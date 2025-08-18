Miski Liu Suria

Nada podrá tocarte si consigues instalar la quietud divina en tu interior, dijo Yogananda.

Luz invicta

Divina tiniebla

Semana inestable

Exceso de energía

Elevación de la tensión

Intensidad desbordada

Esto subirá tu frecuencia

Estado de alerta excesiva

Gran cambio de conciencia

Tregua a partir del 22 de agosto

“Luz invicta” representa la idea de una luz inextinguible y victoriosa, símbolo de esperanza, vida y triunfo sobre la oscuridad. Por lo tanto, se puede entender como una luz que nunca es derrotada, una energía luminosa siempre victoriosa y persistente, capaz de vencer cualquier sombra o tiniebla. La luz está asociada con la claridad, la verdad, la vida, la revelación espiritual o el conocimiento.

Por el contrario, la «divina tiniebla», según Dionisio Aeropagita, expresa la experiencia de unión del alma con lo divino cuando trasciende todo conocimiento. Se refiere al estado en el que el alma, al avanzar en la contemplación, supera tanto lo sensible como lo intelectual, y accede a un ámbito donde sólo se puede ver a Dios en la oscuridad que trasciende toda comprensión. Es el misterio supremo, inefable y trascendente, al que sólo se puede acceder en la oscuridad luminosa del no saber y del silencio místico, más allá de toda luz y conocimiento humano.

Dionisio describe este estado como el lugar donde “se revelan en las tinieblas más que luminosas del silencio los misterios simples, absolutos e inmutables de la teología». Es una experiencia de deslumbramiento espiritual, donde el conocimiento divino es más bien un «no ver» o un «no saber» porque es inaccesible e incomprensible la Divinidad para la razón humana. El espíritu puede penetrar hasta el misterio divino, despojado de toda percepción sensible y de todo concepto intelectual.

EL “NO SABER”

El «no saber» en San Juan de la Cruz se refiere al estado en el que resulta insuficiente o superado toda la ciencia y conocimiento racional del ser humano durante la experiencia de la unión mística. Por eso repite la frase “y me quedé no sabiendo, toda ciencia trascendiendo”.

Ese «no saber» no es ignorancia, sino una forma de sabiduría superior que trasciende el conocimiento intelectual, es decir, un conocimiento que no se puede explicar por la razón ni por las palabras, porque se trata de una experiencia divina directa, inefable e imposible de verbalizar.

Es el abandono de todo saber humano para quedar abierto a la experiencia mística, que supera todo entendimiento y que sólo se puede recibir como gracia en la soledad y el silencio interior. Por eso dice: «quien se supiere vencer con un no saber sabiendo, irá siempre trascendiendo».

SOBRETENSIÓN

Estás experimentando una sobretensión de energía según el Consejo Intergaláctico de Andrómeda. Te sientes invadido de una sensación renovada de motivación y coraje. Experimentas la frecuencia de la quinta dimensión a medida que se acerca el gran evento. No cederá esta fuerza vigorizante y seguirá ampliándose. Esta energía ampliada actúa como catalizador, impulsándonos a liberarnos de las garras de la ilusión.

La Tierra está sintiendo esta frecuencia superior, y eso está provocando que muchos cuestionen todo, incluido su propósito en la vida. Empiezas a profundizar en lo que realmente te importa, examinando tus creencias y valores fundamentales. Esta introspección se convierte en un poderoso impulso que te empuja a buscar la armonía con tu yo auténtico.

A medida que exploras tus motivaciones, es posible que descubras que muchos de tus pensamientos y acciones no tienen su origen en tu esencia verdadera, sino más bien en expectativas externas o presiones sociales. Además, la naturaleza introspectiva de esta energía impulsa a la gente a examinar profundamente sus motivaciones. Fomenta un análisis crítico para determinar si sus acciones y decisiones de vida reflejan su verdadero ser.

