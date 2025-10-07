Home / Agricultura y Pesca / La gastronomía de Almería conquista el corazón de Murcia en una jornada de intercambio gastronómico

La gastronomía de Almería conquista el corazón de Murcia en una jornada de intercambio gastronómico

Por
No hay comentarios
octubre 7, 2025 11:52 am

Tercera jornada de intercambio de sabores, celebrada en este caso en la Plaza Julián Romera de la capital murciana, tras las realizadas anteriormente con Córdoba y con Cartagena

La Plaza Julián Romea de Murcia se llenó de sabor y tradición almeriense en una nueva jornada de intercambio gastronómico organizada por el Ayuntamiento de Almería, a través del Área de Promoción de la Ciudad, en colaboración con el Ayuntamiento de Murcia y las patronales ASHAL (Almería) y Hoy Tú (Murcia).

Este encuentro, el tercero de su tipo tras los celebrados con Córdoba y Cartagena, puso en valor la gastronomía como motor turístico y elemento de identidad cultural. La jornada se enmarcó en las XVI Jornadas sobre Economías Locales de la Región de Murcia, celebradas en el edificio Moneo bajo el título “Turismo y Gastronomía en el marco de los Planes de Sostenibilidad Turística en destino”.

El concejal de Turismo, Comunicaciones y Promoción de la Ciudad de Almería, Joaquín Pérez de la Blanca, inauguró el acto junto a su homólogo murciano, Jesús Pacheco, destacando la importancia de la colaboración institucional para construir ciudades más atractivas, innovadoras y conectadas. “La gastronomía no es solo cultura y tradición, también es innovación, identidad y un motor clave para el turismo y la economía”, señaló Pérez de la Blanca.

Por su parte, Pacheco reivindicó el potencial de ambas ciudades: “Somos la huerta de Europa y debemos defender lo nuestro para que el turismo siga siendo un pilar económico fundamental”.

La jornada incluyó mesas redondas sobre experiencias gastroturísticas, colaboración público-privada y estrategias municipales para impulsar el turismo gastronómico. Representantes de ASHAL y Hoy Tú compartieron iniciativas y buenas prácticas en este ámbito.

Showcooking, baile y música

El broche de oro lo puso un showcooking en la Plaza Julián Romea, a cargo del chef Patricio Úbeda, del restaurante Blanca Brisa, quien deleitó a los asistentes con platos típicos almerienses como gurullos con atún, jibia en salsa y tomate Lobello con aliño de la tierra. La Agrupación Folklórica Alcazaba amenizó el almuerzo con bailes y música tradicional, aportando un toque festivo y cultural al evento.

Pérez de la Blanca valoró muy positivamente la jornada: “Hemos compartido nuestra gastronomía y nuestras señas de identidad con una ciudad vecina, fortaleciendo la promoción de un turismo de calidad, sostenible y moderno”.

El presidente de ASHAL, Pedro Sánchez-Fortún, subrayó la relevancia de estas iniciativas: “La gastronomía es un elemento indispensable en el desarrollo turístico. Hoy en día, muchos viajes se organizan en torno a los sabores y productos locales”.

Esta actividad ha sido financiada por el Ayuntamiento de Almería a través del programa ‘Promoción y dinamización de la gastronomía a través de la cultura’, reafirmando el compromiso municipal con la proyección turística de la ciudad.

GabinetedePrensa

Related Posts

La gastronomía de Almería conquista la Plaza Romeo de la capital ...
octubre 7, 2025
La Junta aboga por el impulso de las aguas regeneradas para abast ...
octubre 6, 2025
Almería lidera el modelo hídrico sostenible con el respaldo de Ay ...
octubre 6, 2025

Deje un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *