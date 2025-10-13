Home / Música / Pablo López reinterpreta el palo Sosegá en su nueva canción A Paso Lento, una fusión entre el flamenco y el pop

octubre 13, 2025 4:32 pm
Cristina Martínez Santamaría
Con la presentación de este nuevo tema, el artista se une a la celebración del centenario de la marca cervecera con una propuesta introspectiva y cargada de emoción El pasado mes de abril, la esencia de Granada y su manera única de vivir sin prisa tomaron forma en Sosegá, un palo flamenco inédito que nace como un regalo de Cervezas Alhambra a la cultura y a la ciudad que la vio nacer La nueva canción compuesta por Pablo López, A Paso Lento ya está disponible en el canal de YouTube y web de la marca, se une a las reinterpretaciones de DELLAFUENTE y Ana Mena
Pablo López ha lanzado su reinterpretación de Sosegá, el nuevo palo flamenco de Cervezas Alhambra creado con motivo del centenario de la marca. Un tema que nace desde su universo más íntimo y que lleva por título A Paso Lento; una balada pop que entrelaza el carácter sereno del flamenco con la sensibilidad de su voz y su inseparable piano. El artista malagueño, uno de los nombres más reconocidos y respetados de la música española, se une así con esta creación propia a la celebración de los 100 años de Alhambra con una propuesta introspectiva y cargada de emoción. 
Después de que artistas como DELLAFUENTE y Ana Mena ya aceptaran la invitación de reinterpretar SosegáPablo López recoge ahora el testigo para ofrecer una nueva lectura de este palo flamenco, creado por Cervezas Alhambra junto a 14 figuras del género y bajo la dirección musical del reconocido productor Javier Limón. En su versión, A Paso Lento, Pablo transforma el compás característico del palo —un cuatro por cuatro sin remate— en la base de una canción profunda y sin estribillo, donde Granada aparece como símbolo de un legado cultural que trasciende el tiempo. Su piano guía la melodía con un patrón de notas repetidas, aportando armonía y matices que llevan a Sosegá hacia un nuevo lenguaje musical
 Pablo López y Javier Limón detallan la creación de A Paso Lento en el evento de presentación
A paso lento es una reinterpretación que refleja tanto la filosofía del palo sin prisa como la autenticidad artística de Pablo López. Con una trayectoria marcada por el éxito de álbumes como Once historias y un pianoCamino, fuego y libertad o Unikornio, y reconocimientos como la Medalla de Oro de la provincia de Málaga (2025) o el Premio Ondas (2021), el músico malagueño aporta su sensibilidad única para abrir el flamenco a nuevas miradas, desde un lugar íntimo y universal a la vez. El lanzamiento viene acompañado de un videoclip producido por Little Spain, con dirección creativa de la agencia CHINA -parte de LLYC. Una pieza visual que mantiene la estética minimalista y televisiva inspirada en los años 2000, presente en las reinterpretaciones anteriores, y que incorpora el piano en el centro de la escena como eje narrativo, otorgando a la interpretación un carácter confesional y reflexivo. Con esta colaboración, Cervezas Alhambra continúa explorando la fusión entre estilos musicales en el marco de la celebración de sus 100 años de maestría cervecera, rindiendo a la vez un homenaje a su origen: Granada. Porque Sosegá es, en sí mismo, un regalo a la ciudad y a la cultura; una invitación a vivir y crear sin prisa. Un palo flamenco completamente nuevo, fruto de un proceso creativo sin precedentes y nacido del deseo de capturar el ritmo sereno y lleno de matices que define a Granada. Un compás inédito que abre nuevas posibilidades para el flamenco, inspirando a músicos de distintas generaciones y géneros.  Descubre la canción A Paso Lento de Pablo López en:YouTube y la web de Cervezas Alhambra 
Sobre Pablo López 
Pablo López (Fuengirola, 1984) es uno de los artistas más reconocidos y respetados de la música española actual. Pianista de formación clásica y compositor de vocación, ha construido una carrera marcada por la autenticidad y la emoción, consolidándose como una de las voces más sensibles y personales de su generación. Su estilo, a medio camino entre el pop, la balada y el rock, se distingue por un lenguaje íntimo, lleno de matices, en el que el piano ocupa siempre un lugar protagonista. Desde sus inicios como finalista de Operación Triunfo en 2008, Pablo López ha firmado una discografía de gran éxito con títulos como Once historias y un piano (2013), El mundo y los amantes inocentes (2015), Camino, fuego