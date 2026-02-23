Plan del Reinicio

Miski Liu Suria

Una espiritualidad sin pasión ni compasión es como una cáscara seca.

Para quienes esperan que suceda algo, no se puede arreglar de la noche a la mañana un sistema que se ha deteriorado tanto durante tantos años, según Medeea Greere. Esto es especialmente cierto cuando la camarilla se esfuerza al máximo para frustrar cualquier progreso. Puede que se compliquen las cosas un poco durante un tiempo, pero parece que las cosas están a punto de estallar.

Esto está a punto de azotar el mundo como un terremoto, y nadie está preparado para las ondas de choque que están a punto de arrasar cada rincón de la sociedad. Esto no es sólo un reinicio financiero; es un colapso total del sistema y un renacimiento.

No se trata sólo de derribar el viejo sistema, sino de construir otro mejor. Esto no se limita a las reformas financieras. Lanzarán una oleada de proyectos humanitarios que cambiarán vidas en todo el mundo. Habrá fondos disponibles para que participen los ciudadanos en proyectos masivos, desde proporcionar vivienda a personas sin hogar hasta revolucionar la atención médica y la educación.

Los bancos se enfrentarán a nuevos límites en sus tasas y comisiones, mientras que los ciudadanos obtendrán derechos de custodia más sólidos sobre sus fondos. Los bancos se desmontarán gradualmente en un plazo de 3 a 5 años tras el nuevo sistema.

https://amg-news.com/covert-ops-exposed-military-gesara-implements-the-great-reset-blueprint-301-secret-protocols-2026-update

DEFINICIÓN

El gran reinicio no es la agenda oficial de control de Davos para un supuesto “capitalismo sostenible” sino un reinicio cuántico o espiritual liderado por fuerzas de luz para transformar el viejo sistema financiero. Esto implicaría una condonación masiva de las deudas, monedas respaldadas por oro, abundancia compartida y despertar colectivo hacia una nueva Tierra.

Esto se presenta como un proceso geopolítico de alto secreto, donde no se esperan anuncios públicos oficiales, porque opera en fases clasificadas con sombreros blancos. Siempre salen oportunistas en cualquier proyecto real pero es la excepción y no la norma. En cualquier movimiento con potencial real, siempre emergen oportunistas que buscan el lucro personal, pero representan la excepción, no la regla.

La historia demuestra que todas las revoluciones espirituales y los cambios económicos atraen tanto a visionarios honestos como a aprovechados. En este caso, la mayoría de informadores en canales alternativos parecen motivados por un deseo auténtico de compartir conocimiento. Si el núcleo de esto es un proceso secreto, los verdaderos avances no dependen de vendedores, sino de alineaciones cósmicas o geopolíticas mayores.

EVENTOS FUTUROS

Neva Gabriel describe el 2026 como un año de transformación acelerada hacia la maestría espiritual y la conexión con el Creador Infinito. Los poderes oscuros pierden su control ante el despertar colectivo, que rechaza la división y avanza hacia islas de luz, comunidades de luz o ciudades de cristal, que serán paraísos de sanación con apoyo de emisarios de otros mundos. Habrá colapsos gubernamentales, ruina de las religiones antiguas por orgullo, mayor actividad volcánica y advertencia contra guerras biológicas en alimentos, que se impedirán.

En 2026, se activarán cápsulas cristalinas en el ADN, elevando los chakras del corazón y de la garganta, aumentando la conciencia, y transmutando el ego falso al yo superior. Los maestros ascendidos contactarán a través de sueños e intuiciones, promoviendo guerreros de luz diplomáticos guiados por Marte para cortar los lazos oscuros sin ira.

La ciencia se abrirá a la vida después de la muerte con estudios universitarios y antenas etéricas para transcomunicación instrumental, permitiendo hablar con difuntos como en vídeo llamadas, como se hacía en Tartaria. Aumentarán los avistamientos de naves, la desaparición de híbridos malévolos y la preparación para el primer contacto masivo.

