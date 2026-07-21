Solistas de viento metal protagonizan el nuevo concierto de la Banda Municipal este jueves en la Plaza de la Constitución

Dirigida por José Solá Palmer, será a las 20.00 horas y con entrada libre dentro del programa del Área de Cultura y ‘Te Falta Calle’

La Banda Municipal de Música de Almería regresa este jueves a la Plaza de la Constitución con el tercero de los cuatro conciertos del ciclo de verano. Bajo la dirección de José Solá Palmer, será con inicio a las 20.00 horas y con entrada libre. El ciclo forma parte de la programación de verano transversal del Ayuntamiento puesta en marcha bajo el título de ‘Te Falta Calle’, organizado en este caso por el Área de Cultura, Educación y Tradiciones.

Tras centrar su repertorio la primera semana en la zarzuela y en composiciones contemporáneas para banda en la segunda, en esta ocasión el programa se articula bajo el título ‘Una mirada a la música para solistas de viento metal y banda’, en colaboración con el curso internacional de instrumentos de viento metal ‘D’Gata Brass Week’. Los solistas serán David Pérez a la trompeta, Mario Montes al trombón y Raúl Sabiote al bombardino y el programa estará formado por obras de Johan de Meij, Bert Appermont y Joseph Turrin.

Tal y como detalla el director de la Banda, “el concierto propone un recorrido por algunas de las páginas más representativas escritas en las últimas décadas para instrumentos solistas de viento metal y banda, un repertorio que demuestra la extraordinaria evolución artística que ha experimentado esta familia instrumental. Tradicionalmente asociados al brillo, la potencia y el carácter heroico, la trompeta, el trombón y el bombardino revelan en estas composiciones una sorprendente capacidad para el lirismo, la expresividad y el virtuosismo”.

José Solá también subraya que, por encima incluso del interés del repertorio, “la gran protagonista de la velada será la presencia de tres músicos almerienses que han desarrollado brillantes carreras profesionales fuera de nuestra provincia y que regresan ahora para actuar como solistas junto a la Banda Municipal de Música de Almería, algunos de ellos se iniciaron profesionalmente en la misma Banda Municipal. Una circunstancia que convierte este concierto en un auténtico escaparate del talento musical surgido de nuestra tierra y proyectado al ámbito internacional”.

El trompetista David Pérez, natural de Almería, desarrolla una intensa actividad como concertista, músico de orquesta y profesor en los Países Bajos. El trombonista Mario Montes, nacido en Berja, es trombón solista de la prestigiosa Philharmonisches Staatsorchester Hamburg, una de las principales orquestas sinfónicas de Alemania, además de ejercer una destacada labor docente. Completa el trío el bombardinista almeriense Raúl Sabiote, considerado uno de los grandes referentes europeos de su instrumento, ganador del Primer Premio de Juventudes Musicales de España y fundador del Curso Internacional D’Gata Brass Week.

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