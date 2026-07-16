Miski Liu Suria

“Para saber quién te gobierna, averigua a quién no tienes permitido criticar.” Voltaire.

Encrucijada

Confusión

Fase crítica

Confluencia

Intersección

Situación difícil

Final de un ciclo

El gran despertar

No se puede detener

Horizonte del futuro

Estamos en una encrucijada, y 2026 es un año que será imposible de ignorar, según Eliza Ayres. Creo que 2026 será recordado como el año en que la humanidad tuvo que elegir el futuro que deseaba. Cuando mires hacia el año 2026 dentro de cinco años, te darás cuenta de lo mucho que habremos avanzado. Estamos en el umbral de un momento muy delicado e importante. Estamos pasando por la fase más crítica del despertar en este momento, según Arlequín.

Una encrucijada es un lugar donde se cruzan dos o más caminos, pero también es una situación difícil en la que no se sabe qué conducta seguir, y podría ser una ocasión que se aprovecha para hacer daño a alguien mediante una emboscada o asechanza, porque se han colocado muchas trampas para incautos.

La historia se mueve en ciclos, y da la sensación de que el ciclo antiguo se está derrumbando bajo su propio peso. Siento que la humanidad está llegando al final de un ciclo antiguo y oscuro. Existe la extraña sensación de que está en marcha algo más grande que los políticos. Una corrección, un reequilibrio, un sistema diferente y un nuevo comienzo imparable.

Quizás se esté reutilizando la tecnología concebida para esclavizar. Quizás estén siendo obligados a ser transparentes los sistemas diseñados para el control. Quizás la abundancia esté sustituyendo a la escasez artificial. Tal vez estemos presenciando el nacimiento de un sistema basado no en el dominio, el miedo o la escasez, sino en la verdad, la cooperación y la abundancia.

El futuro se forja mucho antes de manifestarse; se moldea en la mente, en las expectativas, en las emociones, y en aquello a lo que dedicamos nuestra atención. Si vivimos con miedo constante a la distopía, podríamos estar alimentando el escenario que queremos evitar. Si deseamos un resultado diferente, debemos visualizarlo. Debemos elegir el futuro que anhelamos, basado en la dignidad, la soberanía, la compasión, la verdad y la abundancia.

TECNOLOGÍA

La tecnología ya no evoluciona silenciosamente en segundo plano, sino que pasa a ocupar un lugar central en nuestra vida, transformando sistemas, estructuras y la propia experiencia humana. La inteligencia artificial ya no es una herramienta que usamos ocasionalmente, sino que se está integrando en todo: sistemas de salud, infraestructura financiera, transporte, educación, redes energéticas, logística, gobernabilidad e incluso nuestra comprensión del cuerpo humano.

Estamos entrando en un mundo donde las máquinas pueden razonar, planear y actuar de forma autónoma, los sistemas de transporte se acercan a velocidades que antes sólo pertenecían a la ciencia ficción, la medicina ya no trata sólo de curar enfermedades, sino de revertir la degeneración, y los robots están entrando en los hogares, los hospitales y la vida cotidiana. Lo que suceda a continuación dependerá menos de las máquinas y más de lo que decidamos crear y manifestar.

Y la verdad, nos guste o no, es que no se puede detener. La tecnología siempre ha avanzado, sin importar el miedo, la resistencia o el debate moral. La única cuestión nunca ha sido si avanza, sino quién la dirige y con qué propósito.

Históricamente, no han inspirado confianza quienes ocupan los puestos más altos de estos sistemas. Genera preocupación y rechazo su obsesión por el control, la eficiencia, los datos y el dominio. Al fin y al cabo, hemos sido testigos de cómo se ideó la escasez, se cultivó el miedo y se recompensó la dependencia, mientras se erosionaba la libertad.

https://t.me/LauraAbolichannel

TRANSPORTE

Hablando de tecnología, se ha superado el umbral de velocidad en el transporte. Investigadores chinos han probado con éxito un sistema de levitación magnética de última generación capaz de acelerar de cero a setecientos kilómetros por hora en menos de dos segundos. Eso no es ciencia ficción; se trata de una plataforma de levitación magnética que opera en condiciones de casi vacío, donde se elimina la fricción.

