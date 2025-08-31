Miski Liu Suria

En tiempos de engaño, decir la verdad es un acto revolucionario.

Escenario bíblico

Paisaje épico

Visión profética

Ambiente espectacular

Con tintes de juicio final

El dinero cuántico no es digital

Un escenario bíblico es un momento que impacta por su magnitud o importancia. Se refiere a algo grandioso, impresionante, descomunal o cargado de dramatismo y trascendencia, por su tono épico y solemne. Se trata de momentos en los que sucede algo extraordinario y único, dejando una impronta duradera en la memoria y en las emociones.

Según Mr. Pool, podría haber un gran escenario bíblico que presentaría como un conflicto mundial, pero en realidad activaría las operaciones en todo el mundo. Esto liberaría los fondos de Gesara y comenzaría la reconstrucción. Para obtener la aplicación del programa de Gesara, deberían simular un escenario bélico y hacer sonar las sirenas, con el fin de justificar lo sucedido ante todo el mundo. El nuevo sistema cuántico está protegido por programas espaciales secretos fuera del alcance de la camarilla. Después de que se deshabiliten las comunicaciones, aparecería John F. Kennedy Jr.

A su juicio, desaparecería el 99,5% de las criptomonedas, incluyendo las monedas chinas, y sólo estarían disponibles las monedas ISO20022 respaldadas por metales preciosos. El problema de esta predicción es que no está respaldada por oro ninguna de las criptomonedas existentes que cumplen la norma ISO20022, mientras que las criptomonedas existentes respaldadas por oro, no cumplen la norma ISO20022. Es decir, que actualmente, ninguna criptomoneda pública respaldada en oro está relacionada con ISO20022.

Precisamente, una de las criptomonedas que más están de moda ahora mismo, XRP, diseñada específicamente para pagos transfronterizos institucionales, tampoco cumple la norma ISO20022. Sólo cumple esta norma su empresa Ripple, pero no su criptomoneda. Invertir en XRP en 2025 se considera una apuesta de alto riesgo o de alta recompensa, pero no hay nada garantizado.

THE Q MOVEMENT AND PRESIDENT TRUMP'S PROJECT ODIN=EBS



· We know that something powerful will take down the Mossad Media satellite. This will cause a worldwide communications blackout, transitioning us to a Quantum System. This is called PROJECT ODIN. In essence, it provides a… — Mr. Pool (@MrPool_QQ) August 29, 2025

El euro digital sería un dinero electrónico emitido por los bancos centrales del eurosistema, pero no tiene nada de cuántico: es decir, sería como el efectivo, pero en versión digital. Sería una opción de pago electrónico adicional a las ya existentes, complementando así al efectivo y a los medios de pago privados.

https://www.bde.es/wbe/es/areas-actuacion/sistemas-pago/euro-digital

MALENTENDIDOS

Para evitar malentendidos, el dinero cuántico no es digital exactamente, es decir, no es blockchain, ni tiene minería, ni tiene bifurcaciones, ni comisiones. Todas las validaciones son instantáneas e inmutables, realizadas mediante algoritmos de inteligencia artificial. Cada unidad monetaria tiene una firma única y no se puede duplicar, mover de forma anónima, ni borrar.

El QFS introduce una moneda cuántica respaldada por activos físicos, como el oro, lo que garantiza su valor y estabilidad. Este enfoque reduce la posibilidad de manipulación monetaria y la creación de dinero fiduciario sin respaldo, lo que ayudará a mantener la integridad del sistema financiero.

Las transacciones de geolocalización y autentificación sólo se procesan si el GPS está confirmado por los satélites QFS. Esto evita el acceso remoto no autorizado y la suplantación de identidad. Además tiene un cifrado fotónico, sin datos basados en electricidad. La transferencia de datos a la velocidad de la luz garantiza una comunicación sin retardos ni interferencias.

El mecanismo de restablecimiento de la moneda QFS tiene un protocolo incorporado para volver a calcular todas las monedas nacionales a un valor de mercado justo basado en activos. El sistema financiero de cada país en el QFS está vinculado a sus propios recursos naturales y humanos, lo que garantiza que no haya manipulación ni anulación mundialista.

CUENTA REGRESIVA

Según Ethan White de Gazetteller, está activa la cuenta regresiva. El 1 de septiembre, se iniciaría una operación financiera de 150 billones de dólares diseñada para desmontar el control económico de la élite mundial y devolver la riqueza robada a sus legítimos dueños: el pueblo. Parece demasiado bueno para ser verdad, pero no tengo forma de validar lo que se dice aquí.

https://gazetteller.com/breaking-intel-drop-trump-to-launch-150-trillion-gesara-operation-on-september-1st-deep-state-in-panic-as-stolen-elite-wealth-will-be-returned-to-the-people-in-the-greatest-wealth-transfer

Según Ethan White, se está ejecutando la fase final de una operación encubierta que duró años y cuyo objetivo fue exponer y desmontar la infraestructura corrupta. La élite utiliza oleadas migratorias para colapsar los sistemas públicos, llevar a la quiebra a los Estados, incitar a la violencia e inundar el sistema con un caos explotable. Luego, cuando estuviera agotada y desesperada la población, ofrecerían su solución: un sistema centralizado de identificación digital, una renta básica universal pobre sin efectivo, vinculada al cumplimiento de las normas de conducta, y una sociedad totalmente vigilada bajo un nuevo orden mundial, pero espero que fracase este plan.

