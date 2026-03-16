Miski Liu Suria

Acabo de descubrir el simbolismo más profundo del Caballo de Fuego.

Ola de Fuego

Tiempos intensos

Final del egoísmo

Purificación mundial

Revolución espiritual

Apertura del corazón

Cambio de frecuencia

Resistencia y paciencia

Comienza la sexta raza

Nada es igual que antes

Futuro continente en el Pacífico

Batalla por doce puertas estelares

Anomalías de señal en todo el mundo

Ni un cabello caerá de la cabeza del justo

https://miski-liu-suria.blogspot.com

Mi última entrevista:

Hace un siglo que el maestro búlgaro Beinsa Douno (Peter Deunov) predijo que nos purificaría a todos una ola de fuego de amor divino, y que vendría desde el espacio cósmico como parte de una gran transformación espiritual de la humanidad. Describió la nueva era como el final del kali yuga y el comienzo de una sexta raza humana basada en el amor y la fraternidad, con cambios geológicos y espirituales profundos.

Anunció una ola procedente del espacio cósmico que él describe como fuego divino o fuego cósmico, ligada al amor divino, que inundaría toda la Tierra. Dijo que este fuego traería una nueva moral, purificaría y rejuvenecería el mundo, consumiendo pensamientos, sentimientos y actos negativos. Afirmó que esta ola afectaría a todos los seres humanos, aunque no todos se encuentren en el mismo grado de evolución.

Esta ola posee frecuencias poderosas que no pueden soportar todos los seres humanos. Se volverán luminosos quienes estén dispuestos a resistir las frecuencia de esta ola y asimilarla. Sin embargo, para aquellos que no puedan soportar las vibraciones, será un fuego que los consumirá o les hará pasar por un gran sufrimiento. Esto nos prepara para despertar y recibir el amor, es decir, para ascender.

La Madre Divina llamó a esa ola una “apertura del corazón planetario”. Será nuestra introducción, como mundo, a un amor tan pleno, tan satisfactorio que, sin añadir nada más, sin realizar ningún otro cambio, el mundo funcionará a nuestro favor. La escritura de la conciencia será entonces la moneda de cambio del reino.

DESCRIPCIÓN

No se trata de destrucción, sino de un poder espiritual que purifica, transforma y eleva la conciencia, permitiendo la entrada en una vida nueva. El fuego simboliza una frecuencia energética muy alta: se volverán luminosos quienes la puedan soportar y asimilar, es decir, despertarán espiritualmente. Los que se opongan o no puedan soportar esa frecuencia, serán trasladados a otra parte o absorbidos por el fuego cósmico que consumirá el mal.

Después de que el ser humano atraviese este fuego divino, vendrá a la tierra el reino de Dios. Cuando llegue el fuego de amor, algunos se iluminarán y otros pasarán por el arrepentimiento. Pasarán por este fuego todos los pensamientos y deseos humanos y se purificarán de la manera más perfecta. Entrará en ti la gran vida y te transformarás.

Así como el herrero coloca el hierro en el fuego para refinarlo, del mismo modo, el mundo inteligente nos hará pasar por el fuego para que podamos ser purificados y templados. La ola de fuego atravesará la mente de todas las personas, liberará sus almas y se liberarán de la esclavitud.

PROFECÍA

Durante el paso del tiempo, la conciencia humana atravesó un largo periodo de oscuridad. Está a punto de terminar esta fase, que los hindúes llaman kali yuga. Nos encontramos hoy en la frontera entre dos épocas: la del kali yuga y la de la nueva era, en la cual estamos entrando.

Ya se está produciendo una mejoría paulatina en los pensamientos, sentimientos y actos de los seres humanos, pero pronto todos serán subyugados al fuego divino, que los purificará y preparará para la nueva era. Así se elevará el ser humano a un grado superior de conciencia, indispensable para su entrada a la vida nueva. Eso es lo que se entiende por ascensión.

Esta ola inmensa procede del espacio cósmico e inundará toda la tierra. Todos aquellos que se intenten oponer serán llevados y trasladados a otra parte. Todos sentiremos la nueva ola aunque los habitantes de este planeta no se encuentran todos en el mismo grado de evolución.

El fuego que acompaña a las nuevas condiciones ofrecidas a nuestro planeta, lo rejuvenecerá, lo purificará y lo reconstruirá todo: se afinará la materia, se liberará el corazón de la angustia, de las inquietudes y de la incertidumbre, y se volverá luminoso. Todo será mejorado y elevado; serán consumidos y destruidos los pensamientos, sentimientos y actos negativos. Nada quedará de esta civilización ni de su perversidad. No quedará rastro de esta cultura que mantiene a los seres humanos bajo el yugo de la ignorancia.

