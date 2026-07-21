El Ayuntamiento de Dalías refuerza su compromiso con la justicia juvenil con la firma de un convenio con la Junta de Andalucía

Francisco Lirola Martín

El alcalde de Dalías, Francisco Lirola, y la delegada territorial de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía en Almería, Rebeca Gómez Gázquez, han firmado un convenio de colaboración para la ejecución de medidas judiciales en régimen de medio abierto dirigidas a menores infractores. Durante el acto, la Delegación Territorial hizo entrega al Ayuntamiento de Dalías de un reconocimiento institucional por su compromiso y colaboración con el sistema andaluz de Justicia Juvenil.

La distinción reconoce la implicación del Consistorio daliense en el desarrollo de un modelo de justicia basado en la responsabilidad, la educación y la integración social, agradeciendo expresamente su compromiso con el interés general y con los principios que inspiran el sistema andaluz de Justicia Juvenil.

El convenio permitirá que el Ayuntamiento colabore con la Junta de Andalucía en la ejecución de diversas medidas judiciales no privativas de libertad impuestas por los Juzgados de Menores, entre ellas las prestaciones en beneficio de la comunidad, las tareas socioeducativas, las actividades reparadoras derivadas de procesos de mediación y conciliación y el seguimiento de determinadas medidas de permanencia de fin de semana en el domicilio familiar. Todo ello se desarrollará bajo la supervisión de la Administración autonómica y con un marcado carácter educativo y de reinserción social.

Para ello, el Ayuntamiento pondrá a disposición diferentes recursos y servicios municipales en los que los menores podrán desarrollar actividades adaptadas a su perfil y capacidades. Entre ellas figuran el mantenimiento de instalaciones deportivas, parques y jardines, el apoyo a Protección Civil, la colaboración con centros y servicios municipales, así como actuaciones de apoyo a personas mayores o con discapacidad, siempre compatibles con su formación académica y orientadas a fomentar valores de responsabilidad y convivencia.

El alcalde de Dalías, Francisco Lirola, destacó que «este convenio supone un paso más en el compromiso de nuestro Ayuntamiento con las políticas sociales y con la segunda oportunidad que merecen nuestros jóvenes. Creemos firmemente en una justicia que, además de exigir responsabilidades, ofrezca herramientas para la educación, la integración y la construcción de un proyecto de vida positivo».

Lirola agradeció a la Delegada, Rebeca Gómez, el reconocimiento otorgado por la Delegación Territorial, señalando que «recibir esta distinción es un orgullo para todo el municipio y un estímulo para continuar colaborando con las administraciones en iniciativas que contribuyen al bienestar colectivo y a la cohesión social».

El convenio tendrá una vigencia inicial de cuatro años, prorrogable por un periodo idéntico, y contempla la creación de una Comisión de Seguimiento e Impulso integrada por representantes de ambas administraciones, encargada de coordinar, evaluar y mejorar el desarrollo de las actuaciones previstas.

Con esta firma, el Ayuntamiento de Dalías reafirma su compromiso con una justicia juvenil de carácter educativo, restaurativo e integrador, favoreciendo la implicación de la comunidad en la reinserción de los menores y contribuyendo a la construcción de una sociedad más solidaria, responsable y comprometida con el interés general.

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