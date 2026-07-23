Obras en autovía A-7 ( T.T.M.M. Balanegra y Adra) y (T.M. de Viator)

GabinetedePrensa julio 23, 2026 0
Autovia A 7 Viator

La Jefatura Provincial de Tráfico informa que continúan los trabajos de mantenimientos, salvo causas de fuerza mayor:

. La autovía A-7 entre los PPKK 820+000 y 831+000 (T.T.M.M. Balanegra y Adra), en ambos sentidos con cortes alternativos de carriles durante el próximo viernes día 24 de julio, en horario de 08 a 13:00h.

. La autovía A-92 entre los PPKK 390+000 y 392+300 (T.M. de Viator) en sentido creciente, quedará cerrado el carril derecho, así como el ramal de salida desde las 13:00h del próximo día 24 de julio hasta13:00h del 7 de agosto.

Para una información actualizada puede consultar en el mapa de estado del tráfico e incidencias de la DGT: https://etraffic.dgt.es/etrafficWEB/

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