Es el famoso “Gold Ash Powder” o polvo de cenizas de oro, es famoso en todo el mundo porque muchos vienen a comprarlo a Rangún por su efecto rejuvenecedor. Dicen que es una panacea.

http://www.gold-ash-powder.com/

Lo fabricó el Dr. U Shein Sayargyi, que falleció el 11 de noviembre de 2014, y su hijo sigue con el negocio.

No puedo sacar este tema en mi canal de YouTube porque está censurado, pero comparto la información con mis amigos.

Hay muchos productos parecidos en todo el mundo pero el birmano es el más acreditado:

Polvo blanco de oro.- Polvo blanco inmortal de oro: preparado de acuerdo con las enseñanzas de dos inmortales húngaros modernos. (Es el secreto que yo conozco.)

Puro ormus.- Ormus de agua pura de manantial, una fracción oleosa destilada a través de varios procesos.

O ro birmano o polvo de ceniza de oro .- Preparaciones de oro birmanas de tres tradiciones alquímicas, incluido el Dr. U Shein, el alquimista birmano moderno más famoso.

Extracto de néctar tibetano.- Extracto de píldoras de néctar tibetano (4 tipos), preparado en largas y continuas sesiones de meditación por cientos de monjes en Nepal, India y Tíbet.

O rmus occidental.- Siete tipos de Ormus preparados por alquimistas occidentales modernos

Extracto de píldora Mani.- Extracción de las píldoras 'mani' de SS Dalai Lama, fortalecidas por más de mil millones de mantras de Avalokitasvara Bodhisattva. (Es lo que yo tomé hace años.)

El aceite de oro.- El Aceite de Oro preparado según Paracelso .

Basma de oro.- Gold Basma, una preparación alquímica ayurvédica en uso durante más de 2000 años.

¿Qué es el polvo de ceniza de oro?

El polvo de ceniza dorada es un complemento alimenticio antioxidante que se elabora mediante una antigua técnica de fermentación y alquímica inventada por el gran maestro Sayagyi Dr. U Shein de Yangon, Myanmar (Birmania), hace unos 35 años. Es muy diferente del Ormus, el oro monoatómico, la ceniza de oro alquímico hecha en Occidente o el bhasma ayurvédico. Seis metales, entre ellos el oro y la plata, se fermentan con cuatro frutas de alto poder antioxidante y miel de alta montaña (a partir de los 3000 metros de altitud), para purificar y detoxificar los metales y cambiar su formación característica.

Después de 15 años de fermentación, los metales purificados se entierran alternativamente bajo tierra durante un año y luego se exponen a la luz solar. Luego, los metales se calientan lentamente, aplicando un elaborado proceso alquímico antiguo que da como resultado que todos los metales, incluidos el oro y la plata, se conviertan en polvo.

Toxicidad y efectos secundarios.- Las pruebas de toxicología en Suiza, Singapur y Japón han encontrado que los complementos alimenticios GoldAsh no tienen toxicidad conocida ni efectos secundarios negativos, cuando se toman en la dosis recomendada.

No beba alcohol mientras toma GoldAsh. El polvo de ceniza dorada mezclado con miel se puede conservar durante muchos años. El polvo de ceniza dorada conservado durante más de 10 años sigue siendo eficaz.

Beneficios informados de comer polvo de ceniza de oro como suplemento alimenticio nutricional:

Limpia el cuerpo de toxinas a nivel celular, de alcohol, drogas y químicos.

Apoya la regeneración celular y el nuevo crecimiento para el antienvejecimiento.

Efectos antivirales y antibacterianos.

Suaviza los tejidos y tendones endurecidos.

Reduce la inflamación y el dolor.

Ayuda a los problemas artríticos y reumáticos.

Facilita la cicatrización de heridas.

Apoya la curación de viejas heridas y cicatrices.

Apoya los tratamientos contra el cáncer.

Apoya el tratamiento del VIH.

Mejora la masa ósea y la fuerza ósea.

Mejora el acné y los problemas de la piel.

Descargo de responsabilidad legal: estas declaraciones no han sido aprobadas por la FDA, y no se hacen ni implican declaraciones de propiedades saludables. El suplemento alimenticio antioxidante en polvo de ceniza dorada es un suplemento nutricional y no es un medicamento, y no está destinado a diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad o condición médica. Consulte inmediatamente a un profesional de la salud autorizado y calificado si tiene algún problema médico.

