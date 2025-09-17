Miski Liu Suria

“Vendrán tiempos peligrosos en los últimos días porque habrá seres humanos impíos, crueles y aborrecedores del bien que tendrán apariencia de piedad.” Timoteo 3:1-5.

Tiempos peligrosos

Resaca del eclipse

En los últimos días

Palabras proféticas

Aumenta la presión

Esperanza en la crisis

Sube la frecuencia dorada

Mal de altura de la ascensión

No todos desean su liberación

Se avecinan tiempos peligrosos hasta que se aclare el día y salga la estrella de la mañana. Los controladores han hecho todo lo posible para dividirnos en facciones y grupos políticos enfrentados según Saratoga Ocean. Buscan la violencia porque así pueden silenciar a todos. El mundo se ha dividido en dos grupos principales: los que desean una vida pacífica, amorosa y abundante, y aquellos otros que buscan la violencia, la muerte y la destrucción.

Los tiempos difíciles requieren decisiones difíciles. Nos encontramos en una encrucijada importante, y mucha gente está cansada de poner la otra mejilla ante el abuso constante. Mantén la conciencia y conserva tu intacta paz interior. Recuerda que estás en un camino cósmico de evolución. La Tierra es un planeta diminuto, y tu viaje es mucho más grande.

Peligro no significa miedo sino prudencia. Si te sientes confuso, estresado, temeroso o inquieto, aléjate de lo que estés haciendo, intenta recuperar la paz, mira a tu alrededor y nota cuánto puedes agradecer por ello. Y lo más importante, deja espacio para que esté en paz tu vida. Intentemos tener una vida bella, pase lo que pase en el mundo. Disfruta tu fin de semana.

REFLEXIONES

El mundo está cambiando. Las señales están por todas partes, desde el tique del supermercado hasta los titulares. Aunque no podemos controlar las grandes fuerzas en juego, sí podemos controlar cómo nos preparamos, proteger a nuestros seres queridos y construir un futuro resistente.https://www.youtube.com/watch?v=rJq92atcLKo

Gran parte de la gente está conmocionada, según el doctor Schavi . Esto se puede observar en la impaciencia. Entran y salen rápidamente de sus carriles mientras conducen por encima del límite de velocidad, se irritan y se ponen ansiosos cuando esperan en la fila de una tienda o de un banco, parecen buscar a alguien para criticar o discutir, y tienen las cejas fruncidas y la mirada severa en su cara.https://eraoflight.com/2025/09/13/the-stirring-up-of-humanity/

VIOLENCIA

La violencia no es el camino.- Hace cuarenta años, uno podía entrar a cualquier cafetería y oía a un par de tipos discutiendo sobre política. Cambiaban su propia opinión y volvían a casa con una nueva perspectiva. Solían reunirse al menos una vez por semana para estas conversaciones. A veces simplemente somos diferentes y tenemos que ser capaces de aceptar y respetar nuestras diferencias.https://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=259382

Según Daniel Scranton , ser de una ideología política distinta a la de otra persona es una diferencia insignificante, sobre todo si tenemos en cuenta lo mucho que tenemos en común, y no sólo a nivel humano. Y por lo tanto, es hora de que todos reconozcan sus similitudes y se den cuenta de que todos queremos las mismas cosas.https://goldenageofgaia.com/2025/09/13/thymus-on-the-charlie-kirk-shooting/

habló de la resaca del eclipse y del mal de altura de la ascensión. Dijo a sus seguidores que se sentían como si los hubiera atropellado un coche. Otros seguidores lo leyeron y le enviaron un correo electrónico: «Prueba con un autobús…».https://ascensionwithsierra.blogspot.com/2025/09/actualizacion-energetica-de-alexander-quinn_12.html Revelación del origen del alma de Charlie Kirk por Judith Lynn.- “Tu origen sagrado es Atlas de las Pléyades. Tu primer nombre del alma es Sabasuyah Doukeish. Tu amor y compasión por los que viven en la Tierra te llevaron a encarnar muchas veces para ayudar a enseñar la verdad y la luz. Tuviste muchos sueños vívidos donde fuiste perseguido por compartir la sabiduría. Eres fuerte y celebras la vida dondequiera que viajes. Tu hogar se creó en las montañas de Cristal. Caminas con tus tigres y vuelas con tu dragón. Meditas bajo árboles azules y plateados mientras comulgas con el espíritu y la luz. En la Tierra serás honrado por muchos que siempre te amarán.”https://x.com/Kabamur_Taygeta/status/1966668914982875206

