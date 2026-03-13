Los mejores chefs de Almería cocinarán el próximo viernes en la Plaza Vieja por una causa solidaria en ‘Sabores que suman’

Una cena solidaria de la Asociación ‘Almería Gastronómica’ recaudará fondos para la Fundación Poco Frecuente

La Plaza de la Constitución o Plaza Vieja se convertirá el próximo viernes, 20 de marzo, en un gran salón gastronómico para celebrar el evento ‘Sabores que suman 2026’. Una iniciativa que pone en marcha la asociación ‘Almería Gastronómica’ con la estrecha colaboración del Ayuntamiento de Almería, cuyos beneficios irán destinados a la Fundación Poco Frecuente.

La alcaldesa de la ciudad, María del Mar Vázquez, que ha sido la encargada de presentar hoy esta iniciativa solidaria en compañía de los concejales Joaquín Pérez de la Blanca, Paola Laynez y Vanesa Lara y representantes de la asociación ‘Almería Gastronómica’ y de la Fundación Poco Frecuente, ha indicado que “los mejores chefs de la provincia participarán en esta celebración al aire libre donde la solidaridad y la gastronomía, una vez más, irán de la mano”.

Tras las intervenciones institucionales, el encuentro consistirá en una cena que tendrá estaciones temáticas en las que los asistentes recorrerán distintos espacios gastronómicos como el mar, la huerta, el fuego o el dulce a través de elaboraciones que los chefs elaborarán en directo.

Las entradas, que tienen un precio de 80 euros, a modo de donativo, cuentan con importantes ventajas fiscales, ya que cada consumidor puede desgravar hasta el 80% de la aportación, por lo que solo tendría un coste de 16 euros. En el caso de empresa, la deducción alcanza el 45%. Las inscripciones pueden realizarse ya en la web www.migranodearena.org.

“Los organizadores prevén la asistencia de unos 500 comensales, en una noche donde se podrá disfrutar de una experiencia única, en un marco inigualable, con música en directo y con distintas sorpresas durante la cena”, ha explicado la regidora.

El objetivo de todas las instituciones colaboradoras es claro: recaudar lo máximo posible para la investigación en enfermedades poco frecuentes infantiles, destinando el 100% de la recaudación a la citada Fundación Poco Frecuente, una asociación que trabaja para apoyar a las familias que conviven con estas patologías.

Por su parte, María del Mar García Beltrán, presidenta de la Fundación Poco Frecuente, ha resaltado que “el 20 de marzo os esperamos a todos los almerienses para que nos acompañéis en esta cita, donde el 100% de lo recaudado irá destinado a la asociación”. La responsable de la asociación ha agradecido “al Ayuntamiento, por su inconmesurable ayuda; a Almería Gastronómica, por ponérnoslo tan fácil y a todas las empresas privadas, que son muchas, que han colaborado en la cita”.

El evento

La cita del próximo viernes contará con un total de 19 chefs de toda la provincia. Además, “habrá tres cortadores de jamón con Rafa Madrid, Antonio Yélamos y Fran Franco”, ha asegurado la presidenta. Serán un total de once mesas las que se instalarán para que los cocineros vayan haciendo los distintos ‘pintxos’ en parejas. Del mismo modo, “también habrá una mesa de postres y pan artesanal del Obrador Las Pitas”, ha asegurado.

Los chefs participantes serán: Tolo Carrillo (Casa Rafael), Noelia Carrión (formadora), Manuel (Edén), Belén (El Errante), Luis Arango (La Esquinica), Keka (Gurasoak), Patricio Úbeda (Blanca Brisa), Rafa (Almería Gastronómica), Héctor y David (Katsu Izakaya), María (Marhaba), Juan Miguel (Rusti), Ginés Peregrín (Ginés Peregrín), Cristian (Villa Carmona), Juan Ramón (Salones Puerta de Europa), Carlos Salinas (Las Pitas), Rafa Montehor, Ángel (El Terrao) y Sergio (Hotel Barceló).

Agradecimientos

Patricio Úbeda, de Restaurante Blanca Brisa, ha asegurado que “llevamos más de un año con este proyecto, muy ilusionados y con muchas ganas”. El chef de Cabo de Gata ha añadido que “esperemos que este sólo sea el principio de otros tantos eventos que podamos realizar”.

Por su parte, Noelia Carrión ha agradecido “al Ayuntamiento y a todas las empresas colaboradoras de este evento y animamos a todas las personas a que se apunten, que aún pueden hacerlo a través de la web”. La formadora ha añadido que “vamos a pasar una noche muy amena, con mucha comida y con música en directo”.

Los platos

Tolo Carrillo, de Casa Rafael, ha adelantado que “a mí me toca un crujiente de carrillera con crujiente de cebolla”. El chef ha adelantado que “Belén hará una tartaleta con mousse de tomate y queso de cabra; Katsu hará un ‘pintxo’ lleva trufa y cecina mientras que GinéGinés y Rafa harán una calabaza asada con pesto”. Además, “Patricio hará un canelón de marisco con salsa de piquillo”. Carrillo ha asegurado que “son, en total, once pintxos que vamos a elaborar con muchísimo cariño y mucho amor”.