El Dr. U Shein falleció el 11 de noviembre de 2014, pero la producción de Gold Ash Powder continúa bajo la dirección de su hijo, colegas y compañeros de trabajo desde hace mucho tiempo.

https://www.jyotisha.com/sanacion-goldash.html

Polvo de ceniza de oro birmano de Dr. U Shein

Según el conocido alquimista birmano Dr. U Shein, la producción de esta ceniza de oro alquímico en Yangon, Birmania, es un proceso largo y arduo. El producto terminado, es un verdadero remedio alquímico. Según el Dr. U Shein y miles de sus pacientes en todo el mundo, este elixir mágico puede fortalecer y preservar la salud física y psíquica, mejorar el bienestar y la armonía, y ayudar a revertir los efectos físicos y mentales del envejecimiento.

La receta, originalmente dada a él directamente por los Devas (seres espirituales), tarda más de dos años en completarse y termina con la producción de una fórmula única y sorprendente.

Tomado regularmente, el Dr. U Shein afirma que este polvo de ceniza dorada fortalecerá todo el cuerpo y especialmente el sistema inmunológico, así como también aumentará el flujo de energía vital (qi/prana/chi). Las cuatro energías elementales: la energía del agua, la energía del aire, la energía de la tierra y la energía del fuego aumentan, lo que conduce a una mejor salud, una digestión más fuerte y un mayor vigor. Las energías dañinas y las toxinas del cuerpo serán expulsadas a través del sistema intestinal.

Los efectos secundarios no deseados y la sobredosis no son posibles; la fórmula es comparable en esta área con el uso de medicamentos homeopáticos. Este polvo de ceniza de oro tiene el poder de reajustar un desequilibrio de las energías elementales en el cuerpo, puede relajar y rejuvenecer un sistema nervioso agotado y es capaz de disolver los coágulos de colesterol en las venas y arterias. Con el tiempo también puede curar enfermedades de los pulmones, el hígado, el corazón, los riñones, el sistema digestivo y los órganos urinarios.

Estos efectos y muchos otros son atestiguados por literalmente miles de pacientes de todo el mundo. En la clínica del Dr. U Shein en Yangon hay cientos de fotografías de pacientes nativos de Myanmar y de todo el mundo.

Esta ceniza de oro se puede tomar de dos maneras. Se puede agregar un paquete del polvo a una botella de agua mineral de 1 o 1,5 litros y beber una vez al día durante 10 días. Un método más efectivo, y por lo tanto económico, es agregar un paquete de polvo de ceniza de oro a 250 ml de miel. Es necesario mezclar muy bien la ceniza con la miel. Con este fin, puede ser beneficioso agregar una pequeña cantidad de agua caliente a la miel para facilitar la mezcla. Una vez que esté completamente mezclado, tome aproximadamente 1/2 cucharadita sola o en agua caliente todos los días. Cada botella contiene 850 mg de polvo de ceniza de oro.

Curanderos de Yangon venden una cura ‘milagrosa’ para el cáncer

Se afirma que un polvo misterioso hecho por curanderos espirituales en Yangon es efectivo contra enfermedades graves, pero no hay evidencia de que sea algo más que un placebo.

U Win Maung, un curandero chamánico de Rangún, sacó una pequeña bolsa de plástico que contenía píldoras esféricas de color beige y la arrojó con indiferencia al suelo frente a él. Estas bolitas, proclamó con naturalidad, pueden curar el cáncer, el SIDA y la malaria.

Es difícil saber si el hombre de 69 años cree sus propias tonterías. Pero muchos lo hacen, y están dispuestos a pagar un buen dinero por las píldoras, que se dice que contienen una sustancia misteriosa pero en última instancia inútil conocida como Gold Ash Powder.

Cada día llegan hasta 15 personas al “centro de curación” de U Win Maung en las afueras del este de Yangon, con dolencias que van desde malestares estomacales hasta diabetes y VIH. U Win Maung analiza obedientemente sus síntomas, dieta y patrones de sueño antes de recetarles su panacea a cada uno de ellos.

El centro dice que el polvo se fabrica calentando varios metales, incluido el oro, en un proceso complejo que lleva años e implica enterrar la sustancia bajo tierra.

