Obras en autovía A-7 entre los PPKK 814+100 y 814+500(T.M. El Ejido)

La Jefatura Provincial de Tráfico informa que se van a realizar obras o trabajos de mantenimiento, salvo causas de fuerza mayor, en la autovía A-7 entre los PPKK 814+100 y 814+500(T.M. El Ejido), en sentido creciente se realizará el corte alternativo de carriles.

Las actuaciones están previstas desde las 23:00 h. del 7 de mayo hasta las 06:00 h. del 8 de mayo.

Para una información actualizada puede consultar en el mapa de estado del tráfico e incidencias de la DGT: https://etraffic.dgt.es/etrafficWEB/