MENSAJES

La ascensión no es para todas las almas en este momento, ya que cada una eligió su propio camino antes de venir a esta vida según Kejraj . Algunas han optado por ascender con la Tierra a dimensiones superiores, mientras que otras han elegido lecciones, experiencias y reinos diferentes. Esto es la realización del libre albedrío de cada alma.https://eraoflight.com/2025/09/13/ascension-is-not-for-all-souls-at-this-time/

en este momento, ya que cada una eligió su propio camino antes de venir a esta vida según . Algunas han optado por ascender con la Tierra a dimensiones superiores, mientras que otras han elegido lecciones, experiencias y reinos diferentes. Esto es la realización del libre albedrío de cada alma.https://eraoflight.com/2025/09/13/ascension-is-not-for-all-souls-at-this-time/ Aumenta la presión según el Alto Consejo de Sirio a través de Chellea Wilder .- A medida que navegas por estos tiempos de transformación, comienza a crecer una presión innegable dentro y alrededor de ti. Esta presión representa un cambio profundo en la energía que envuelven tu existencia, energía que promueven la verdad y la transparencia. Quienes se siguen ocultando de la verdad, ignorando las revelaciones que se despliegan ante ellos, están alineados enérgicamente con las mismas fuerzas que han perpetrado crímenes de lesa humanidad. Esta alineación no es insignificante; tiene peso y consecuencias.https://goldenageofgaia.com/2025/09/13/the-high-council-of-sirius-the-pressure-is-building/

según el Alto Consejo de a través de .- A medida que navegas por estos tiempos de transformación, comienza a crecer una presión innegable dentro y alrededor de ti. Esta presión representa un cambio profundo en la energía que envuelven tu existencia, energía que promueven la verdad y la transparencia. Quienes se siguen ocultando de la verdad, ignorando las revelaciones que se despliegan ante ellos, están alineados enérgicamente con las mismas fuerzas que han perpetrado crímenes de lesa humanidad. Esta alineación no es insignificante; tiene peso y consecuencias.https://goldenageofgaia.com/2025/09/13/the-high-council-of-sirius-the-pressure-is-building/ Continúa la batalla según Caroline Oceana Ryan.- Reconoce el clima difícil y el desafío en la Tierra, marcado por sufrimiento, confusión, destrucción e impaciencia ante la evolución mundial y el retraso en la manifestación de los cambios esperados. La luz y el despertar proceden desde el interior de cada ser humano y una salvación externa sólo se puede manifestar si se produce un despertar y cambio de conciencia colectivo, no como un rescate externo sino como resultado del trabajo interno y la maduración espiritual de la humanidad.https://eraoflight.com/2025/09/13/the-collective-the-battle-continues/

NOTICIAS

Un terremoto de magnitud 7,4 golpeó cerca de la costa este de la región rusa de Kamchatka .https://www.nbcnews.com/science/earthquakes/74-magnitude-earthquake-strikes-east-coast-russias-kamchatka-region-rcna230971

.https://www.nbcnews.com/science/earthquakes/74-magnitude-earthquake-strikes-east-coast-russias-kamchatka-region-rcna230971 La Asamblea de la ONU vota a favor de la solución de dos Estados para el conflicto israelí-palestino.https://www.cnbc.com/2025/09/13/un-assembly-backs-two-state-solution-to-israel-palestinian-conflict.html

Corea del Norte está ejecutando a gente por compartir películas y programas de televisión extranjeros, dice la ONU.https://www.nbcnews.com/world/asia/north-korea-executing-people-sharing-foreign-films-tv-un-says-rcna230975

ECONOMÍA

La liquidez de las monedas estables alcanza un máximo histórico.https://www.zerohedge.com/crypto/stablecoin-liquidity-hits-all-time-high

China aparca su recelo por las criptos y se abre a adoptar monedas estables y activos digitales.https://www.eleconomista.es/cripto/noticias/13540764/09/25/china-aparca-su-recelo-por-las-cripto-y-se-abre-a-adoptar-monedas-estables-y-activos-digitales.html

aparca su recelo por las criptos y se abre a adoptar monedas estables y activos digitales.https://www.eleconomista.es/cripto/noticias/13540764/09/25/china-aparca-su-recelo-por-las-cripto-y-se-abre-a-adoptar-monedas-estables-y-activos-digitales.html La Fed puede contener a la inflación con seis bajadas de tipos en doce meses.https://www.eleconomista.es/mercados-cotizaciones/noticias/13543372/09/25/la-fed-puede-contener-al-monstruo-de-la-inflacion-aun-con-seis-bajadas-de-tipos-en-12-meses.html

