Plan del Reinicio

Por
febrero 23, 2026 9:13 pm

Miski Liu Suria

Una espiritualidad sin pasión ni compasión es como una cáscara seca.

  • Fragilidad del mercado
  • Operaciones encubiertas
  • Transformación acelerada
  • Vimana camboyano perdido
  • Los ‘therians’ están de moda
  • Ola de proyectos humanitarios
  • Humanos disfrazados de animales
  • Las cosas están a punto de estallar
  • Desaparecerán los bancos en 3 ó 5 años

Para quienes esperan que suceda algo, no se puede arreglar de la noche a la mañana un sistema que se ha deteriorado tanto durante tantos años, según Medeea Greere. Esto es especialmente cierto cuando la camarilla se esfuerza al máximo para frustrar cualquier progreso. Puede que se compliquen las cosas un poco durante un tiempo, pero parece que las cosas están a punto de estallar.

Esto está a punto de azotar el mundo como un terremoto, y nadie está preparado para las ondas de choque que están a punto de arrasar cada rincón de la sociedad. Esto no es sólo un reinicio financiero; es un colapso total del sistema y un renacimiento.

No se trata sólo de derribar el viejo sistema, sino de construir otro mejor. Esto no se limita a las reformas financieras. Lanzarán una oleada de proyectos humanitarios que cambiarán vidas en todo el mundo. Habrá fondos disponibles para que participen los ciudadanos en proyectos masivos, desde proporcionar vivienda a personas sin hogar hasta revolucionar la atención médica y la educación.

Los bancos se enfrentarán a nuevos límites en sus tasas y comisiones, mientras que los ciudadanos obtendrán derechos de custodia más sólidos sobre sus fondos. Los bancos se desmontarán gradualmente en un plazo de 3 a 5 años tras el nuevo sistema.

https://amg-news.com/covert-ops-exposed-military-gesara-implements-the-great-reset-blueprint-301-secret-protocols-2026-update

DEFINICIÓN

El gran reinicio no es la agenda oficial de control de Davos para un supuesto capitalismo sostenible” sino un reinicio cuántico o espiritual liderado por fuerzas de luz para transformar el viejo sistema financiero. Esto implicaría una condonación masiva de las deudas, monedas respaldadas por oro, abundancia compartida y despertar colectivo hacia una nueva Tierra.

Esto se presenta como un proceso geopolítico de alto secreto, donde no se esperan anuncios públicos oficiales, porque opera en fases clasificadas con sombreros blancos. Siempre salen oportunistas en cualquier proyecto real pero es la excepción y no la norma. En cualquier movimiento con potencial real, siempre emergen oportunistas que buscan el lucro personal, pero representan la excepción, no la regla.

La historia demuestra que todas las revoluciones espirituales y los cambios económicos atraen tanto a visionarios honestos como a aprovechados. En este caso, la mayoría de informadores en canales alternativos parecen motivados por un deseo auténtico de compartir conocimiento. Si el núcleo de esto es un proceso secreto, los verdaderos avances no dependen de vendedores, sino de alineaciones cósmicas o geopolíticas mayores.

EVENTOS FUTUROS

Neva Gabriel describe el 2026 como un año de transformación acelerada hacia la maestría espiritual y la conexión con el Creador Infinito. Los poderes oscuros pierden su control ante el despertar colectivo, que rechaza la división y avanza hacia islas de luz, comunidades de luz o ciudades de cristal, que serán paraísos de sanación con apoyo de emisarios de otros mundos. Habrá colapsos gubernamentales, ruina de las religiones antiguas por orgullo, mayor actividad volcánica y advertencia contra guerras biológicas en alimentos, que se impedirán.

En 2026, se activarán cápsulas cristalinas en el ADN, elevando los chakras del corazón y de la garganta, aumentando la conciencia, y transmutando el ego falso al yo superior. Los maestros ascendidos contactarán a través de sueños e intuiciones, promoviendo guerreros de luz diplomáticos guiados por Marte para cortar los lazos oscuros sin ira.

La ciencia se abrirá a la vida después de la muerte con estudios universitarios y antenas etéricas para transcomunicación instrumental, permitiendo hablar con difuntos como en vídeo llamadas, como se hacía en Tartaria. Aumentarán los avistamientos de naves, la desaparición de híbridos malévolos y la preparación para el primer contacto masivo.

A Message from Ashtar: Present and Future Events

ECONOMÍA

EEUU

EUROPA

ESPAÑA

AMÉRICAS

CURIOSO

Enlace al vídeo en español:

Enlace a mi canal llamado “Miski Liu Suria”:

https://www.youtube.com/@miskiliusuria/videos

Todos mis artículos se publican en mi blog con sus enlaces:

https://miski-liu-suria.blogspot.com

Mi historial profesional (CV) es de dominio público:

https://sites.google.com/site/cvguillermoherrera

El autor de este vídeo es Periodista Licenciado y Colegiado, con cuarenta años de experiencia, y Oficial de Aviación Reservista Honorífico, entre trece titulaciones.

Miski Liu Suria