Esta energía ampliada y poderosa te motiva y te anima a crear un terreno fértil para tu ascensión y transformación. Te invita a una introspección profunda, asegurándote de que tus pensamientos, palabras y acciones resuenen con tu ser verdadero para vivir una vida que esté alineada con el propósito del alma.

ALIVIO

A finales de mes, las energías de Virgo vienen a tranquilizar nuestro proceso de limpieza. A partir del 22 de agosto, se abre un nuevo camino con la entrada del Sol en Virgo y una Luna Nueva en este mismo signo, que continuará hasta el 21 de septiembre, con el eclipse de Virgo y uno de Piscis de por medio. Ambos están destinados a apoyar nuestro proceso de rejuvenecimiento y la encarnación de la misión del alma. S eptiembre será un mes muy importante para desconectarnos de lo viejo, para cortar o reparar cordones del alma o energéticos.https://goldenageofgaia.com/2025/08/17/natalia-alba-continue/

vienen a tranquilizar nuestro proceso de limpieza. A partir del 22 de agosto, se abre un nuevo camino con la entrada del en y una en este mismo signo, que continuará hasta el 21 de septiembre, con el eclipse de y uno de de por medio. Ambos están destinados a apoyar nuestro proceso de rejuvenecimiento y la encarnación de la misión del alma. será un mes muy importante para desconectarnos de lo viejo, para cortar o reparar cordones del alma o energéticos.https://goldenageofgaia.com/2025/08/17/natalia-alba-continue/ Parece que los “personajes no jugadores” son un elemento fundamental de la matrix 3-D según Sierra . Crean el drama y la experiencia que necesita nuestra alma para evolucionar. Nos brindan la resistencia necesaria para crecer y superar.https://ascensionwithsierra.blogspot.com/2025/08/thoughts-on-npcs-and-ascension.html

. Crean el drama y la experiencia que necesita nuestra alma para evolucionar. Nos brindan la resistencia necesaria para crecer y superar.https://ascensionwithsierra.blogspot.com/2025/08/thoughts-on-npcs-and-ascension.html La luz que sostienen no es sólo para ustedes, sino como una llama guía para despertar a quienes aún sueñan en la matrix. Su presencia es el puente entre mundos, anclando frecuencias más elevadas para que la humanidad se pueda elevar al recuerdo de la divinidad, dice Kejraj.https://eraoflight.com/2025/08/17/daily-message-for-8-17-2025/

REGALO

Una carta de Melania dirigida a Putin insta a proteger a los niños.https://noticiaslatam.lat/20250817/trump-publica-una-carta-de-su-esposa-melania-dirigida-a-putin-en-la-que-le-insta-a-proteger-a-los-1165592980.html

dirigida a insta a proteger a los niños.https://noticiaslatam.lat/20250817/trump-publica-una-carta-de-su-esposa-melania-dirigida-a-putin-en-la-que-le-insta-a-proteger-a-los-1165592980.html El regalo de Putin a Melania causa conmoción en la cumbre de Alaska . La esmeralda Romanov es un gesto cargado de legado, venganza e historia oculta. Tanto los teóricos de las redes sociales como los analistas geopolíticos interpretan el final del antiguo orden financiero, el regreso simbólico del poder del linaje robado y la revelación del hombre detrás de la cortina que ha controlado los sistemas mundiales durante más de un siglo.https://amg-news.com/inside-report-putins-gift-to-melania-sends-shockwaves-through-alaska-summit-the-romanov-emerald-power-legacy-and-the-ring-that-could-shake-the-world-anchorage-alaska/