El harpa del diablo (HAARP) ya no está en manos del lado oscuro. Tras la cumbre de Alaska desaparecieron los extraños pulsos atmosféricos detectados a principios de mes. Los sombreros blancos controlan ahora la instalación, lo que detiene las operaciones de control meteorológico.

MENSAJES

Estos no son tiempos para héroes de guerra, sino para héroes de paz ; aquellos que iluminan, sanan heridas y guían al mundo con amor. Almas que despiertan esperanza y confianza en todos los corazones, porque está emergiendo un nuevo mundo; una realidad donde el amor sustituye el miedo, la paz silencia el conflicto y cada alma se eleva a su verdad más alta y recuerda su divinidad, según Kejraj .https://eraoflight.com/2025/08/30/daily-message-for-8-30-2025/

Boleto al Cielo por Jahn Kassl.- Desactivar el campo minado de las emociones negativas, de los pensamientos destructivos que conducen a acciones dañinas, es el trabajo más grande y significativo que puede emprender un ser humano hoy en día. Porque la vieja matrix está vibrando, disolviéndose, y sólo puedes vibrar si has rastreado y liberado los patrones destructivos.https://eraoflight.com/2024/11/14/the-archangels-ticket-to-heaven/

Según Saratoga Ocean, hay una energía diferente entrando en nuestro planeta. Nos adentramos en un mundo donde se están borrando rápidamente nuestros viejos referentes. Una vez que perdamos nuestra base común de referencias sociales y políticas, será muy difícil saber qué rumbo tomará este mundo. Creo que veremos cómo se empiezan a disolver físicamente esos puntos de referencia a partir de 2026. Por lo tanto, es imprescindible que creemos nuestros propios puntos de referencia personales. Un punto de referencia es tu ancla personal en la tormenta, es decir, un dato estable.https://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=258820

Deslizamiento dimensional por Catherine Viel.- "Estoy harto de esta dimensión", comentó un amigo. El teatro se empieza a desmoronar en cuanto recupero mi atención. La nueva Tierra, que nos llama, es mucho más intrigante que cualquiera de los dramas que podría presentar este teatro viejo y destartalado. Quizás se derrumbe por completo cuando terminemos de ver cómo se repiten hasta el infinito nuestros traumas y debilidades sin resolver. O quizás lo destruya una erupción solar. Sea como sea, desaparecerá, y sólo será recordado como una pesadilla desagradable, descartada por la luz de nuestro nuevo día.https://goldenageofgaia.com/2025/08/30/dimensional-sliding/

Plutón está desatado según Lauren Howard Coleman.- El 31 de agosto desciende por debajo del trópico de Capricornio y entra en territorio fuera de sus límites de la trayectoria solar, lo que se considera territorio del salvaje oeste, donde no se aplican las reglas ni las restricciones habituales. Plutón escapa al control de su señor feudal, el Sol, y se encuentra abandonado a su suerte. Permanecerá en este territorio durante diez años. Estos periodos plutónicos fuera de los límites pueden ser muy transformadores, de renacimiento y renovación. Plutón fuera de los límites es poder desatado.https://eraoflight.com/2025/08/30/astrology-chaos/

está desatado según .- El 31 de agosto desciende por debajo del trópico de y entra en territorio fuera de sus límites de la trayectoria solar, lo que se considera territorio del salvaje oeste, donde no se aplican las reglas ni las restricciones habituales. Plutón escapa al control de su señor feudal, el Sol, y se encuentra abandonado a su suerte. Permanecerá en este territorio durante diez años. Estos periodos plutónicos fuera de los límites pueden ser muy transformadores, de renacimiento y renovación. Plutón fuera de los límites es poder desatado.https://eraoflight.com/2025/08/30/astrology-chaos/ Esto va mucho más allá de vuestro mundo según el Alto Consejo de Sirio a través de Chellea Wilder.- Estás a punto de ingresar a una sociedad galáctica, un cambio de paradigma que abre nuevas posibilidades de conexión y colaboración en todo el cosmos. Esta transición significa un alejamiento de las viejas formas de ser, donde han explotado a la humanidad como mercancía aquellos que tenían poder sobre ustedes, reduciendo a los individuos a meros recursos para ser vendidos y utilizados para su beneficio. Para que la humanidad sea la guardiana de la Tierra, se requiere una transformación profunda de conciencia y acción. Esto implica no sólo reconocer los errores del pasado, sino también participar activamente en la creación de un nuevo marco equitativo que priorice el bienestar de todos los seres vivos.https://goldenageofgaia.com/2025/08/30/the-high-council-of-sirius-this-goes-far-beyond-your-world/

