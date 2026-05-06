Seis empresas se interesan y realizan la visita técnica al edificio del Casino de Huércal-Overa para su rehabilitación

Patricia López Rojas

El proyecto de rehabilitación y ampliación del histórico edificio del Casino de Huércal-Overa ha superado otro paso más con la visita técnica de las empresas interesadas en su ejecución. Un total de seis se han desplazado hasta el municipio para conocer sobre el terreno las particularidades del inmueble, acompañadas por los técnicos municipales del Ayuntamiento.

Esta inspección técnica tenía carácter obligatorio según el pliego administrativo. Su objetivo principal es que los licitadores comprendan la complejidad estructural y el entorno patrimonial del edificio antes de formalizar sus ofertas económicas y técnicas.

El contrato, que cuenta con un presupuesto base de licitación de 2,2 millones de euros, es una pieza central en la estrategia municipal para revitalizar el casco histórico. El inmueble se sitúa en el área de protección de la Iglesia Parroquial Nuestra Señora de la Asunción, declarada Bien de Interés Cultural (BIC).

Dada la singularidad del edificio, las empresas participantes deberán demostrar una experiencia específica en restauración de bienes histórico-artísticos. Teniendo especial atención el escudo heráldico de la fachada principal (también BIC) y la zona original que conecta con la Plaza Cura Valera y la calle Enrique García.

El alcalde de Huércal-Overa, Domingo Fernández, ha valorado positivamente el interés despertado entre las constructoras, «es una intervención necesaria para conservar el patrimonio del municipio, seguimos cumpliendo nuestro compromiso de trabajar firmemente en la revitalización del centro histórico. La rehabilitación del Casino no es solo una obra de infraestructuras, es una apuesta por nuestra identidad y por devolverle el esplendor a un edificio singular que es patrimonio de todos los huercalenses».

Fernández añadió que el objetivo es “dar a este edificio un nuevo propósito siendo un motor administrativo y social que centralice dependencias municipales” y dote al Ayuntamiento de instalaciones modernas, atrayendo vida y actividad a las calles de la Villa.

Las empresas interesadas pueden consultar toda la documentación técnica y administrativa a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público.