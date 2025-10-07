Reunión del subdelegado con el secretario general de Instituciones Penitenciarias

El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, ha mantenido una reunión con el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, en la que también ha participado el director del Centro Penitenciario El Acebuche, Nahum Álvarez.

Durante el encuentro se ha abordado la situación de las aproximadamente 900 personas privadas de libertad que actualmente cumplen condena en el centro penitenciario almeriense, de las que sobre un 10% se encuentra en régimen abierto en el Centro de Inserción Social (CIS) ‘Manuel Pérez Ortega’.

Tanto el subdelegado como el secretario general han puesto en valor la labor del personal de Instituciones Penitenciarias, al que han definido como una pieza esencial para la convivencia democrática, la reinserción social y la seguridad colectiva.

Vinculado profesionalmente a la carrera judicial, en la que comenzó en 1978, Ángel Luis Ortiz ostenta el cargo de secretario general de Instituciones Penitenciarias desde junio de 2018. Anteriormente, fue magistrado en el Juzgado de Vigilancia nº 1 de Madrid y responsable del Área de Justicia y Prisiones de la Oficina del Defensor del Pueblo durante diez años.