ECONOMÍA

Aumentan las señales de fragilidad del mercado, según un operador de Goldman Sachs.https://www.zerohedge.com/markets/signs-market-fragility-are-rising-global-reflections-top-goldman-trader

El Brent llega a los 70 dólares y estará ahí mientras no desaparezca el riesgo geopolítico.https://www.eleconomista.es/mercados-cotizaciones/noticias/13788236/02/26/el-brent-llega-a-los-70-dolares-y-se-quedara-ahi-mientras-no-desaparezca-el-riesgo-geopolitico.html

llega a los 70 dólares y estará ahí mientras no desaparezca el riesgo geopolítico.https://www.eleconomista.es/mercados-cotizaciones/noticias/13788236/02/26/el-brent-llega-a-los-70-dolares-y-se-quedara-ahi-mientras-no-desaparezca-el-riesgo-geopolitico.html La India quiere reventar el reinado de China en la inteligencia artificial.https://www.eleconomista.es/tecnologia/noticias/13786078/02/26/india-quiere-reventar-el-reinado-de-china-y-eeuu-en-ia-adani-y-ambani-destinan210000-millones-a-centros-de-datos.html

quiere reventar el reinado de en la inteligencia artificial.https://www.eleconomista.es/tecnologia/noticias/13786078/02/26/india-quiere-reventar-el-reinado-de-china-y-eeuu-en-ia-adani-y-ambani-destinan210000-millones-a-centros-de-datos.html Según LorenzoC, los bancos no existían antes de 1863 en Occidente. Civilizaciones y sociedades anteriores lograron existir sin ellos.https://rumble.com/v763rvg-trump-was-our-last-chance-we-are-done-with-politics-99-of-our-history-had-n.html

EEUU

Trump dice que subirá el nuevo arancel mundial a un 15%.https://efe.com/economia/2026-02-21/trump-anuncia-arancel-global-15-por-ciento-importaciones/

dice que subirá el nuevo arancel mundial a un 15%.https://efe.com/economia/2026-02-21/trump-anuncia-arancel-global-15-por-ciento-importaciones/ Trump dice que va a enviar un barco hospital a Groenlandia .https://cnnespanol.cnn.com/2026/02/22/eeuu/trump-envio-barco-hospital-groenlandia-trax

dice que va a enviar un barco hospital a .https://cnnespanol.cnn.com/2026/02/22/eeuu/trump-envio-barco-hospital-groenlandia-trax Se dirige una gran tormenta a la ciudad de Nueva York .https://cnnespanol.cnn.com/2026/02/21/clima-y-tiempo/ventisca-tormenta-nieve-nueva-york-noreste-trax

.https://cnnespanol.cnn.com/2026/02/21/clima-y-tiempo/ventisca-tormenta-nieve-nueva-york-noreste-trax El representante Tim Burchett sugiere bases submarinas extraterrestres.https://operationdisclosureofficial.com/2026/02/21/shadow-of-ezra-rep-tim-burchett-briefed-on-possibility-of-underwater-uap-facilities/

sugiere bases submarinas extraterrestres.https://operationdisclosureofficial.com/2026/02/21/shadow-of-ezra-rep-tim-burchett-briefed-on-possibility-of-underwater-uap-facilities/ Según el Tarot de Izabela, Rusia lleva más tiempo drenando sus respectivos pantanos que EEUU, y compartirán lo que saben, porque el mismo mal se ha apoderado de ambos países.https://goldenageofgaia.com/2026/02/22/tarot-by-izabela-update-usa-and-russia/

EUROPA

La Unión Europea prepara una cumbre para rebajar el precio de la electricidad .https://www.eleconomista.es/energia/noticias/13788240/02/26/la-ue-prepara-una-cumbre-el-6-de-marzo-para-intervenir-y-rebajar-los-precios-de-la-electricidad.html