El rally del oro sólo se puede frenar con un IPC controlado, un dólar fuerte y tipos altos.https://www.expansion.com/mercados/2025/09/13/68c527c3e5fdeae4388b45ac.html

sólo se puede frenar con un IPC controlado, un dólar fuerte y tipos altos.https://www.expansion.com/mercados/2025/09/13/68c527c3e5fdeae4388b45ac.html Las redes eléctricas están bajo presión de los centros de datos que consumen mucha energía.https://finance.yahoo.com/news/big-techs-energy-hungry-data-040203455.html

EUROPA

El colapso del gobierno francés indica un creciente riesgo de deuda en la eurozona.https://www.zerohedge.com/economics/french-government-collapse-signals-rising-eurozone-debt-risk

indica un creciente riesgo de deuda en la eurozona.https://www.zerohedge.com/economics/french-government-collapse-signals-rising-eurozone-debt-risk Las huelgas perturbarán los aeropuertos y los servicios ferroviarios en Italia .https://es.euronews.com/viajes/2025/09/12/viaja-a-italia-en-septiembre-las-huelgas-perturbaran-los-aeropuertos-y-los-servicios-ferro

.https://es.euronews.com/viajes/2025/09/12/viaja-a-italia-en-septiembre-las-huelgas-perturbaran-los-aeropuertos-y-los-servicios-ferro Microsoft llega a un acuerdo con la Comisión Europea para evitar una multa mil-millonaria.https://www.expansion.com/economia-digital/2025/09/12/68c3f316468aeb6e5e8b45a0.html

ESPAÑA

El precio de la luz tendrá este domingo seis horas gratis desde las 11 a las 17 horas.https://www.expansion.com/empresas/energia/2025/09/13/68c562f1e5fdeaf0488b459c.html

España destinará casi 34.000 millones a la inversión en redes eléctricas hasta 2030 para paliar el colapso.https://www.eleconomista.es/energia/noticias/13542143/09/25/el-gobierno-destinara-casi-34000-millones-la-inversion-en-redes-hasta-2030-para-paliar-el-colapso.html

hasta 2030 para paliar el colapso.https://www.eleconomista.es/energia/noticias/13542143/09/25/el-gobierno-destinara-casi-34000-millones-la-inversion-en-redes-hasta-2030-para-paliar-el-colapso.html Se mantuvo la inflación en España en el 2,7% en agosto, y la de los alimentos se modera al 2,3%.https://efe.com/economia/2025-09-12/ipc-agosto-igual-julio/

en España en el 2,7% en agosto, y la de los alimentos se modera al 2,3%.https://efe.com/economia/2025-09-12/ipc-agosto-igual-julio/ Ayuso anuncia otro plan de choque para la vivienda: hipotecas al 100% para compradores de hasta 50 años y más alquiler asequible.https://www.eleconomista.es/vivienda-inmobiliario/noticias/13539826/09/25/ayuso-anuncia-otro-plan-de-choque-para-la-vivienda-hipotecas-al-100-para-compradores-de-hasta-50-anos-y-mas-alquiler-asequible.html

anuncia otro plan de choque para la vivienda: hipotecas al 100% para compradores de hasta 50 años y más alquiler asequible.https://www.eleconomista.es/vivienda-inmobiliario/noticias/13539826/09/25/ayuso-anuncia-otro-plan-de-choque-para-la-vivienda-hipotecas-al-100-para-compradores-de-hasta-50-anos-y-mas-alquiler-asequible.html Valencia creará su propia Agencia de Alquiler de Vivienda con precios por debajo del mercado y contratos a cinco años.https://www.eleconomista.es/vivienda-inmobiliario/noticias/13541652/09/25/valencia-creara-su-propia-agencia-de-alquiler-de-vivienda-precios-por-debajo-del-mercado-y-contratos-a-5-anos.html

