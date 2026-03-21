Récord histórico de expedientes administrativos sancionadores tramitados por la Capitanía Marítima de Almería

La Capitanía Marítima de Almería tramitó en el año 2025 un total de 202 expedientes administrativos sancionadores, frente a los 196 del año 2024.

 Las infracciones más frecuentes fueron las relacionadas con falta de titulación habilitante para el mando de embarcaciones de recreo y la falta de seguro de responsabilidad civil obligatorio, así como las relacionadas con la navegación de motos náuticas.

 Destaca el expediente abierto por numerosos incumplimientos del buque mercante ‘GULF PETROLEUM 4’, en el puerto de Carboneras, donde permaneció detenido durante 14 días.

 El número de emergencias ascendió a 290, entre las que destacan 137 actuaciones relacionadas con buques y/o embarcaciones a la deriva.

La Capitanía Marítima de Almería, dependiente de la Dirección General de la Marina Mercante, del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, alcanzó en el año 2025 su récord histórico de expedientes administrativos sancionadores tramitados, con un total de 202. Las infracciones más comunes, relacionadas con la náutica de recreo, fueron la falta de documentación obligatoria para el manejo de embarcaciones de recreo, la falta de seguro de responsabilidad civil obligatorio y las que tienen que ver con la navegación de motos náuticas. La Capitanía Marítima ordenó la detención de un total de 7 buques mercantes, todos ellos de bandera extranjera, por presentar deficiencias que comprometían gravemente la seguridad marítima, en los puertos de Almería, Garrucha y Carboneras. Destaca el buque quimiquero, de bandera de Islas Marshal, ‘GULF PETROLEUM 4’, que fue sancionado con 70.000 euros.

Por otra parte, la Capitanía Marítima dirigió un total de 290 emergencias, entre las que destacan las asistencias a buques y embarcaciones a la deriva (137), así como las asistencias a embarcaciones precarias, las asistencias por accidentes por actividades recreativas y las relacionadas con varadas/encalladuras. Además, se inspeccionaron 84 buques mercantes, 74 de ellos extranjeros, para garantizar que cumplían con las normas de seguridad establecidas, y se llevaron a cabo un total de 395 inspecciones a buques y embarcaciones nacionales no mercantes. En el ámbito de la Capitanía Marítima y de sus distritos se realizaron un total de 292 expediciones de titulaciones profesionales, 623 expediciones de certificados de navegabilidad, 131 expediciones de libretas marítimas y 10 expediciones de Documentos de Identidad del Marino. La Capitanía Marítima de Almería está dirigida por el capitán marítimo, José Aranda, y de ella dependen los distritos marítimos de Adra, Carboneas y Garrucha.