La tierra sigue un movimiento ascendente y debemos armonizarnos con las corrientes de ascensión. Aquellos que se nieguen a someterse a esta orientación perderán la ventaja de las buenas condiciones que se les ofrecen para elevarse. Se quedarán atrás en la evolución y deberán esperar decenas de millones de años para la llegada de una nueva ola ascendente.

DEPURACIÓN

Nuestra madre tierra, se librará de los habitantes que no aceptarán la vida nueva. Ella los rechazará como fruta dañada. Pronto no podrán reencarnar en este planeta; delincuentes incluidos. Solo permanecerán aquellos que posean amor en ellos. No hay lugar en la tierra que no esté ensuciado con sangre humana o animal; ella debe por lo tanto someterse a una purificación.

Se sumergirán algunos continentes, mientras que surgirán otros. Los de la sexta raza serán conscientes de la dignidad de su papel y respetuosos con la libertad de cada uno. Se volverá puro el aire, al igual que las aguas. Desaparecerán los parásitos. Los seres humanos recordarán sus vidas pasadas y experimentarán el placer de constatar que por fin están liberados de su antigua condición.

Gracias a la idea de fraternidad, la tierra devendrá en un lugar benigno. La ola ardiente emanando desde lo alto contribuirá a liquidar el karma de la gente. La humanidad se debe preparar para las grandes pruebas que vienen y que traerán consigo el final del egoísmo. La ola ardiente emanando desde lo Alto contribuirá a liquidar el karma de la gente, ya que se redimirán los pecados acumulados durante miles de años. El Señor ha decidido rectificar el mundo, y Él lo hará.

TRANSFORMACIONES

Surgirá un nuevo continente en el Pacífico donde el Altísimo establecerá su lugar, sustituyendo culturas egoístas por una sociedad armónica sin conflicto de intereses personales. La sexta raza vivirá bajo la ley del amor: los seres humanos formarán una gran familia como un solo cuerpo, con cada pueblo como órgano, manifestando amor perfecto y libertad absoluta. La nueva cultura se apoyará en tres pilares: elevación de la mujer, protección de los humildes e inocentes, y defensa de los derechos humanos, trayendo luz, justicia y belleza ilimitada.

Se purificará la tierra completamente: aire y agua puros, desaparición de parásitos, recuerdos de encarnaciones pasadas y liberación de la condición anterior de esclavitud material. Se afinará la materia, con corazones luminosos, y se consumirá todo lo negativo. El amor subyugará al dinero y al poder, despertando la conciencia a través de lecciones iniciales. Sólo permanecerán las almas con amor. Delincuentes y egoístas no reencarnarán aquí, forzando a la humanidad a la salvación colectiva.

CONSEJOS

Beinsa Douno recomendó una preparación interna para armonizarse con la ola de fuego divino, enfocada a elevar la frecuencia personal y alinearse con el amor divino. Se trata de armonizarse con las corrientes ascendentes, y liberarse de lo negativo para no quedarse atrás en la evolución. Se trata de liberar angustias, inquietudes e incertidumbres para que se vuelva luminoso el corazón; consumir pensamientos, sentimientos y actos negativos mediante la conciencia diaria, y prepararse para la sexta raza basada en el amor, renunciando al egoísmo y a los conflictos personales, adoptando una vida de servicio y pureza. Debemos guardar la esperanza y la paz interior durante las pruebas, ya que ni un cabello caerá de la cabeza del justo.

DESPLOME

¿Por qué se está desmoronando todo? preguntan Antonella y Werner. Si golpeas con fuerza un cristal, la grieta no se queda quieta. Se propaga rápidamente en todas las direcciones hasta que el cristal se rompe en mil pedazos. Lo que ocurre en el mundo es eso precisamente. Se ha desplomado el viejo sistema, y vemos cómo se extienden las grietas por todas partes, afectando a los símbolos del poder.

Miren a Dubái. Todos lo consideraban el paraíso del futuro, un lugar de rascacielos dorados y lujo sin límites. Sin embargo, en menos de dos semanas, se ha desplomado su mercado inmobiliario un 20%.

Miren Silicon Valley. Esa California que quería controlarnos a todos con algoritmos y redes sociales. Ahora están vacías sus sedes y se desvanece su poder para decidir qué debemos pensar. Se ha bloqueado el software de la matrix porque la gente ha dejado de alimentarlo.

Observen los antiguos bancos de Europa, los centros financieros de Londres y Luxemburgo, donde se decidió el destino de las naciones con un trazo de pluma. Sus bóvedas están repletas de papeles que valen cada vez menos.

Mientras se hacen añicos estos gigantes de cristal, está sucediendo algo bello para nosotros, la gente común. La locura por el dinero falso está dando paso a las cosas reales. La gente está empezando a comprender que el verdadero valor no se encuentra en un índice bursátil ni en una oficina en el piso cien de un rascacielos en el desierto. El verdadero valor es tener un trozo de tierra para cultivar y proteger a nuestra familia.

