Reunión del subdelegado del Gobierno y el alcalde de El Ejido para trasladar las características técnicas del proyecto de la playa de Balerma

El jefe de Costas del Almería ha explicado las novedades de la actuación que contempla ocho espigones, un muro de protección del talud de la playa de las Cuevecillas, aportaciones de arena y la regeneración de espacio dunar

La Subdelegación del Gobierno en Almería ha acogido una reunión de trabajo entre el subdelegado del Gobierno, José María Martín, y el alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, donde se ha dado a conocer las principales características técnicas del proyecto para frenar el proceso de erosión del litoral de la costa de Balerma que incluye la construcción de ocho espigones en la playa y que ha sido elaborado por la Dirección General de la Costa y el Mar, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. En este encuentro, el jefe provincial de Costas, Enrique López, ha trasladado las novedades de esta actuación destinada a frenar el deterioro que afecta a esta zona del litoral almeriense en el Poniente de la provincia.

El proyecto contempla la construcción de una batería de ocho espigones, un muro de protección del talud de la playa de las Cuevecillas de 560 m de longitud y la aportación de 250.000 metros cúbicos de arena. Además también está previsto la regeneración del espacio dunar con la plantación de especies que sean autóctonas de este espacio, la aportación de arena y la colocación de retenedores para fijar la superficie de duna.

La actuación se plantea sobre un frente litoral de aproximadamente cinco kilómetros donde, en episodios de temporal, el oleaje llega incluso a alcanzar el paseo marítimo, lo que ha provocado una pérdida progresiva de arena en los últimos años.

En la actualidad, el proyecto se encuentra abierto a información pública, periodo en el que las administraciones afectadas -principalmente el Ayuntamiento de El Ejido y la Junta de Andalucía- podrán presentar las alegaciones que consideren oportunas. Tras este trámite, la Dirección General de Costas analizará las alegaciones presentadas y procederá, en su caso, a la aprobación definitiva del proyecto, que posteriormente deberá someterse a la correspondiente evaluación ambiental antes de la licitación y adjudicación de las obras.

Durante el encuentro se ha tratado el seguimiento y vigilancia ambiental como parte del proyecto para todas las zonas de actuación que incluiría aquellas en espacios de la Red Natura 2000. La vigilancia ambiental recoge la fase preoperacional, la fase de construcción y la fase postoperacional con control topobatimétrico y de seguimiento de las comunidades bentónicas de hasta 5 años.

En la reunión también se ha abordado las actuaciones de emergencia y mantenimiento en el litoral almeriense, destinadas a reparar los daños ocasionados por los temporales y a preparar las playas de cara a la temporada estival. Estas actuaciones incluyen aportaciones de arena en varios puntos del litoral, incluida la playa de Balerma, y El Lance y Guainos en Adra.

A estas intervenciones urgentes se suman actuaciones de mantenimiento que la Dirección General de Costas realizará en distintos puntos del litoral para garantizar el buen estado de las playas antes del verano.