y libertad (2017) o Unikornio (2020). Sus álbumes han alcanzado cifras imponentes de ventas y se han traducido en giras multitudinarias que lo han convertido en el primer artista español en entrar en la prestigiosa lista Poll Star, que mide la venta de entradas a nivel mundial. Reconocido por la crítica y el público, ha recibido numerosos galardones, entre los que destacan la Medalla de Oro de la provincia de Málaga (2025), la Medalla a la Proyección de Andalucía (2024) y el Premio Ondas (2021) como Fenómeno Musical del Año por su gira MaydayStay Tour. A ello se suma su popularidad televisiva como coach en La Voz, La Voz Kids y La Voz Senior, donde ha mostrado su capacidad para conectar con artistas de distintas generaciones. Artista sensible, versátil y siempre en búsqueda de nuevas sonoridades, Pablo López ha logrado emocionar desde un lenguaje que combina la sofisticación del pop con la profundidad de la música de autor. Su reinterpretación de Sosegá, con A paso lento, supone un nuevo capítulo en su trayectoria: una propuesta íntima y reflexiva que traslada el compás del palo sin prisa a un universo propio, reafirmando su condición de referente indiscutible de la música hecha con emoción y verdad. Sobre SosegáEn el año de su centenario, Cervezas Alhambra ha creado un nuevo palo flamenco llamado Sosegá, en colaboración con destacados artistas del género y bajo la dirección musical del productor y compositor Javier Limón. Un ritmo inspirado en la vida pausada de Granada que celebra la filosofía de vivir sin prisa, característica tanto de la ciudad como de la marca. Sosegá es un hito en el mundo del flamenco, y supone la primera vez que representantes de las principales familias del género se unen para crear algo nuevo: figuras como Carmen Linares, Arcángel, Kiki Morente, Sandra Carrasco, Antonio Cortés, Juan Carmona, Saúl Quirós, David de Jacoba, Gema y Samara Carrasco, los guitarristas Diego del Morao y Dani de Morón, el bailaor José Maya y el percusionista Ané Carrasco. Este nuevo palo busca perdurar en el tiempo, invitando a músicos de otros géneros a reinterpretarlo y a unirse a la celebración de los 100 años de maestría cervecera de Alhambra. 
Sobre Cervezas Alhambra
Nacida en la ciudad de Granada en 1925, y desde 2007 parte de la compañía familiar 100% española líder del sector cervecero en nuestro país, Mahou San Miguel, Cervezas Alhambra lleva décadas elaborando cervezas de gran calidad a través de meticulosos procesos de elaboración de carácter artesanal. Cuenta con una gama de diez cervezas: Alhambra Reserva 1925, Alhambra Reserva Roja, Alhambra Reserva Citra IPA, Alhambra Especial, Alhambra Radler, Alhambra Tradicional, Alhambra Sin y Las Numeradas, destacadas por su calidad excepcional y sabor único. Para más información visite el sitio web corporativo de Cervezas Alhambra: www.cervezasalhambra.es  Sobre Mahou San MiguelSomos una compañía de bebidas y servicios familiar, 100% española e independiente, líder del sector cervecero en nuestro país, con una sólida presencia internacional en más de 70 mercados y un equipo global que supera los 4.400 profesionales. Con 11 centros de elaboración de cerveza -ocho en España y tres en EE.UU.–, cuatro manantiales de agua y una amplia red de distribución, contamos con la mayor huella industrial del sector y una conexión local única. Tenemos más de 135 años de historia, que comienza con el nacimiento de Mahou en 1890 y que continua con la incorporación de San Miguel en 2000 y Cervezas Alhambra en 2007. En 2011, diversificamos nuestro negocio incorporando Solán de Cabras y, desde 2025, contamos con el 100% de la cervecera artesana norteamericana Founders Brewing, en cuyo accionariado entramos en 2014.Nuestro portafolio incluye una amplia gama de cervezas nacionales con marcas icónicas como Mahou Cinco Estrellas, San Miguel Especial y Alhambra Reserva 1925, y cervezas internacionales como Corona o Budweiser. También productos innovadores y creadores de categoría, como San Miguel 0,0, Mahou Barrica o Mahou 0,0 Tostada, y marcas de agua mineral natural, como Solán de Cabras. Además, seguimos diversificando más allá de la cerveza con bebidas a base de vino o vermut y a través de nuestro rol como socios de referencia de la Hostelería, ofreciendo servicios integrales para ayudar a su transformación y sostenibilidad futura. Con foco en las personas y fieles a nuestra máxima de crecer haciendo crecer, promovemos el valor de disfrutar de una vida compartida y canalizamos nuestra acción social a través de la Fundación Mahou San Miguel.