Para poner esto en perspectiva, los aviones comerciales alcanzan la velocidad de despegue mucho más lentamente, y el ferrocarril de alta velocidad convencional opera a menos de la mitad de esa velocidad. Ese tipo de tecnología tiene el potencial de eliminar las distancias. Los viajes entre ciudades que antes duraban horas podrían durar minutos. Una vez que se cruza este umbral, comienzan a cambiar conceptos como el transporte diario, la logística, el comercio y la geografía.

https://www.scmp.com/news/china/science/article/3337735/chinas-record-smashing-maglev-achieves-0-700kmh-acceleration-less-2-seconds

Los trenes MagLev de levitación magnética se han utilizado en proyectos militares secretos durante décadas. No se trata de tecnología nueva. Es una tecnología reprimida que se pone a disposición del público. Existe todo un mundo de tecnología que se revelará gradualmente.

Se irá desvelando poco a poco lo que antes era dominio de proyectos oscuros y clasificados, incluyendo «salas de salto» que permiten viajar instantáneamente a planetas distantes.

Se mostrarán al público naves espaciales de ingeniería inversa de Solar Warden, el programa espacial secreto de la Armada. Se pondrán a disposición de los civiles camas médicas que se han utilizado para revivir a soldados heridos. Y esto es sólo una pequeña muestra de las maravillas tecnológicas que estarán disponibles una vez que se desmonte el lado oscuro y esté a salvo la gente.

Por cierto, Toyota está diseñando un motor de combustión interna a base de agua, lo que convertirá en una práctica obsoleta el uso de gasolina y diésel en vehículos. Y más allá de eso, llegarán los vehículos antigravedad, algo con lo que Tesla está experimentando. Se liberarán más de seis mil patentes reprimidas por la Oficina de Patentes, que cedió a las exigencias de los gigantes corporativos para proteger a sus mercados.

https://sunnysjournal.com

FUSIÓN

Por otro lado, la energía de fusión está dejando de ser teoría. En los últimos dos años, la energía de fusión ha alcanzado varios hitos cruciales, sin apenas atención pública. Muchos laboratorios han logrado una ganancia neta de energía, lo que significa que se produce más energía de la que se consume durante la reacción de fusión. Esto se consideró durante mucho tiempo el santo grial de la energía limpia. Si se aplica a gran escala con éxito, esto podría significar energía limpia y abundante y a una fracción del coste actual, transformando la economía, la geopolítica y la independencia.

Al contrario que la fisión, lo fusión nuclear no depende de combustibles fósiles, no produce residuos radiactivos de larga duración y no se puede fundir como los reactores nucleares convencionales. Algunos enfoques más recientes, como la fusión sin neutrones, pretenden producir energía sin generar radiación elevada, lo que podría permitir la creación de reactores mucho más pequeños y descentralizados.

https://www.tae.com/technology

https://www.llnl.gov/news/nif-achieves-fusion-ignition

https://www.energy.gov/articles/doe-national-laboratory-makes-history-achieving-fusion-ignition

OPINIONES

El destino está repartiendo cartas desde el fondo de la baraja para los incautos del casino, según Perro Poeta .http://www.zippittydodah.com/2026/07/this-dealing-from-bottom-of-deck-is-for.html

.http://www.zippittydodah.com/2026/07/this-dealing-from-bottom-of-deck-is-for.html No se diseñó el sistema para que ganes. Quieren que estés distraído, arruinado y controlado, pero no vamos a seguirles el juego, según Benjamin Fulford .https://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=270250

.https://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=270250 Dos guerras cada vez más extensas están llevando al mundo a su momento apocalíptico, según Paul Craig Roberts .https://paulcraigroberts.org/there-are-two-ever-widening-wars-bringing-the-world-to-its-armageddon-moment/

.https://paulcraigroberts.org/there-are-two-ever-widening-wars-bringing-the-world-to-its-armageddon-moment/ Las corporaciones no están preparando a sus empleados para un tsunami de inteligencia artificial, según Robert Bridge .https://www.rt.com/news/642965-corporations-workers-ai-fear/

