Alejandro ‘Hurricane’ Robles recibe la fuerza y ánimos de sus vecinos en El Alquián, rumbo al título europeo WAKO Pro  

Los concejales Antonio Casimiro y Juanjo Segura asisten al entrenamiento público, donde el luchador de kickboxing ha compartido su preparación basada en “técnica, energía y disciplina”

Los concejales Antonio Casimiro Juanjo Segura asistieron esta mañana al entrenamiento público del luchador almeriense Alejandro Robles ‘Hurricane’, celebrado en el Bulevar Manuel del Águila Ortega, en El Alquián. Numerosos vecinos y aficionados se dieron cita para mostrar su apoyo al deportista y acompañarlo en una jornada en la que compartió parte de su preparación antes de disputar el título europeo WAKO Pro. La iniciativa, organizada por Alejandro Robles – Eleven Team, contó con la colaboración de The Badass of the Ring y la Asociación de Comerciantes y Vecinos de El Alquián.

El entrenamiento, abierto al público, permitió a los asistentes conocer de cerca la exigencia y el nivel técnico con el que Robles se prepara para su cita del próximo domingo 19 de octubre en el Pabellón José Manuel Moreno Díaz de Pechina, donde se enfrentará al francés Fabio Loisi, actual campeón europeo.

Durante el acto, el concejal de Ciudad Activa, Movilidad Urbana y Deporte, Antonio Casimiro, destacó el orgullo que supone para la ciudad contar con deportistas de este nivel. “Alejandro representa la energía, la disciplina y la pasión que queremos transmitir en toda Almería. La fuerza de esta tierra también se demuestra en el ring”. Por su parte, Juanjo Segura subrayó la constancia y valentía del luchador: “Alejandro es un ejemplo de esfuerzo y superación.”

Nacido en El Alquián, Alejandro Robles Parra es uno de los nombres más destacados del kickboxing andaluz y nacional. A sus 31 años cuenta con un palmarés que avala su trayectoria tanto en el ámbito amateur como profesional. En la categoría amateur ha sido cinco veces campeón de Andalucía (FAKM), dos veces bronce y una vez plata en el Campeonato de España (FEKM), además de obtener una medalla de bronce en el Campeonato del Mundo (ISKA). En el terreno profesional ha sido campeón de Andalucía (FAKM), bicampeón de España (FEKM) y campeón de las Waikru Series.

Entrena bajo la dirección de Pedro Martínez, del Shogun Team, y lidera su propio gimnasio, Eleven Team, en El Alquián, desde donde forma a las futuras generaciones del kickboxing almeriense.

Desde el Área de Ciudad Activa, Movilidad Urbana y Deporte, el Ayuntamiento de Almería reafirma su compromiso con el deporte local y con los deportistas que representan los valores del esfuerzo, la superación y el orgullo de la ciudad.