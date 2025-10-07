Purga silenciosa

Miski Liu Suria

“Un hombre malvado quemará a su propia nación para gobernar sobre las cenizas” escribió Sun Tzu.

El cierre del gobierno de EEUU significa una transición de emergencia hacia un nuevo mundo según Ariel Prolotario1, quien analiza las implicaciones de la suspensión operativa del gobierno y los caminos hacia la renovación. A su juicio, lo que se ha usado para el mal, se transmutará para servir al pueblo en lugar de usarse como arma contra nosotros.

Parece que finalmente estamos en la fase de acción de este proceso. Porque en medio de lo que parece a primera vista un cierre gubernamental rutinario, se revela un giro estratégico mucho más profundo, que tiene el potencial de redefinir la estructura fundamental de la sociedad.

Esto no es una simple pausa administrativa; es la activación de protocolos de contingencia que llevaban mucho tiempo inactivos, incluyendo los Documentos Presidenciales de Acción de Emergencia (PEAD), diseñados para garantizar la continuidad de las funciones esenciales cuando amenaza la estabilidad el estancamiento legislativo. El poder ejecutivo toma las riendas para dirigir operaciones críticas, en coordinación con elementos castrenses.

Esto no es el caos que parece; es una renovación calculada. Este momento ha sido previsto por las operaciones de sombrero blanco, que operan en la sombra para salvaguardar la integridad democrática. Reconocen que dicha suspensión ofrece la oportunidad perfecta para desmontar las intrusiones del lado oscuro: esas redes de burócratas no electos e intermediarios corporativos que han desviado recursos y suprimido la innovación.

A medida que se desploman estas estructuras, se abre un espacio para el despliegue de tecnologías suprimidas, incluidos sistemas avanzados como las MedBeds, que prometen capacidades de regeneración mucho más allá de los paradigmas actuales. Sabemos que no son fantasías de ciencia ficción; representan décadas de avances demorados, que ahora están listos para modernizar la energía y la infraestructura a gran escala, marcando el comienzo de una era de abundancia donde desaparecen las enfermedades y se dispara la productividad.

Majestic 12 cubrió esto hace años. Majestic 12 es el nombre que recibe una organización secreta formada en 1947. Fue creada por el presidente Truman, con el fin de reunir a científicos, militares y funcionarios de alto nivel para investigar y ocultar todo lo relacionado con el fenómeno ovni y la existencia de vida extraterrestre. Su tarea incluía facilitar la recuperación y el estudio mediante ingeniería inversa de tecnología exótica, así como cuerpos extraterrestres asociados con incidentes como el de Roswell.

https://share.google/JCRyePNt2drWlZaqG

En el corazón de esta transición se encuentra la integración crucial de la inteligencia artificial y plataformas como Palantir, que servirán como columna vertebral neuronal para orquestar la transición. Los sistemas Gotham y Foundry de Palantir, ya probados en entornos de alto riesgo, destacan por la integración de flujos de datos dispares, desde los registros financieros hasta las redes logísticas, lo que permite la auditoría en tiempo real y la reasignación de recursos.

https://www.patreon.com/posts/government-pead-140608105

Gotham y Foundry de Palantir son dos sistemas avanzados de integración y análisis de datos, cada uno con habilidades específicas adaptadas a diferentes tipos de usuarios y necesidades. Gotham está enfocado al sector público de seguridad y defensa, mientras que Foundry es más versátil en empresas y organizaciones privadas. Gotham destaca en la gestión de investigaciones operativas y delitos complejos. Foundry sobresale en la optimización de procesos, integración multifuente y análisis corporativo.

CIERRE

El gobierno de EEUU ha entrado en confinamiento, como ya se sabe. Algunos guerreros de la luz especulan que éste sería el comienzo de los diez días de demencia. Es el primer cierre de gobierno en más de seis años, causado por la falta de acuerdo entre demócratas y republicanos respecto al presupuesto federal. Este cierre afecta directamente al funcionamiento de agencias públicas y puede impactar incluso a viajeros.

El cierre ocurre por no aprobarse los fondos necesarios para mantener operativas las entidades federales, reflejando un desacuerdo político en el Congreso entre partidos. Este tipo de cierre puede paralizar servicios públicos esenciales, retrasar pagos y crear incertidumbre en diversas áreas, desde la administración hasta la economía internacional.

Un búnker federal de 2.500 millones de dólares, impulsado por las órdenes ejecutivas 13961 y 13818, está destinado a lanzar una nueva moneda soberana y silenciar al antiguo Tesoro.

https://amg-news.com/executive-orders-triggered-fortress-eccles-the-2-5b-federal-bunker-powered-by-eo-13961-13818-to-launch-a-new-sovereign-currency-and-silence-the-old-treasury-forever

Sabemos por varias fuentes que se ha revaluado el eje central del reinicio financiero mundial, el dinar iraquí, que se cotiza al alza en el mercado Forex, y que algunos bancos llamaban a los clientes a cambiar dinares y dongs con ellos y que Irak declaró el viernes 3 de octubre como su día de la independencia.

