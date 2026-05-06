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Un total de 120 alumnos de toda Andalucía han participado en el V Torneo de Debate Educativo

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mayo 6, 2026 9:12 pm

Los ganadores en la modalidad de español son centros docentes de Cádiz y de Jaén; en francés e inglés han ganado institutos de Málaga y Almería

La fase autonómica del V Torneo de Debate Educativo de Andalucía 2025/2026 ha reunido en Jerez de la Frontera a un total de 120 alumnos procedente de las ocho provincias andaluzas durante los días 5 y 6 de mayo, con el propósito de hacer del debate una herramienta de aprendizaje, convivencia y ciudadanía.

Durante dos jornadas, estudiantes de Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla han participado en sesiones de debate en español, inglés y francés, junto a exhibiciones en chino, alemán y portugués.

El Torneo de Debate Educativo de Andalucía tiene un marcado carácter formativo y no competitivo. Su valor principal no está en el resultado, sino en el proceso: investigar, comprender, argumentar, escuchar al otro y aprender a defender una idea sin dejar de respetar las demás.

Han participado 24 equipos de los Institutos de Enseñanza Secundaria de toda la comunidad autónoma, que han reflexionado sobre la pregunta: ‘¿Deben las plataformas digitales asumir responsabilidad legal directa por el ciberacoso perpetrado por sus usuarios?’, invitando al alumnado a reflexionar sobre la convivencia digital, la responsabilidad en las redes y el papel de las plataformas en la protección de las personas usuarias.

Los centros que se han proclamado ganadores en las distintas modalidades han sido: en español, el campeón ha sido el IES Santa Teresa (Jaén) y subcampeón el SAFA San Luis de El Puerto Santa María (Cádiz); en inglés, campeón el IES Carlos III de Aguadulce (Almería) y subcampeón el IES Ángel Saavedra de Córdoba; y en francés, el campeón ha sido el IES Cristine Picasso de Málaga y subcampeón el IES Alto Conquero de Huelva.

Atendiendo al programa oficial, el 5 de mayo se desarrollaron las primeras rondas de debate en español, inglés y francés en el Conservatorio Joaquín Villatoro, así como las exhibiciones en chino, alemán y portugués y las sesiones posteriores en los Claustros de Santo Domingo.

Y hoy día 6 de mayo han tenido lugar las sesiones finales en francés, inglés y español, junto con la entrega de reconocimientos y el acto de clausura en los Claustros de Santo Domingo, que se han convertido en un espacio de encuentro para alumnado, docentes, jurado, organización y centros participantes.

Más allá del programa, la cita ha sido una celebración del trabajo compartido: el del alumnado que se atreve a hablar en público, el del profesorado que guía y acompaña, el de los centros que impulsan proyectos educativos transformadores y el de una comunidad educativa que cree en el poder de la palabra.

GabinetedePrensa

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