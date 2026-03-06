Grande-Marlaska nombra al comisario principal Santafé Arnedo director adjunto operativo de la Policía Nacional

Ingresó en el cuerpo en 1990 y desde julio de 2022 era jefe superior de Policía de Illes Balears

El comisario principal José Santafé Arnedo ha sido nombrado por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a propuesta del director general de la Policía Nacional, Francisco Pardo Piqueras, nuevo director adjunto operativo de la Policía Nacional. Santafé Arnedo era hasta ahora el máximo responsable de la Jefatura Superior de Policía de Illes Balears.

El comisario principal Santafé Arnedo ingresó como alumno de la escala ejecutiva de la Policía Nacional en 1990. Como inspector de policía ocupó diferentes puestos de trabajo en el ámbito de la seguridad ciudadana, policía judicial y extranjería en las jefaturas superiores de Madrid e Illes Balears. En 2005 ascendió a inspector jefe y en 2012 a comisario. En esta categoría asumió responsabilidades en las jefaturas superiores de Canarias y de nuevo en Illes Balears.

En el año 2020 alcanzó la máxima categoría en la Policía Nacional y desde el mes de julio de 2022 desempeñaba el puesto de jefe superior en esta jefatura. Es diplomado en Magisterio por la Universidad Complutense de Madrid y ha realizado numerosos cursos y jornadas formativas relacionadas con la actividad policial como delitos de odio, dirección estratégica de la seguridad pública, cooperación internacional en políticas de seguridad, liderazgo, y transformación digital en la Policía Nacional, entre otras. El comisario principal Santafé Arnedo ha recibido además numerosas condecoraciones y reconocimientos por su trayectoria profesional.