.https://www.eleconomista.es/energia/noticias/13788240/02/26/la-ue-prepara-una-cumbre-el-6-de-marzo-para-intervenir-y-rebajar-los-precios-de-la-electricidad.html Miles de millonarios no pagan ningún impuesto sobre la renta en Francia .https://es.euronews.com/my-europe/2026/02/21/miles-de-millonarios-no-pagan-ningun-impuesto-sobre-la-renta-en-francia

.https://es.euronews.com/my-europe/2026/02/21/miles-de-millonarios-no-pagan-ningun-impuesto-sobre-la-renta-en-francia Hungría bloqueará el paquete de sanciones a Rusia hasta que se reanude el suministro de petróleo desde Ucrania.https://es.euronews.com/2026/02/22/hungria-bloqueara-el-paquete-de-sanciones-a-rusia-de-la-ue-hasta-que-se-reanude-el-suminis

ESPAÑA

La compra de vivienda sube un 11,5% en 2025, hasta máximos desde 2007.https://www.expansion.com/inmobiliario/2026/02/21/6999ae32e5fdea3c248b459b.html

sube un 11,5% en 2025, hasta máximos desde 2007.https://www.expansion.com/inmobiliario/2026/02/21/6999ae32e5fdea3c248b459b.html Reviven los Montes de Piedad con los máximos del oro y la revaluación de las joyas.https://efe.com/economia/2026-02-22/montes-piedad-oro-joyas-empenos/

y la revaluación de las joyas.https://efe.com/economia/2026-02-22/montes-piedad-oro-joyas-empenos/ El BBVA y su expresidente Francisco González serán juzgados por el caso Villarejo .http://efe.com/economia/2026-02-20El20El%20BBVA%20y%20su%20expresidente%20Francisco%20Gonz%C3%A1lez%20ser%C3%A1n%20juzgados%20por%20el%20caso%20Villarejo/audiencia-nacional-confirma-procesamiento-bbva-gonzalez-villarejo/

serán juzgados por el caso .http://efe.com/economia/2026-02-20El20El%20BBVA%20y%20su%20expresidente%20Francisco%20Gonz%C3%A1lez%20ser%C3%A1n%20juzgados%20por%20el%20caso%20Villarejo/audiencia-nacional-confirma-procesamiento-bbva-gonzalez-villarejo/ Las Fuerzas Armadas españolas han perdido 13.300 efectivos desde 2010.https://www.eleconomista.es/economia/noticias/13789510/02/26/las-fuerzas-armadas-espanolas-despiertan-escaso-interes-han-perdido-13300-efectivos-desde-2010.html

Los británicos señalan un nuevo destino de vacaciones en España y lo llaman el ‘Caribe Gallego’.https://www.eleconomista.es/transportes-turismo/noticias/13785838/02/26/los-britanicos-senalan-un-nuevo-destino-de-vacaciones-en-espana-y-lo-llaman-el-caribe-gallego.html

señalan un nuevo destino de vacaciones en España y lo llaman el ‘Caribe Gallego’.https://www.eleconomista.es/transportes-turismo/noticias/13785838/02/26/los-britanicos-senalan-un-nuevo-destino-de-vacaciones-en-espana-y-lo-llaman-el-caribe-gallego.html Detenidos cuatro cabecillas de Anonymous por ciberataques a organismos públicos.https://efe.com/espana/20220266-02-22/anonymous-detenidos-hackers/

Cuatro detenidos en Barcelona tras un encuentro de ‘therians‘ que congregó a tres mil personas. Al término de la concentración, un grupo de personas provocó enfrentamientos, vandalismo y daños al mobiliario urbano.https://www.elmundo.es/cataluna/2026/02/21/699a300de4d4d808398b45c5.html?cid=&utm_source=expansion&utm_medium=interno_bt&utm_campaign=

tras un encuentro de ‘therians‘ que congregó a tres mil personas. Al término de la concentración, un grupo de personas provocó enfrentamientos, vandalismo y daños al mobiliario urbano.https://www.elmundo.es/cataluna/2026/02/21/699a300de4d4d808398b45c5.html?cid=&utm_source=expansion&utm_medium=interno_bt&utm_campaign= Los therians se identifican como animales no humanos, y reivindican que no es una fantasía esa identidad. Estos jóvenes actúan como los animales y tapan sus caras con máscaras.https://es.euronews.com/cultura/2026/02/21/therians-la-identidad-viral-que-desafia-los-limites-entre-lo-humano-y-lo-animal