CORTINA DE HUMO

A partir del miércoles 1 de octubre de 2025, se había disuelto y desfinanciado la empresa privada propiedad de banqueros extranjeros US Inc., mientras que pasó a ser oficial la nueva República Restaurada Soberana de los Estados Unidos de América bajo el derecho consuetudinario, ya no sujeta a la Ley del Almirantazgo con lealtad a la realeza del Reino Unido.

Todo ello sería en realidad una cortina de humo para una purga silenciosa de la camarilla, y el principio del fin de su control del poder sobre el dinero de los contribuyentes que habían tenido desde 1918. Esto ha dado lugar a que los políticos del lado oscuro votaran en contra de financiar su propia empresa privada y, por lo tanto, desmontaran sus propios esquemas de lavado de dinero, por sí solos.

En plena noche, se retiraban cajas de documentos sellados, discos duros y libros de contabilidad con incrustaciones doradas. Se cerraron edificios federales, se desconectaron servidores, se envió a los contratistas a casa y se vaciaron plantas enteras de las agencias. Todo quedó documentado. Los libros de contabilidad respaldados por oro estaban completos. Cada onza estaba contabilizada. Al liberarse, el mundo presenciaría el fin de la esclavitud fiduciaria y el nacimiento de una nueva era cuántica según Mr. Pool.

https://t.me/MrPool_Q

En realidad, Trump quería que se produjera el cierre. Ya había tomado el control de la situación monetaria al liderar la mayor transferencia de riqueza en la historia del mundo. Semanas atrás, había dado luz verde al reinicio financiero mundial respaldado por oro y activos, que le quitó a la camarilla el control del sistema monetario mundial y devolvió al pueblo el dinero de los contribuyentes.

Así que, lo que públicamente se denominó un cierre fue, en realidad, una transición del dólar fiduciario al nuevo sistema financiero cuántico respaldado por oro y activos. Se congelaron las cuentas del Tesoro y de la Fed, y se transfirieron al sistema financiero cuántico. También se confiscaron fondos ocultos, presupuestos negros y cuentas sospechosas en el extranjero.

Sin embargo, el premio más grande para ganar este juego de ajedrez es la votación para cerrar el gobierno que dio como resultado que EEUU ya no se rija por la Ley del Almirantazgo británico, sino que ahora estuviera bajo el Código de Soberanía de Derecho Común. Esto fue posible y oficializado por la firma de la «Declaración de Autoridad y Emplazamiento» por parte del presidente Trump. Esta Declaración oficializó la ruptura de EEUU con el Derecho Marítimo Británico, y el regreso automático al Derecho Común y a los principios de la Constitución original.

MEMORANDO

El gobierno notificó esta semana al Congreso que ha decidido que EEUU está implicado en un conflicto armado formal con cárteles de la droga ubicados en Venezuela e Iberoamérica que se han etiquetado como organizaciones terroristas extranjeras por el Departamento de Estado, según el New York Times.

https://x.com/sentdefender/status/1973800699130704066?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1973800699130704066%7Ctwgr%5E890caf6a57d7f9b89558012e79649893d03a53c4%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.rumormillnews.com%2Fcgi-bin%2Fforum.cgi%3Fread%3D260139

https://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=260139

El presidente Trump declaró oficialmente la guerra a los cárteles de la droga en un memorando. El Ejército está autorizado a cazar, atacar y eliminar a los responsables de los cárteles en todo el hemisferio tras la muerte de cien mil estadounidenses por fentanilo. La administración ha informado al Congreso que EEUU está ahora en un conflicto armado internacional contra cárteles violentos de la droga que operan en América del Norte y del Sur. Estos cárteles se consideran grupos armados no estatales que participan en actos de guerra. Sus operaciones de contrabando y sus venenos se clasifican ahora como acciones directas y hostiles.

https://gazetteller.com/breaking-trump-officially-declares-war-on-drug-cartels-u-s-military-authorized-to-hunt-strike-and-eliminate-cartel-terrorists-across-the-hemisphere-after-100000-americans-dead-from-fenta

Los planificadores creen que las fuerzas que se están reuniendo en Puerto Rico y en el sur del Caribe son ahora suficientes para lanzar “operaciones de toma territorial” contra Venezuela, capturando y manteniendo instalaciones estratégicas clave como puertos y aeródromos, según el Washington Examiner.

https://x.com/sentdefender/status/1973955228824162716?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1973955228824162716%7Ctwgr%5E890caf6a57d7f9b89558012e79649893d03a53c4%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.rumormillnews.com%2Fcgi-bin%2Fforum.cgi%3Fread%3D260139https://x.com/sentdefender/status/1973955228824162716?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1973955228824162716%7Ctwgr%5E890caf6a57d7f9b89558012e79649893d03a53c4%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.rumormillnews.com%2Fcgi-bin%2Fforum.cgi%3Fread%3D260139

INCREÍBLE

Trump estaría utilizando tecnología de viaje en el tiempo para el proceso de paz en Palestina, según Rafapal, quien también revela que hay quince bases que están probando las MedBeds. Explica cómo el presidente Trump utiliza tecnología avanzada, incluyendo un sistema llamado Electrogravítica, para prever el futuro en las negociaciones de paz en Oriente Medio. Según un portavoz de los sombreros blancos, esta tecnología permite mostrar a los líderes de la región pruebas visuales de futuros eventos para facilitar acuerdos de paz.

