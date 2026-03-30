Pasión y Gran Poder procesionan en el Lunes Santo de Almería 

La alcaldesa, que esta mañana ha visitado las parroquias de Santa Teresa de Jesús y San Pío X para trasladar el apoyo municipal a las juntas de gobierno de las Hermandades, ha seguido la jornada desde la tribuna

La Hermandad de Nuestro Padre Jesús de Salud y Pasión en su Tercera Caída y María Santísima de los Desamparados y la Hermandad Sacramental de Nuestra Señora del Carmen, Nuestro Padre Jesús del Gran Poder y María Santísima de Mayor Dolor y Traspaso y San Juan Evangelista han realizado este Lunes Santo su estación de penitencia en la ciudad de Almería.

Como cada Semana Santa de Almería, uno de los grandes momentos de este lunes se ha vivido en la Iglesia Parroquial de Santa Teresa de Jesús, en Oliveros, desde donde se realiza la salida de la Hermandad de Pasión, una de las más multitudinarias cada año. En torno a las 18.00 horas salía la Cruz de Guía hacia su recorrido tradicional.

Unos cuarenta minutos después, y también ante un gran número de vecinos del barrio de El Zapillo y feligreses de toda la ciudad, la Hermandad del Gran Poder, que realiza su recorrido en silencio, sin acompañamiento musical, salía a la calle desde la Iglesia Parroquial San Pío X dirección a la Carrera Oficial.

Una jornada que ha sido seguida desde la tribuna de la Plaza de la Catedral por parte de la alcaldesa de la ciudad, María del Mar Vázquez, que ha estado acompañada por los concejales del Equipo de Gobierno Eloísa Cabrera, Ana Trigueros, Diego Cruz, Antonio Urdiales y Óscar Bleda y el delegado de Salud de la Junta, Juan de la Cruz Belmonte, además de representantes de la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Almería.

Previamente, durante la mañana, María del Mar Vázquez ha visitado las parroquias donde permanecían los titulares de ambas Hermandades y ha mantenido un breve encuentro con las juntas de gobierno para desearles una buena estación de penitencia. La alcaldesa ha estado acompañada por la concejala de Urbanismo, Vivienda y Fiestas Mayores, Eloísa Cabrera.