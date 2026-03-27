La Guardia Civil esclarece dos robos cometidos en una residencia de Mayores en Serón y detiene al autor

Plan Mayor de Seguridad

Las investigaciones desarrolladas por la Guardia Civil han permitido esclarecer dos robos en el interior de una residencia por valor de 3000 euros entre efectos y daños

Al autor, conocido por los agentes, le constan números antecedentes por hechos similares

La Guardia Civil de la Comandancia de Almería ha esclarecido dos robos con fuerza cometidos en el interior de una residencia de mayores y tiempo libre de la localidad de Serón y detenido al supuesto autor de los hechos.

Esta investigación, está enmarcada dentro de la Instrucción de Secretaría de Estado de Seguridad “PLAN MAYOR SEGURIDAD”, dirigida a la prevención y mejora de la seguridad de las personas mayores.

La investigación tiene su inicio tras tener conocimiento de que el pasado 25 de febrero, autor/es accede/en al interior de una residencia de mayores de la localidad de Serón (Almería), sustrayendo gran variedad de menaje de cocina por valor de 1.220 euros.

Se llevan a cabo por parte del personal de la Guardia Civil encargado de la investigación, la correspondiente inspección del lugar donde se recogen los indicios necesarios que llevan a la identificación del autor de los hechos, un conocido por los agentes al que le constan numerosos antecedentes por hechos similares.

Mientras se realizan las indagaciones necesarias para averiguar el paradero del supuesto autor, el personal de la Guardia Civil tiene conocimiento de que nuevamente mediante el mismo modus operandi, vuelve a acceder, el día 13 de marzo, a la residencia, no llegando en este caso a sustraer nada debido a la activación de la alarma, pero si causando unos daños unos daños valorados en 1.800 euros.

Continuando con el operativo de búsqueda, la Guardia Civil localiza y detiene al supuesto autor el día 16 de marzo, como supuesto autor de los delitos de Robo con Fuerza en las cosas y Robo con Fuerza en grado de tentativa, quien de manera espontánea reconoce ante los agentes y nuevamente en presencia de la Autoridad Judicial, (Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Purchena (Almería) la autoría de los hechos.

El Plan Mayor Seguridad tiene por objeto la consecución de los siguientes objetivos de carácter general:

Prevenir las principales amenazas detectadas para la seguridad de las personas mayores: a. Maltrato de personas mayores en todas sus modalidades: maltrato físico, psicológico, económico, abandono o negligencia, que puedan producirse en el ámbito familiar o en el institucional, en lugares como residencias o centros de día.

b. Delitos contra el patrimonio como robos y tirones, cometidos en domicilios o en vía pública, especialmente en el entorno de las entidades financieras, usando la violencia, sumisión química o por medio de amenazas.

c. Hurtos, en sus diferentes modalidades, y en particular el conocido como “hurto amoroso”.

d. Estafas y uso fraudulento de sus propiedades, fondos, cuentas y cartillas de ahorro por parte de terceras personas.

e. Violencia de género, violencia doméstica y violencia sexual.

f. Actos que puedan cometer los propios miembros de la familia o de su entorno que puedan ir en contra de la seguridad de las personas mayores.

g. Delitos producidos a través de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), como robo de identidad o estafas online y riesgos derivados del uso de internet.

h. Delitos de odio y discriminación por razones de edad.

i. Desapariciones de personas mayores en situación de vulnerabilidad.

j. Seguridad Vial, reforzando la concienciación sobre riesgos y medidas de protección pública.

2. Perfeccionar la respuesta policial en la prevención y respuesta a las necesidades de seguridad de las personas mayores, mejorando la coordinación con otros actores implicados.

3. Cualificar la actuación del personal policial con las personas mayores y promover la denuncia de las situaciones y delitos de los que puedan ser víctimas, de modo que se fomente la confianza en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

4. Promover el uso de la aplicación ALERTCOPS para facilitar la comunicación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ante una situación delictiva.

5. Concienciar y fortalecer la respuesta social ante la realidad de las personas mayores, promoviendo el “Círculo de Fortaleza”, una red de apoyo con personas de confianza (familiares, vecinos y amistades) que brinden acompañamiento, protección y ayuda en situaciones de riesgo o necesidad.

6. Fomentar el conocimiento y sensibilización de las personas mayores sobre medidas de autoprotección y prevención de delitos, promoviendo charlas, talleres y campañas.

7. Impulsar la colaboración con instituciones y entidades sociales que trabajen con personas mayores, fortaleciendo la red de apoyo y detección de posibles situaciones de riesgo.