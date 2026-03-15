Granada se corona como capital del glamour con Carmen Laura, Rafael Amargo y Enrique del Pozo

La Miss España Carmen Laura García Fernández, junto al bailaor y coreógrafo Rafael Amargo y el comunicador Enrique del Pozo, encabezó una gala que fusionó moda, arte y espectáculo, demostrando el talento, la creatividad y la profesionalidad de Granada en la pasarela Granada es Moda 2026.

La 21ª edición de la feria Andalucía Belleza y Moda, que reúne a más de 80 empresas y cerca de 200 marcas, celebró este sábado la pasarela Granada es Moda, considerada uno de los certámenes profesionales más importantes del sur de España en el ámbito de la belleza y la moda.

Granada vivió así una tarde marcada por la elegancia y la creatividad con la celebración de este desfile, que consolida el evento como uno de los grandes referentes andaluces en tendencias, diseño y estética.

Una apertura cargada de emoción y espectáculo

El espectáculo arrancó con todas las luces del escenario apagadas y el público expectante. Cuando menos lo esperaban, un foco iluminó el centro de la pasarela revelando la presencia de la cantante Jessy Santín, vestida con un esmoquin negro que concentraba toda la atención en su figura.

Su potente intervención musical, interpretada en directo, marcó el inicio del desfile mientras las modelos rodeaban la escena en una performance inicial. Su voz, intensa y llena de matices, mantuvo al público en un silencio absoluto —apenas se escuchaba la respiración— y llenó el recinto de Fermasa de emoción, sorprendiendo a los asistentes.

Tras esta apertura artística, la gala continuó con la salida al escenario de los presentadores Carmen Laura García Fernández y Enrique del Pozo, quienes dieron la bienvenida al público con una intervención cargada de glamour.

En sus primeras palabras, Carmen Laura felicitó a Granada por haberse convertido en ciudad finalista para optar al título de Capital Europea de la Cultura 2031 e invitó a los asistentes a dedicarle un fuerte aplauso.

El evento reunió a diseñadores, modelos, profesionales del sector, patrocinadores y público, situando a la ciudad en el foco del panorama creativo andaluz. Durante la presentación, ambos conductores destacaron la moda como un lenguaje creativo y una plataforma para impulsar talento.

Diseñadores y propuestas sobre la pasarela

El desfile abrió con las creaciones del diseñador malagueño MAOG, cuya propuesta destacó por su visión contemporánea de la moda, combinando elegancia, personalidad y una estética actual y sofisticada.

A continuación, la pasarela dio paso a uno de los momentos más emotivos de la tarde con el mini fashion show infantil de la academia ÑZ Model by Carmen Laura. Las jóvenes modelos protagonizaron una puesta en escena llena de frescura y ternura al presentar vestidos de alta costura, piezas delicadas y creativas que aportaron fantasía y color al evento.

El recorrido continuó con la firma Pilar Prieto, reconocida por su estilo elegante, femenino y sofisticado. Sus colecciones destacaron por la calidad de los tejidos, la atención al detalle y una estética que logra combinar tradición y modernidad.

Seguidamente, la pasarela recibió la propuesta de DiBianco, una marca que apuesta por la sofisticación y el diseño cuidado, con creaciones pensadas para realzar la elegancia y el carácter de quien las viste.

Moda y artes escénicas: la intervención de Rafael Amargo

Uno de los momentos más impactantes de la tarde llegó con la aparición del bailaor y coreógrafo Rafael Amargo, responsable de la dirección escénica de la pasarela.

Con una interpretación intensa y llena de fuerza, transformó el escenario en un espacio donde la moda y las artes escénicas se fundieron en un mismo lenguaje.

Su intervención coreográfica se desarrolló sobre Nueva York Tribute, una de las piezas del álbum Flamencograma, proyecto musical creado por Rafael Amargo junto al DJ y productor internacional Dany Cohiba, en el que el flamenco dialoga con otros géneros, desde la lírica operística hasta la salsa.

Mientras el bailaor desplegaba su interpretación, una pantalla de cinco metros proyectaba imágenes del trabajo audiovisual, ampliando la dimensión artística del espectáculo.

Nuevas generaciones y cierre del desfile

El tramo final de la pasarela estuvo protagonizado por la propuesta ÑZ Experience, en la que desfilaron modelos infantiles y juveniles formadas en la academia, mostrando el trabajo de preparación y proyección de nuevas generaciones dentro del sector de la moda.

La gala concluyó con el tradicional carrusel final, en el que todas las modelos y participantes regresaron a la pasarela entre los aplausos del público.

Uno de los gestos más simbólicos del cierre fue la entrega de ramos de flores al coreógrafo Rafael Amargo, al comunicador Enrique del Pozo y a la cantante Jessy Santín, elaborados especialmente para la ocasión por Floristería Paquita.

Producción y colaboradores del evento

El evento contó con el patrocinio principal de Vezelay Lab – Alta Cosmética Mediterránea de Nueva Generación, firma especializada en el desarrollo de productos cosméticos respaldados por investigación científica y experiencia en laboratorio.

En el apartado de estilismo, la peluquería de todas las modelos fue realizada por el equipo de Blesson Woman, mientras que D & D Escuela de Maquillaje y Estética se encargó del maquillaje del desfile.

El catering backstage, destinado a modelos, peluqueros, maquilladores y equipo técnico, estuvo coordinado por Gregorio, presidente de Hostelería de Granada, a través del Restaurante Oleum.

Entre los patrocinadores que apoyaron esta edición también se encuentran Cañizares Woman, empresa granadina vinculada al sector textil desde 1883; Finca Pascade, gestionada por Carmen Laura Cañizares y José Miguel Cañizares; y We Max, compañía especializada en soluciones tecnológicas y telecomunicaciones.

Finca Pascade se ha consolidado como uno de los espacios privados más singulares del área metropolitana de Granada. Con más de 23.000 metros cuadrados de extensión, villas independientes, piscina y privilegiadas vistas a La Alhambra y Sierra Nevada, la finca destaca por su entorno natural y su cuidado por el detalle.

Por su parte, We Max ofrece servicios que abarcan desde asesoramiento en telefonía fija, móvil y fibra hasta proyectos tecnológicos y de telecomunicaciones orientados a optimizar recursos y mejorar la gestión empresarial.

Celebración final en Granada 10

Tras la finalización del desfile, modelos, invitados y organizadores se trasladaron a la discoteca Granada 10, donde la organización habilitó un espacio reservado para celebrar el éxito de la jornada en un ambiente distendido.

Este encuentro permitió reunir a profesionales de la moda, la belleza y el ocio nocturno granadino en una celebración que puso el broche final a una jornada marcada por el talento, la creatividad y la proyección de la moda en Granada.

Granada, escenario de moda y proyección cultural

Esta edición reafirma a Granada como un escenario capaz de combinar creatividad, talento y espectáculo. El éxito de Fermasa 2026 refleja el potencial de la ciudad y su área metropolitana dentro del sector creativo andaluz.

Iniciativas como esta muestran cómo la moda y la estética se convierten en herramientas de proyección cultural y económica, apoyando la candidatura de Granada a Capital Europea de la Cultura 2031.