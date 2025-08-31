Isabel María González Bonillo

ritual para soltar y descansar

Hay noches en las que la mente no se calla. Aunque el cuerpo esté rendido, las ideas no cesan de girar en espiral. Repetimos la escena del día una y otra vez. Lo que no hicimos. Lo que podríamos haber dicho. Lo que hay que resolver mañana. Lo que no se puede resolver. El «no tengo tiempo», el «tengo que poder con todo», el «no puedo fallar». Y mientras tanto, el sueño no llega.

A ti, que quizás te acuestas tarde porque al fin puedes tener un rato para ti.

A ti, que te despiertas de madrugada con la cabeza a mil.

A ti, que te duele el cuerpo y el alma de tanto sostenerlo todo.

Quiero proponerte algo muy sencillo, pero profundamente simbólico. Quiero que mires tu mesita de noche de otra forma.

Un altar íntimo para dejar las cargas

Esa pequeña superficie al lado de tu cama puede convertirse en tu espacio sagrado. No necesitas hacer ningún ritual complicado, ni tener objetos especiales. Solo hace falta intención y presencia.

Imagina que tu mesita de noche es un altar de rendición, un lugar donde cada noche puedes soltar el peso de tus pensamientos. Un espacio donde no hace falta tener respuestas. Donde no se exige nada de ti. Donde puedes descansar sin culpa.

Antes de dormir, coloca simbólicamente sobre ella tus pre-ocupaciones:

Esos pensamientos que te rondan pero que no puedes resolver en este momento.

Esas frases que no dijiste.

Esas listas que nunca acaban.

Esos miedos que se te cuelan por debajo de la piel.

Déjalos ahí.

Quizás puedes escribirlos en un papel y posarlo suavemente.

O visualizarlos saliendo de tu mente, como hojas que se desprenden en otoño.

O simplemente susurrar: “Esto no tengo que sostenerlo esta noche. Lo dejo aquí.”

La escucha empieza por ti

Este gesto tan simple es una forma de escucharte. Porque muchas veces, el insomnio no viene del cansancio físico, sino de la necesidad profunda de ser escuchadas. De que alguien —aunque seas tú misma— te diga: «Está bien parar.»

«No tienes que resolverlo todo ahora.»

«Mereces descanso, no porque hayas hecho suficiente, sino porque existes.»

En este camino de aprender a parar, a descansar de verdad, a darte el permiso de no estar disponible para el mundo por unas horas, la mesita de noche puede ser tu aliada. Tu confidente silenciosa. Tu recordatorio diario de que puedes soltar.

Haz de tu descanso un acto de amor

En vez de ver el dormir como una pausa obligada entre obligaciones, conviértelo en un acto de amor hacia ti misma. Cada noche, al apagar la luz, haz este pequeño gesto consciente. No para tener el control, sino para entregarte. Para practicar la confianza. Para sentir que no estás sola con tu carga.

Deja en tu mesita de noche no solo tu libro o tu lámpara, sino también tus pesos. Y despierta más ligera. Más cerca de ti. Más en paz.

Isabel María

Terapeuta Holística – Coach de Vida y de Carrera

Acompañándote a transformar tu inquietud en claridad,

y tu esencia… en acción.