AMÉRICAS

La actividad económica en México avanzó más de un 2% en enero.https://noticiaslatam.lat/20260221/la-actividad-economica-en-mexico-habria-avanzado-mas-de-un-2-en-enero-segun-autoridades-1171623862.html

avanzó más de un 2% en enero.https://noticiaslatam.lat/20260221/la-actividad-economica-en-mexico-habria-avanzado-mas-de-un-2-en-enero-segun-autoridades-1171623862.html Sheinbaum pide la reactivación de Altos Hornos de México .https://noticiaslatam.lat/20260222/1171655295.html

pide la reactivación de Altos Hornos de .https://noticiaslatam.lat/20260222/1171655295.html Abaten al líder del cártel de Jalisco Nueva Generación.https://noticiaslatam.lat/20260222/1171668926.html

Nueva Generación.https://noticiaslatam.lat/20260222/1171668926.html El Cártel Jalisco lanzó ataques en México .https://esrt.press/actualidad/588376-violencia-coches-quemados-carreteras-bloqueadas-mexico

.https://esrt.press/actualidad/588376-violencia-coches-quemados-carreteras-bloqueadas-mexico Caos en el aeropuerto de Guadalajara en medio de ataques.https://esrt.press/actualidad/588384-reportan-caos-aeropuerto-guadalajara-mencho

en medio de ataques.https://esrt.press/actualidad/588384-reportan-caos-aeropuerto-guadalajara-mencho México interceptó un semisumergible con cuatro toneladas de cocaína en el Pacífico .https://cnnespanol.cnn.com/2026/02/20/mexico/mexico-cocaina-semisumergible-pacifico-orix

interceptó un semisumergible con cuatro toneladas de cocaína en el .https://cnnespanol.cnn.com/2026/02/20/mexico/mexico-cocaina-semisumergible-pacifico-orix Retrocede el interés por los vehículos eléctricos en México .https://noticiaslatam.lat/20260220/retrocede-el-interes-por-los-vehiculos-100-electricos-en-mexico-1171581883.html

.https://noticiaslatam.lat/20260220/retrocede-el-interes-por-los-vehiculos-100-electricos-en-mexico-1171581883.html Los c ubanos recurren a la energía solar en plena crisis de combustible.https://cnnespanol.cnn.com/2026/02/21/latinoamerica/video/cuba-crisis-energia-solar

recurren a la en plena crisis de combustible.https://cnnespanol.cnn.com/2026/02/21/latinoamerica/video/cuba-crisis-energia-solar Venezuela dice que se han recibido más de 1.550 peticiones bajo la nueva ley de amnistía.https://cnnespanol.cnn.com/2026/02/21/venezuela/venezuela-recibido-1-550-pedidos-ley-amnistia-reux

dice que se han recibido más de 1.550 peticiones bajo la nueva ley de amnistía.https://cnnespanol.cnn.com/2026/02/21/venezuela/venezuela-recibido-1-550-pedidos-ley-amnistia-reux Colombia incautó la mayor cantidad de cocaína en un solo día.https://noticiaslatam.lat/20260220/1171620652.html

incautó la mayor cantidad de en un solo día.https://noticiaslatam.lat/20260220/1171620652.html El salario mínimo divide a los colombianos y se transforma en el protagonista de la campaña electoral.https://cnnespanol.cnn.com/2026/02/19/colombia/salario-minimo-colombia-calles-elecciones-independencia-judicial-orix

