada inaugural contará con la presencia institucional de la concejal delegada del Área de Empleo, Comercio e Impulso al Talento del Ayuntamiento de Almería, Ana Trigueros, así como de la diputada provincial de Recursos Humanos de la Diputación de Almería, María del Mar López Asensio, que respaldarán con su asistencia una iniciativa consolidada como escaparate del talento culinario almeriense.

En esta edición participan los chefs Sergio Pérez (Arrozzante – Hotel Barceló), Héctor García (Katsu Izakaya), Arpit Aneja (Restaurante Wassy), Tolo Castillo (Casa Rafael), Jesús Camacho (Venta del Pobre), Rocío Scaglione (Il Capo Mangia), Kevin Agreda (Hotel Jardines de la Mata), Cristian Gualan (Villa Cadima), Raúl Caído (Catering En Esencia), Ferran Polls (Salitre Bar de Vinos), Gabriel Aguilera (La Cosecha), Sergio Gómez (El Vuelo del Ganso), M.ª Carmen Rodríguez (La Vecina), Borja González (Restaurante Alquímico), Juan Miguel Molina (Rustir Bistrobar), Luis Arango (La Esquinica) y Emilio Carmona (Restaurante La Villa).

Organizado por la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Almería (ASHAL), el campeonato tiene como objetivo seleccionar al representante de la provincia en el Campeonato Oficial de Tapas y Pinchos de Hostelería de España que se celebrará en 2027, reforzando la proyección de la gastronomía almeriense en el ámbito nacional.

El presidente de ASHAL, Pedro Sánchez-Fortún, ha animado a la ciudadanía a asistir al evento y “disfrutar de una competición que pone en valor el producto local, la creatividad y el esfuerzo diario de nuestros profesionales”.

El IV Campeonato Provincial ASHAL Tapas cuenta con el patrocinio de Sabores Almería, marca impulsada por la Diputación Provincial para promover la calidad y la identidad gastronómica del territorio.

La fase clasificatoria se desarrollará el lunes 16 de marzo, mientras que la final tendrá lugar el miércoles 18, consolidando al Mercado Central como punto de encuentro entre hosteleros y público aficionado a la cocina.