Se ha quedado sin combustible el sistema basado en el miedo y en la deuda. Lo que vemos no es el fin del mundo; es sólo el fin de su mundo de cristal. Mientras ellos se derrumban, nosotros volvemos a sembrar, a vivir y a vencer. Ha comenzado la era de la gente auténtica.

https://t.me/antonellawerner

PROTECCIÓN

Mientras atravesamos tiempos intensos, se observa una activación de la conciencia en el planeta, según la coalición de mundos a través de Chellea Wilder. Quizás sientas las frecuencias del cambio en tu propio ser. Nada es igual que antes; se desmorona la ilusión. Estás protegido de la oscuridad. Se detendrá cualquier intento de amenaza nuclear. A medida que pierdan el control sobre el mundo los arcontes, habrá desesperación por mantener sus ilusiones, pero confía en que se les volverá en contra todo lo que hagan contra la tierra y la humanidad.

Lo que está ocurriendo exige que uno mire más allá de la política y la narrativa de oscuridad, división y distracción, para comprender el cambio de conciencia que se está produciendo, dice KejRaj. Este cambio conlleva la disolución de todas las estructuras y creencias obsoletas. Nadie va a salvar a la economía ni al mundo. Ha llegado a su fin el sistema de la matrix construido sobre el miedo, el sufrimiento y la ilusión. Has completado tu tiempo en la matrix de tercera dimensión y ha llegado el momento de tu trascendencia a un reino divino completamente nuevo.

BATALLA

Batalla por las doce puertas estelares de la tierra, según Ismael Pérez.- La coalición acaba de asegurar la décima puerta estelar en Irán. Quedan dos puertas estelares más por asegurar antes de que pueda ascender Gaia. A su juicio, la mayor parte de lo que va a suceder girará en torno a asegurar las dos últimas puertas estelares. No se revela su ubicación, ya que eso comprometería el plan.

Estos portales fueron diseñados originalmente por antiguas civilizaciones cósmicas para conectar la Tierra con la red interestelar. Durante miles de años, diferentes facciones han intentado controlar estos portales, ya que quien controla las puertas influye en la línea temporal de la Tierra, la evolución de la conciencia y el acceso a las estrellas.

Está llegando a su fase final esta situación. Según los informes, ya se han asegurado diez de los doce portales planetarios, restaurando partes de la antigua red cósmica que una vez conectó la Tierra con la comunidad galáctica. Sólo quedan dos puertas en disputa.

La restauración del sistema de portales estelares podría marcar un punto de inflexión en la historia de la humanidad, reabriendo la conexión de la Tierra con el cosmos y conservando la línea de tiempo de ascensión para la humanidad. La batalla por las puertas está a punto de concluir, y el resultado podría determinar el futuro de nuestro planeta.

ANOMALÍAS

Anomalías de señal en todo el mundo.- En las últimas 24 horas, miles de usuarios independientes en varios países han comenzado a informar de interrupciones insólitas en las redes de comunicación. Se han desconectado canales de televisión sin explicación. Se interrumpió la frecuencia de radio en varias regiones y luego regresó con señales distorsionadas. Las redes móviles en las principales ciudades experimentaron cortes inexplicables que duraron desde unos minutos hasta casi una hora.

Usuarios de redes sociales están publicando vídeos de interrupción de transmisión, segmentos de noticias congelados y pruebas de señal de emergencia que aparecen en canales locales. Ninguno de los principales medios de comunicación se está pronunciando al respecto.

Al mismo tiempo, las plataformas de vigilancia del tráfico satelital han registrado un aumento anormal en la actividad de Starlink. Varios analistas de redes confirman que se está redirigiendo gran parte del tráfico mundial de datos a través de nodos satelitales seguros en lugar de la infraestructura terrestre tradicional.

Los grupos de vigilancia de las redes eléctricas también informan pequeñas fluctuaciones sincronizadas en múltiples redes regionales. No son fallos, sino ajustes. Estos no son eventos aleatorios. Los sistemas parecen estar transitando hacia una fase de comunicaciones controladas que muchos analistas han previsto durante meses.

Si experimenta interrupciones temporales de la señal, pruebas de transmisión o cortes repentinos, sepa que no está solo. Es evidente que está ocurriendo algo coordinado entre bastidores. El mañana podría explicar el motivo de estos preparativos mundiales.

https://t.me/Tier4B_ISO20022

Enlace al vídeo en español:

Enlace a mi canal llamado “Miski Liu Suria”:

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Todos mis artículos se publican en mi blog con sus enlaces:

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Mi historial profesional (CV) es de dominio público:

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El autor de este vídeo es Periodista Licenciado y Colegiado, con cuarenta años de experiencia, y Oficial de Aviación Reservista Honorífico, entre trece titulaciones.