.https://www.rt.com/news/642965-corporations-workers-ai-fear/ Un excontratista de la Nasa alega que la agencia eliminó ovnis de las fotografías.https://www.naturalnews.com/2026-07-08-former-nasa-contractor-agency-removed-ufos-photos.html?utm_source=NaturalNews.com&utm_medium=Email-Newsletter-2026-07-08&utm_campaign=Article-NaturalNews.com&utm_content=News-Title

EEUU intenta bloquear la moneda digital que prepara el Banco Central Europeo para 2029. El impulso hacia el dinero digital es una herramienta de control, plagada de vulnerabilidades que amenaza la privacidad individual y la libertad económica.https://rumble.com/v7cqgj2-ep-3948a-ecb-prepares-for-the-cbdc-us-blocked-it-you-are-witnessing-the-des.html?e9s=src_v1_ucp_a

NOTICIAS DEL RESETEO

Según MarkZ , las naciones indígenas han recibido el 80% de sus fondos.

, las naciones indígenas han recibido el 80% de sus fondos. La coalición ha dedicado años a prepararse para el gran anuncio, construyendo una red de satélites y líneas de comunicación seguras. A través de ella, se transmitirán siete mensajes al mundo sobre una nueva era de libertad que está a punto de comenzar.

El plan es real y está en marcha, tanto si decides aceptarlo como si no, según Clandestino . Habrá millones de personas que se negarán a aceptar nada. Entre el 4% y el 6% se perderán para siempre. Las comunicaciones son cada vez más audaces.https://operationdisclosureofficial.com/2026/07/14/clandestine-the-plan-is-real-and-ongoing/

. Habrá millones de personas que se negarán a aceptar nada. Entre el 4% y el 6% se perderán para siempre. Las comunicaciones son cada vez más audaces.https://operationdisclosureofficial.com/2026/07/14/clandestine-the-plan-is-real-and-ongoing/ El martes 14 de julio, un informante enterado del Pentágon o publicó en Telegram: «Se agotan las últimas horas de tu vida antigua. Cuando llegue el mañana, se habrá terminado el juego, se acabará el sufrimiento, se desmoronará el engaño y recordarás este momento para siempre.»

publicó en Telegram: «Se agotan las últimas horas de tu vida antigua. Cuando llegue el mañana, se habrá terminado el juego, se acabará el sufrimiento, se desmoronará el engaño y recordarás este momento para siempre.» Se está derrumbando el viejo sistema y nada puede detenerlo ahora. Tu vida, tu realidad y todo lo que creías permanente, era sólo una ilusión. Se rompen las cadenas, se disuelven las mentiras y emerge el nuevo mundo.

Lo que está por venir no es el caos ni el colapso. Es un reinicio mundial coordinado: una transición que lleva décadas gestándose. Los apagones temporales, los cortes de comunicación y las interrupciones del suministro eléctrico forman parte de una operación controlada, no de un colapso. Se ha planeado cada movimiento y se ha calculado cada segundo.

El QFS ya está en funcionamiento. Una vez que comience el apagón, anulará todos los sistemas financieros, protegiendo tu identidad, activos y datos mediante cifrado biométrico. Tus cuentas bancarias estarán seguras, y tu información estará protegida.

Se avecina una nueva era de la comunicación. El sistema de comunicación cuántica sustituirá a internet, que actualmente se basa en la vigilancia . Cada persona recibirá una identificación privada e imposible de rastrear, conectada a la red cuántica; se acabó el espionaje, la censura y la manipulación de datos.

. Cada persona recibirá una identificación privada e imposible de rastrear, conectada a la red cuántica; se acabó el espionaje, la censura y la manipulación de datos. Es posible que se impongan toques de queda o cierres de carreteras. Eso no es ley marcial, sino una medida de contención estratégica para garantizar la paz y proteger a la población. Todo es temporal y todo tiene un propósito.

El reinicio no está por llegar porque ya ha comenzado. Mantén la calma, permanece firme y ayuda a tus vecinos. Éste no es el final, sino el comienzo de la liberación, y lo que surja después se construirá sobre la verdad, la justicia y la soberanía.