divide a los y se transforma en el protagonista de la campaña electoral.https://cnnespanol.cnn.com/2026/02/19/colombia/salario-minimo-colombia-calles-elecciones-independencia-judicial-orix El nuevo presidente de Perú descarta indultar a Pedro Castillo .https://cnnespanol.cnn.com/2026/02/20/latinoamerica/peru-nuevo-presidente-descarta-indulto-castillo-orix

descarta indultar a .https://cnnespanol.cnn.com/2026/02/20/latinoamerica/peru-nuevo-presidente-descarta-indulto-castillo-orix El nuevo presidente de Perú supera el 60% de desaprobación tras cuatro días en el cargo.https://esrt.press/actualidad/588362-balcazar-asume-presidencia-peru-desaprobacion

supera el 60% de desaprobación tras cuatro días en el cargo.https://esrt.press/actualidad/588362-balcazar-asume-presidencia-peru-desaprobacion Bolivia negocia con una nueva empresa para explotar su litio .https://noticiaslatam.lat/20260222/hay-indefinicion-sobre-el-litio-bolivia-negocia-con-una-nueva-empresa-para-explotar-este-recurso-1171653471.html

negocia con una nueva empresa para explotar su .https://noticiaslatam.lat/20260222/hay-indefinicion-sobre-el-litio-bolivia-negocia-con-una-nueva-empresa-para-explotar-este-recurso-1171653471.html Brasil y la India firman un acuerdo sobre minerales críticos.https://efe.com/economia/2026-02-21/brasil-india-tierras-raras-tecnologia/

CURIOSO

El canto de los pájaros ayuda a estimular la serotonina y las endorfinas.https://x.com/ClaireT13274488/status/2024428209802969096

ayuda a estimular la serotonina y las endorfinas.https://x.com/ClaireT13274488/status/2024428209802969096 Un satélite chino capta por primera vez a un agujero negro destruyendo a una enana blanca.https://noticiaslatam.lat/20260222/china-ve-el-fin-satelite-captura-por-primera-vez-un-agujero-negro-destruyendo-una-enana-blanca-1171602058.html

capta por primera vez a un agujero negro destruyendo a una enana blanca.https://noticiaslatam.lat/20260222/china-ve-el-fin-satelite-captura-por-primera-vez-un-agujero-negro-destruyendo-una-enana-blanca-1171602058.html La tokenización de la naturaleza y de la humanidad representa una estrategia deliberada de las instituciones financieras más poderosas del mundo según Patti Johnson .https://www.theburningplatform.com/2026/02/21/are-we-being-borged/#more-396522

.https://www.theburningplatform.com/2026/02/21/are-we-being-borged/#more-396522 Un riñón artificial implantable y el fin de la diálisis.- Estos riñones bioartificiales implantables utilizan filtros de nanoporos de silicio para separar las toxinas de la sangre con precisión atómica.https://x.com/argosaki/status/2024712921214062917

Los gatos callejeros destinados a la eutanasia fueron rescatados trasladados a una prisión, y recibieron un milagro. Los presos se dedicaron por completo al cuidado de sus nuevas mascotas y se olvidaron de su odio y de su rabia.https://x.com/ronin19217435/status/2025432414915604948

callejeros destinados a la eutanasia fueron rescatados trasladados a una prisión, y recibieron un milagro. Los presos se dedicaron por completo al cuidado de sus nuevas mascotas y se olvidaron de su odio y de su rabia.https://x.com/ronin19217435/status/2025432414915604948 Vimana camboyano perdido.- Escondido en la profundidad de la selva camboyana se encuentra una estructura de la que los lugareños aún hablan en susurros: el Vimanika, un nombre que se traduce como una máquina voladora. No parece un templo sino una nave terrestre, congelada en piedra. En su cima se alzaba una vez una cámara dorada sellada, donde un rey entraba solo cada noche, no para rezar, sino para encontrarse con algo que no era humano. Incluso hoy, la cima está prohibida, y no han cesado los rituales del todo según Praveen Mohan.https://www.youtube.com/watch?v=IteNPtvWVE0

