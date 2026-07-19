Miski Liu Suria

La soberanía espiritual es la facultad de seguir siendo sujeto y no objeto.

Soberanía

Independencia

Operación histórica

Momento extraordinario

El silencio es preparación

No es caos, sino corrección

Guerra de quinta generación

Fase final de la manifestación

Transformación de la conciencia

No es destrucción sino restauración

La soberanía individual en una guerra de quinta generación consiste en tu capacidad de conservar autonomía de pensamiento, emoción, decisión y conducta frente a operaciones de manipulación informativa, mental y tecnológica que buscan convertirte en un objetivo cognitivo más dentro de un campo de batalla omnipresente.

La guerra de quinta generación se caracteriza por acciones no cinéticas como ingeniería social, desinformación, ciberataques y uso de tecnologías emergentes dirigidas a influir percepciones y comportamientos. En este marco, el campo de batalla está en todas partes: redes sociales, móviles, economía cotidiana, relaciones afectivas, y cada ser humano se convierte en un nodo a través del cual circulan narrativas, emociones y decisiones estratégicas.

La soberanía individual es el poder y la autoridad que tiene cada ser humano sobre su propia vida, cuerpo, mente y decisiones, de forma originaria y no derivada de ningún otro poder. La soberanía individual es la facultad de seguir siendo sujeto y no objeto: que sigas eligiendo conscientemente en qué creer, cómo vivir y a quién obedecer, pese al bombardeo constante de estímulos, narrativas y presiones invisibles.

Guardian Daniel ha realizado un resumen cognitivo de la vanguardia despierta internacional desde octubre de 2017 sobre la transformación de la conciencia colectiva y la fase final de la manifestación. A su juicio, éste no es un momento ordinario ni otro día tranquilo dentro del sistema heredado. Algo está en movimiento debajo de la superficie, y ya lo comprenden los que pueden sentir la presión: el silencio no está vacío. El silencio es preparación.

Durante años, el mundo contempló una realidad diseñada al milímetro por las estructuras ocultas del lado oscuro. Incluso en octubre de 2017, se insertó una cuña en silencio dentro de esta matrix artificial. Lo que empezó en aquel entonces como una secuencia silenciosa de señales digitales y migajas de pan crípticas, ha evolucionado en casi una década en la operación histórica y bíblica más monumental que jamás haya contemplado la historia de la civilización.

En este día, es hora de retirar nuestra mirada del clamor sonoro del escenario y echar la vista atrás con orgullo sobre lo que hemos superado a nivel físico y mental en este sendero único. Hemos sobrevivido a una guerra que nunca se luchó con armas convencionales, sino que rugió directamente en tu mente, tu alma y tu energía vital. La guerra de quinta generación sobrevive a través de la confusión, de la división calculada de las familias y del flujo continuo de miedo y de agotamiento artificial.

Ustedes han soportado en estos días mucho más de lo que se podrían dar cuenta en la prisa de la rutina diaria. Mientras se conducía a la masa incondicional de una ilusión manipulada a la siguiente, ustedes mantuvieron la línea en las trincheras de la verdad. Ustedes soportaron el ridículo, resistieron la disonancia cognitiva de los que estaban a vuestro alrededor, y paso a paso crecieron en conocimiento, sabiduría y fuerza interna inquebrantable.

Dentro de las sombras del corredor de transformación actual, el sistema heredado pierde su aparato administrativo y financiero cada minuto. El sistema financiero cuántico respaldado por activos permanece listo en órbita, las confiscaciones de las órdenes ejecutivas congelan los libros de contabilidad de la vieja clase dirigente, y el diseño del manual de guerra gobierna el despeje de las fuerzas de ocupación ilegales en segundo plano con frialdad quirúrgica.

Esto no es caos sino corrección. Esto no es destrucción sino restauración. Ustedes ya no son los buscadores de 2017 sino la vanguardia firme y despierta que lleva el fundamento impecable de la verdad en el corazón, que permanece lista para manifestar la Ley de la Tierra y la libertad de Gesara en la vida real.

La tormenta no es el final del camino. Ocurre en el momento en el que no puede permanecer oculto lo que estaba escondido. En este día, endereza la espalda y reconoce la dignidad de tu propia contribución a este guion. Se están disipando las sombras, está creciendo la presión sobre la presa del lado oscuro, y funciona a la perfección el mecanismo de relojería de la operación aliada.

Ten un conocimiento profundo e inquebrantable en que cada paso que sobreviste te trajo aquí para presenciar y cocrear una tierra nueva. Confía en tu soberanía, mantén la claridad en tu corazón y mira hacia el futuro con un orgullo inmenso porque ha amanecido y lo mejor está por venir.

GUERRA DE IRAK

La guerra de Irak no fue por el petróleo, sino por la antigua puerta estelar en el zigurat de Ur, según Mr. KidPool. La narrativa oficial de las «armas de destrucción masiva» en 2003 fue una tapadera para una de las misiones de recuperación de artefactos de mayor prioridad en la historia moderna. Mientras el mundo observaba la campaña «conmoción y pavor» por televisión, unidades de élite de fuerzas especiales fueron enviadas a un único lugar específico: el gran zigurat de Ur. Este antiguo templo sumerio no era sólo un sitio religioso; era la ubicación de un antiguo portal estelar funcional, una tecnología de portales de hace miles de años.

Saddam Hussein había invertido años y miles de millones de dólares en la restauración del zigurat, pero no le interesaba el turismo. Había descubierto los códigos de activación del portal e intentaba restablecer una conexión directa con los dioses del mundo antiguo. La élite mundial no podía permitir que un dictador renegado poseyera las claves del viaje interdimensional. La invasión fue una carrera por asegurar el portal estelar antes de que Saddam pudiera restablecer la energía. Por eso, el ejército estadounidense estableció de inmediato una base permanente justo al lado del zigurat, impidiendo el acceso al sitio durante más de una década.

El saqueo del Museo de Bagdad no fue un accidente de guerra; fue una operación selectiva. Mientras el público presenciaba el caos, equipos especializados sustraían sellos cilíndricos y tablillas cuneiformes que contenían las frecuencias matemáticas y los códigos clave necesarios para operar el sistema de puerta estelar. Estos artefactos no eran sólo oro y arcilla; eran un software para el antiguo hardware. Inmediatamente fueron sacados del país en aviones sin distintivos y llevados a los centros de desmontaje de minas en Nevada y Suiza para su ingeniería inversa.

Esto forma parte de una lucha mundial por los portales estelares que lleva décadas gestándose en la sombra. Desde las montañas de Afganistán hasta las ruinas de Palmira en Siria, el complejo militar-industrial ha utilizado conflictos regionales como cortina de humo para apoderarse de una tecnología ancestral de portales.

La coalición ha revelado recientemente que se están reajustando estos portales a la frecuencia de la nueva Tierra. Ha terminado la era en la que la élite utilizaba estos portales para escapar de las consecuencias de sus actos. Los portales se están cerrando desde el otro lado, y las llaves se están devolviendo a los legítimos guardianes del planeta.

Dijeron que luchaban por la ‘democracia’. En realidad, luchaban por el control remoto del universo. La guerra se libraba en la arena, pero el premio estaba en las estrellas. Las armas de destrucción masiva nunca fueron químicas sino tecnológicas, y ya han sido trasladadas.

https://t.me/MrKidPool17

Enlace al vídeo en español:

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