creará su propia Agencia de Alquiler de Vivienda con precios por debajo del mercado y contratos a cinco años.https://www.eleconomista.es/vivienda-inmobiliario/noticias/13541652/09/25/valencia-creara-su-propia-agencia-de-alquiler-de-vivienda-precios-por-debajo-del-mercado-y-contratos-a-5-anos.html El Instituto Cervantes recupera la enseñanza de español en Bruselas y Luxemburgo .https://es.euronews.com/cultura/2025/09/11/cervantes-volvera-a-dar-espanol-en-las-aulas-de-europa-el-instituto-retoma-la-ensenanza

y .https://es.euronews.com/cultura/2025/09/11/cervantes-volvera-a-dar-espanol-en-las-aulas-de-europa-el-instituto-retoma-la-ensenanza España se suma a la nueva operación de la Otan en la frontera polaca .https://es.euronews.com/2025/09/12/espana-se-suma-a-la-nueva-operacion-de-la-otan-en-la-frontera-entre-polonia-y-bielorrusia

.https://es.euronews.com/2025/09/12/espana-se-suma-a-la-nueva-operacion-de-la-otan-en-la-frontera-entre-polonia-y-bielorrusia La inmigración lleva a España a un nuevo máximo de población, impulsado por colombianos y venezolanos .https://cnnespanol.cnn.com/2025/08/07/espana/espana-maximo-poblacion-impulsada-inmigrantes-orix

lleva a España a un nuevo máximo de población, impulsado por y .https://cnnespanol.cnn.com/2025/08/07/espana/espana-maximo-poblacion-impulsada-inmigrantes-orix California era cómoda, dice un estadounidense, pero “todos son mucho más felices” desde que su familia se mudó a España.https://cnnespanol.cnn.com/2025/08/16/viajes/california-estadounidense-familia-se-mudo-espana-trax

AMÉRICAS

Los ‘millennials‘ encabezan compra de vivienda en México .https://noticiaslatam.lat/20250909/los-millennials-encabezan-compra-de-vivienda-en-mexico-1166283019.html

.https://noticiaslatam.lat/20250909/los-millennials-encabezan-compra-de-vivienda-en-mexico-1166283019.html El sistema hídrico que abastece a la capital mexicana alcanza su mayor nivel en cinco años.https://noticiaslatam.lat/20250907/sistema-hidrico-que-abastece-a-la-capital-mexicana-alcanza-su-mayor-nivel-en-cinco-anos-1166224361.html

La Fiscalía de México busca penas de 30 a 60 años para marinos ligados al contrabando de combustible.https://noticiaslatam.lat/20250913/fiscalia-de-mexico-busca-penas-de-30-a-60-anos-para-marinos-ligados-al-contrabando-de-combustible-1166429179.html

busca penas de 30 a 60 años para marinos ligados al contrabando de combustible.https://noticiaslatam.lat/20250913/fiscalia-de-mexico-busca-penas-de-30-a-60-anos-para-marinos-ligados-al-contrabando-de-combustible-1166429179.html El FMI ratifica el apoyo a Milei en medio de la incertidumbre financiera.https://noticiaslatam.lat/20250912/el-fmi-ratifica-el-apoyo-a-milei-en-medio-de-la-incertidumbre-financiera-1166399687.html

en medio de la incertidumbre financiera.https://noticiaslatam.lat/20250912/el-fmi-ratifica-el-apoyo-a-milei-en-medio-de-la-incertidumbre-financiera-1166399687.html Milei busca recuperarse tras su derrota en Buenos Aires .https://cnnespanol.cnn.com/2025/09/11/argentina/video/elecciones-provincia-buenos-aires-milei-revertir-oppenheimer-presenta-tv

busca recuperarse tras su derrota en .https://cnnespanol.cnn.com/2025/09/11/argentina/video/elecciones-provincia-buenos-aires-milei-revertir-oppenheimer-presenta-tv Milei profundiza su agenda y veta tres leyes del Congreso.https://noticiaslatam.lat/20250913/milei-profundiza-su-agenda-tras-la-derrota-electoral-y-veta-tres-leyes-del-congreso-1166433122.html

profundiza su agenda y veta tres leyes del Congreso.https://noticiaslatam.lat/20250913/milei-profundiza-su-agenda-tras-la-derrota-electoral-y-veta-tres-leyes-del-congreso-1166433122.html Axel Kicillof, el peronista que derrotó a Milei, elogia el pragmatismo de Trump.https://cnnespanol.cnn.com/2025/09/12/argentina/axel-kicillof-peronista-derroto-partido-milei-orix