Rafapal aborda el uso de tecnología futurista por parte de Trump y sus aliados para manejar negociaciones internacionales, tecnología médica avanzada con potencial revolucionario y una red compleja de control geopolítico y tecnológico mundial. También menciona una posible caída del gobierno de Netanyahu y un colapso de la UE, con exposición pública de chantajes políticos.

Además, se habla de una cúpula protectora electromagnética, llamada “Golden D” que EEUU ofrece a Israel para su protección, y cómo esta tecnología está vinculada a operaciones de las fuerzas espaciales y a contactos con seres de otros mundos. Esta tecnología de viaje en el tiempo y observación del futuro estaría relacionada con conocimientos del átomo, registros akáshicos y la capacidad para manejar tiempo, espacio y energía, de modo que conecta vidas pasadas con eventos futuros.

RESUMEN DE FULFORD

Según Benjamin Fulford, se han producido numerosas negociaciones secretas entre las agencias de inteligencia y el Ejército sobre cómo cerrar definitivamente la corporación estadounidense y sustituirla por algo que sirva al pueblo en lugar de matarlo.

La gente está despertando por fin. Ha terminado la era de confiar ciegamente en la autoridad. Esto está provocando un contraataque desesperado del lado oscuro. Los mega ricos están publicando datos económicos falsos para convencer a la gente de que “la economía está en auge”. Con la identificación digital y el dinero programable, se habla de un control absoluto. ¿Cómo van a controlar a la mayoría cuando son pocos?

China mantiene una oferta vigente para reconstruir la infraestructura de EEUU, establecer una red ferroviaria de alta velocidad, construir grandes fábricas, etc. También ha acordado condonar toda la deuda estadounidense. Trump lo ha rechazado porque los proyectos no estarían bajo el control de la élite.

La Sociedad del Dragón Blanco tiene su propia oferta sobre la mesa, que no implica intercambiar la esclavitud por servidumbre con China. Trump ha recibido ofertas de financiación prácticamente ilimitada, pero, hasta ahora, no han recibido respuesta. Esta financiación liberaría a Occidente de la esclavitud de la deuda babilónica. Sin embargo, en una señal de que va a suceder algo grande en Europa, en Grecia, Chipre e Islandia han comenzado las restricciones al retiro de cuentas bancarias, confiscaciones y congelamientos de cuentas.

https://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=260117

ASIA

Los inversores extranjeros vuelven a poner la mira en China , pero los controles de capital y los riesgos políticos los mantienen alerta.https://www.cnbc.com/2025/10/03/foreign-investors-eye-chinese-tech-again-but-capital-controls-policy-risks-weigh.html

, pero los controles de capital y los riesgos políticos los mantienen alerta.https://www.cnbc.com/2025/10/03/foreign-investors-eye-chinese-tech-again-but-capital-controls-policy-risks-weigh.html China logra crear un sistema para convertir las ventanas en placas solares.https://www.eleconomista.es/tecnologia/noticias/13579526/10/25/china-logra-crear-un-sistema-para-convertir-las-ventanas-en-placas-solares.html

logra crear un sistema para convertir las ventanas en placas solares.https://www.eleconomista.es/tecnologia/noticias/13579526/10/25/china-logra-crear-un-sistema-para-convertir-las-ventanas-en-placas-solares.html Suben con fuerza las acciones japonesas tras la elección de Takaichi como líder del partido gobernante.https://finance.yahoo.com/m/370ea0bb-7c34-3ec9-9a2c-d1f154966469/japan-stocks-rise-sharply.html

como líder del partido gobernante.https://finance.yahoo.com/m/370ea0bb-7c34-3ec9-9a2c-d1f154966469/japan-stocks-rise-sharply.html Casi mil personas atrapadas en la ladera tibetana del Everest por una ventisca.https://www.nbcnews.com/world/asia/almost-1000-trapped-tibetan-side-mount-everest-blizzard-rcna235688

por una ventisca.https://www.nbcnews.com/world/asia/almost-1000-trapped-tibetan-side-mount-everest-blizzard-rcna235688 Sobrevivieron los 200 alpinistas atrapados en el Everest por la fuerte tormenta de nieve.https://esrt.press/actualidad/567573-como-lograr-sobrevivir-atrapados-everest-tormenta

por la fuerte tormenta de nieve.https://esrt.press/actualidad/567573-como-lograr-sobrevivir-atrapados-everest-tormenta Cayó un meteorito de gran tamaño cerca de Indonesia con explosiones y luces. A lo mejor, no era un meteorito.https://esrt.press/actualidad/567571-meteorito-gran-tamano-indonesia