A lo largo de los años, el centro afirma que entre sus pacientes se encuentran altos mandos militares. Uno de ellos es el actual ministro de Sanidad, el Dr. Than Aung, antiguo general de brigada, que supuestamente se curó de diabetes con el polvo.

«No coma carne de vaca ni de cerdo», le dijo U Win Maung a una paciente, antes de enviarla al otro lado de la habitación, a la farmacia del centro, una mesa baja donde las mujeres reparten el remedio en polvo y en pastillas.

No basta con tomar sólo el polvo de ceniza dorada. También se indica a las pacientes que sigan un régimen estricto que incluye abstenerse del alcohol y tomar laxantes y diuréticos. Cuando la medicina no funciona, U Win Maung y sus compañeros curanderos dicen que es porque los pacientes no siguieron el régimen correctamente.

El centro de curación se ha ganado una reputación internacional gracias a los creyentes occidentales en el chamanismo que han colgado en Internet vídeos y artículos sobre el polvo de ceniza dorada. U Win Maung atiende a pacientes de toda Asia, y ocasionalmente de Europa y Estados Unidos.

«Hemos curado a muchísimos enfermos de sida», afirma. Como prueba, presenta una docena de «historiales médicos» andrajosos con correos electrónicos y cartas de agradecimiento manuscritas de pacientes de todo el mundo.

«Me curé completamente», escribió un paciente austriaco al que diagnosticaron el sida en 1982. La carta no explica cómo pudo sobrevivir a la enfermedad hasta 1987, año en que aparecieron los primeros medicamentos antirretrovirales.

Frontier intentó ponerse en contacto con él y con otros pacientes que figuraban en los registros del centro y que decían haberse curado de enfermedades graves, incluido un tumor cerebral. Las llamadas telefónicas no lograron conectar y todos los correos electrónicos rebotaron con el mensaje «failed to deliver».

Se pidió a U Win Maung que facilitara los datos de contacto de otros antiguos pacientes para que pudieran compartir sus historias de recuperación milagrosa, pero se negó. Una vez curados, los pacientes no vuelven nunca más, dijo, y añadió que el centro no se mantiene en contacto con ellos. Cuando se le preguntó cómo sabía que se habían recuperado si el centro no seguía en contacto con ellos, U Win Maung eludió la pregunta y dijo que no podía facilitar los datos de contacto de los pacientes porque no querían hablar con los medios de comunicación.

Al recordarle que acababa de decir que el centro no tenía sus datos de contacto, la entrevista se volvió un poco agria.

«Podéis volver para hacer fotos, pero no causéis problemas», dijo U Win Maung mientras organizábamos la visita al centro de un fotógrafo de Frontier.

Las pruebas casi científicas que se ofrecen como prueba de la eficacia del polvo de ceniza dorada no resisten el escrutinio. Incluyen un documento titulado «resultados de pruebas» encabezado con el logotipo de CME Swiss AG, una empresa con sede en Suiza cuyo sitio web afirma ofrecer «sistemas médicos y holísticos … para controlar la calidad de vida».

Los resultados concluyen que el polvo tiene una «influencia general positiva en el nivel celular y en las funciones de los sistemas orgánicos». Muchos cuestionarían el valor médico de los sistemas de análisis de CME. La empresa niega su responsabilidad en el informe.

«Nuestra empresa no hizo el informe», dijo un hombre que se describió a sí mismo como director ejecutivo de CME, pero que declinó dar su nombre cuando Frontier le llamó. Añadió que probablemente el resultado había sido proporcionado por un empleado que actuaba de forma independiente y que CME había pedido al centro de curación de Yangon que dejara de utilizarlo.

Puede que U Win Maung no pueda aportar pruebas que respalden sus afirmaciones, pero eso no ha impedido que la gente pague sumas desorbitadas por su medicina. Los extranjeros que no pueden desplazarse a Yangon pueden encargar el polvo de ceniza dorada a través de Internet. El precio en un sitio web estadounidense es de 100 dólares por un cuarto de cucharadita de polvo. Quizá más misteriosa que las cualidades alquímicas del polvo sea la cuestión de adónde va a parar el dinero.

Según U Win Maung, una organización chamánica alemana ya desaparecida vendía la medicina en Europa en nombre del centro y enviaba hasta 10.000 dólares al mes. El grupo también se llevaba una parte.