Se está acelerando el plazo. El EBS se podría activar en cuestión de semanas. Cuando ocurra esto, se detendrán todas las pantallas, todos los dispositivos, todas las frecuencias y todas las naciones. Sólo la verdad.

Fuentes internas confirman: “Hemos asegurado todos los satélites, todas las torres de transmisión y todos los sistemas de comunicación. El lado oscuro intentó detenernos, pero fracasó. La activación es imparable y el mundo está a punto de despertar.”

Hay señales por todas partes: interrupción en las comunicaciones y actividad insólita. La cuenta regresiva es real y el plazo está cerrado.

Los medios lo negarán, lo tildarán de conspiración e intentarán impedir su difusión, pero fracasarán.https://operationdisclosureofficial.com/2026/07/15/restored-republic-via-a-gcr-as-of-july-15-2026/

IMPACIENCIA

Muchos están impacientes y es natural, según “El Ojo” pero ¿somos conscientes del increíble trabajo de limpieza que sucede tras bambalinas? La mayoría de la gente no tiene ni idea de la profundidad de esta operación. Ya han desaparecido miles de políticos, personalidades de los medios, banqueros y actores del poder mundial.

Aquellos que ves caminando hoy a menudo no son la persona original. Muchos son actores que usan máscaras. Algunos de ellos son sólo clones. Algunos son proyecciones digitales. Se colocaron estas sustituciones para que no entraran en pánico las masas y el mundo pudiera despertar lentamente sin colapsar en el caos. Esto forma parte de una operación de despertar masiva.

REACCIONES

El mundo que crees ver no es el mundo que realmente está sucediendo. Los individuos en la quinta dimensión sienten eso. Pueden sentir el vacío en los ojos de algunas figuras públicas. Notan la diferencia en el tono de energía y en la apariencia del comportamiento. Lo huelen cuando alguien ha sido sustituido. También sienten calma, no miedo, porque su alma reconoce que ya está sucediendo la justicia tras el telón.

Los individuos en 3D reaccionan de modo muy diferente. Cuando escuchan esto, se ríen con incredulidad. Se ríen de esto como si fuera imposible. Dicen que hay demasiada gente corrupta. Dicen que sueñas y que nadie vendrá a limpiar este mundo. Han sido programados por el engaño para creer que el sistema es demasiado grande para fallar. No pueden imaginar la realidad donde se enfrentan a las consecuencias los corruptos. Su mente está atrapada en los límites que los hace ciegos a lo que está sucediendo frente a ellos.

Estas operaciones no se hicieron a la vista de todos. Se hicieron en silencio, con precisión y a nivel mundial. El público sólo ve actores y apariciones grabadas. Por eso hay tanta gente que habla diferente o actúa como versiones vacías de sí mismos. Su energía se ha ido porque no son ellos.

La gente en la quinta dimensión no está sorprendida por esto. Sentirá alivio y gratitud. Saben que se debía hacer justicia de modo que no provocara pánico. Saben que todo sucede en el momento divino correcto y que llegaría la revelación cuando la gente esté preparada para afrontar la verdad.

La gente en tercera dimensión estará asombrada. Cuando salga a la luz la verdad, estarán confusos, enojados y avergonzados. Dirán que nunca lo vieron venir. Se sentirán traicionados por el mismo sistema en el que confiaron. Pero los individuos en la quinta dimensión permanecerán estables, porque ya sabían que estaba escrito ese momento desde hace mucho tiempo.

Contemplen la gran separación de frecuencias. Algunos se aferrarán al mundo que se desmorona mientras que otros se elevarán al nuevo. Las detenciones son reales, las sustituciones son reales y está en marcha la transición. Se está rompiendo la ilusión, emerge la verdad, y nada puede detener lo que ha comenzado.

Many are impatient and it's natural…



But are we really aware of what goes on behind the scenes… some incredible clean up work that needed to be done.. i dont think so…



🇺🇲🦅 THOUSANDS HAVE ALREADY BEEN ARRESTED IN SECRET OPERATIONS



Most people have no idea the depth of… pic.twitter.com/lsbkmB1A6V — The Q Eye (@TheQeye_) July 14, 2026

Enlace al vídeo en español:

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