La delegada del Gobierno destaca la magnífica labor de la AECC en la provincia de Almería

Desde las 09.00 de la mañana hasta las 14.00 horas de la tarde, la Delegación del Gobierno de Almería, ha instalado una mesa petitoria para recaudar fondos destinados a la Asociación Española Contra el Cáncer. Durante esas horas, todos los delegados territoriales de la Junta de Andalucía en Almería han asistido para colaborar en la cuestación. Bajo el lema ‘Cuando paras, nos movemos contra el cáncer’, tratan de apelar a la generosidad de los almerienses, en la cita más importante del calendario recaudatorio.

La delegada del Gobierno, Aránzazu Martín, ha explicado que “´la Junta de Andalucía, ha vuelto a unirse a esta colecta, poniendo en marcha una mesa petitoria ubicada en la puerta de la Delegación Territorial de Sostenibilidad”. Martín ha dado las gracias a la sociedad en su conjunto, ya que con su generosidad han permitido que esta Asociación haya podido dar respuesta a las necesidades que España ha tenido a lo largo de estos casi 70 años en materia oncológica”.

La delegada ha detallado que según los “datos del Observatorio de la Asociación Española contra el Cáncer, en 2025 se diagnosticaron en la provincia de Almería 4.100 nuevos casos de cáncer. Esta cifra supone un incremento respecto a 2024, cuando se registraron 3.849.De media, 11 nuevos casos de cáncer al día se han diagnosticado en Almería durante el 2.025”.

“Actualmente – añade la delegada- 12.500 almerienses se están enfrentando a la enfermedad y quiero mandarles mucho ánimo y esperanza, ya que la supervivencia del cáncer en España se ha duplicado en los últimos 40años y continúa mejorando gracias al diagnóstico precoz, los cribados y los nuevos tratamientos”.

Martín ha concluido reconociendo “la magnífica labor de la Asociación Española Contra el Cáncer en la provincia de Almería, ya que ellos llegan donde las administraciones no podemos hacerlo y su labor es imprescindible”.