Y otros extranjeros de Europa, Indonesia y otros lugares acuden de vez en cuando a comprar el polvo y las píldoras al por mayor, gastándose a menudo unos 1.000 dólares, añadió el curandero. El centro también recibe donativos de pacientes agradecidos, afirma.

U Win Maung insiste en que no dirige un negocio. La mayor parte del dinero se dona para construir pagodas, dijo, incluida una llamada Aung Kyay Thar en Taunggyi, estado de Shan. Una vez deducidas las donaciones, el resto se utiliza para gastos y mantenimiento, y el personal recibe un modesto salario. «Cobro 70.000 kw al mes», dice.

El hombre que inventó el polvo de ceniza de oro, un autodenominado «alquimista» llamado U Shein Sayagyi, dio una respuesta más rimbombante a la cuestión del dinero cuando lo conocí antes de su muerte en 2014.

El centro de curación estaba profusamente decorado con imágenes doradas de Buda, estatuas de tigres y obras de arte, observé, antes de preguntarle de dónde había salido el dinero para pagarlo todo. Como respuesta, hizo que un asistente trajera un paquete repleto de donativos en varias divisas. Sin decir una palabra, me dijo

El centro de curación estaba profusamente decorado con imágenes doradas de Buda, estatuas de tigres y obras de arte, observé, antes de preguntar de dónde había salido el dinero para pagarlo todo. Como respuesta, hizo que un ayudante trajera un paquete repleto de donativos en varias divisas. Sin decir palabra, volcó el paquete y los fajos de billetes cayeron al suelo.

https://www.oom2.com/t11454-the-mysterious-burmese-gold-ash-powder-that-can-rejuvenate-every-cell-in-your-body

https://www.themindfulword.org/2012/u-shein-sayargyi-polvo-de-ceniza-dorada

Después de probar productos ‘monoatómicos’ y Ormus en el mercado, quedó claro que faltaba algo. En primer lugar, ningún producto de oro en polvo blanco combinó los beneficios de múltiples preparaciones monoatómicas de oro. Además, ningún producto incorporó beneficios de energías e ingredientes positivos extraídos alquímicamente que aumentan el poderoso impacto de una fórmula completa que brinda todos los diversos beneficios y mejoras alquímicos en un solo producto.

Nuestro proceso único utiliza técnicas probadas en el tiempo, transmitidas a través de un linaje vivo en Birmania. El método antiguo exige extraer, potenciar y combinar fracciones enrarecidas de materiales esotéricos en una fórmula completa.

¿Qué es el elixir de oro de Ormus? Una combinación destilada de los ingredientes Ormus monoatómicos más poderosos disponibles en el mundo. Al estudiar el proceso paso a paso de varios alquimistas, aprendimos que nuestra formulación única en un millón es realmente diferente de todas las demás. ¿Por qué? Combinamos varios tipos de polvo de ceniza de oro precipitado con raras preparaciones alquímicas de oro de Birmania y el Tíbet. Después de utilizar nuestros métodos alquímicos patentados, destilamos la esencia para formar un verdadero elixir. Las esencias incluidas en nuestra mezcla potenciarán los efectos que buscas de este compuesto Ormus. Cuando elige nuestra fórmula Ormus Gold, similar a nuestros usuarios actuales, los beneficios se notarán en su vida de inmediato.

A través de los siglos, las prácticas alquímicas se han aplicado durante mucho tiempo en beneficio de la salud y el potencial humano. El impacto duradero y profundo en las personas que usan estas prácticas correctamente ha permitido que las tradiciones alquímicas perduren durante miles de años mientras satisfacen el deseo vital de iluminación mística y esotérica. En nuestra exploración, viajando a lugares como Birmania, India y Tíbet, así como reuniéndonos con alquimistas vivos que continúan empleando prácticas antiguas que se transmiten a través de linajes continuos, está claro que la sociedad moderna está desconectada de estos métodos que mejoran la vida. Esto no se debe a que la ciencia moderna descarte prácticas tradicionales como las prácticas médicas ayurvédicas y tibetanas (por el contrario, la investigación clínica en realidad está confirmando los beneficios innegables), sino porque métodos importantes, tradicionalmente considerados secretos, simplemente se deslizaron fuera de la conciencia popular moderna. A medida que la medicina oriental combinada con las prácticas de salud espiritual y mental continúan avanzando en las sociedades occidentales, las industrias médica y farmacéutica ya no niegan el impacto y la eficacia de las medicinas curativas naturales.