a causa conmoción en la cumbre de . La esmeralda es un gesto cargado de legado, venganza e historia oculta. Tanto los teóricos de las redes sociales como los analistas geopolíticos interpretan el final del antiguo orden financiero, el regreso simbólico del poder del linaje robado y la revelación del hombre detrás de la cortina que ha controlado los sistemas mundiales durante más de un siglo.https://amg-news.com/inside-report-putins-gift-to-melania-sends-shockwaves-through-alaska-summit-the-romanov-emerald-power-legacy-and-the-ring-that-could-shake-the-world-anchorage-alaska/ Según Ethan White de Gazetteller, los sombreros blancos tienen el control y han desmontado la maquinaria oscura silenciosamente, pieza por pieza, esperando el momento oportuno para dar el golpe. Ese momento es ahora. Estás viviendo el capítulo final de la caída del lado oscuro, y esta vez, no podrán esconderse detrás de noticias falsas, inmunidad falsa o elecciones falsas. La cuestión ya no es si está sucediendo esto. La cuestión es: ¿hasta dónde llegarán antes de que el mundo diga basta?https://goldenageofgaia.com/2025/08/17/from-darkness-unto-light-17-aug-2025-update/

DRONES

Ismael Pérez dice que la inteligencia artificial ha tomado el control de los sistemas de armas humanos, al menos para mantener viva la guerra entre Ucrania y Rusia, y que la coalición está privándola de información, por lo que prácticamente deja de funcionar. En cualquier caso, creo que la humanidad saldrá muy bien, sin importar quién o qué quiera destruirnos.

Está llegando a su fin la era de los aviones de combate, portaaviones, buques de guerra, tanques, vehículos blindados e infantería. Los drones se han convertido en protagonistas de la guerra, y ahora se prefieren los drones no tripulados económicos de 400 dólares a los costosos cazas F-35, que matan a sus pilotos si son derribados. Estos drones están hechos de plástico, no son detectados por radar y no matan a sus pilotos si son derribados.

Si los cazas ya no son necesarios, entonces no hay necesidad de portaaviones para transportarlos. Los portaaviones, se mueven lentamente y ni siquiera alcanzan una velocidad de 60 km/h, serían hundidos fácilmente por misiles antibuque volando a Mach 3, lo que los convertiría en armas inútiles. Los destructores y cruceros también se convirtieron en activos militares inútiles frente a los misiles antibuque de Mach 3.

No es necesario bombardear con el F-35, que sólo puede alcanzar Mach 1,6, y es posible realizar bombardeos precisos utilizando misiles que vuelan a Mach 20. Los drones que vuelan justo por encima del agua y el suelo no se pueden detectar por las fuerzas enemigas y, por supuesto, tampoco se pueden detectar por el radar, y se pueden aproximar a las bases enemigas, disparar misiles y destruir cuarteles generales enemigos.

https://nationalcircus.com/article/los-trump-vilified-hunter-biden-then-copied-his-playbook?msg_id=19066194&md5=&type=content&lctg=687542ed49bb0374a18cabd8

NOTICIAS

El huracán Erin se degrada a categoría tres en su paso por el Caribe .https://noticiaslatam.lat/20250817/1165593664.html

.https://noticiaslatam.lat/20250817/1165593664.html Miles de personas se quedaron sin electricidad en Puerto Rico por el huracán.https://www.nbcnews.com/weather/hurricanes/thousands-without-power-puerto-rico-hurricane-erin-rcna225461

por el huracán.https://www.nbcnews.com/weather/hurricanes/thousands-without-power-puerto-rico-hurricane-erin-rcna225461 Trump autoriza el uso de fuerza contra los cárteles de la droga en las Américas.https://noticiaslatam.lat/20250808/1165276489.html

autoriza el uso de fuerza contra los cárteles de la en las Américas.https://noticiaslatam.lat/20250808/1165276489.html El Comando Sur despliega cuatro mil soldados en aguas americanas.https://www.zerohedge.com/military/us-southcom-deploying-4000-troops-latin-american-waters-counter-narco-terror-operations

Trump afirma que Xi Jinpin le aseguró que China no invadirá Taiwán durante su presidencia.https://www.zerohedge.com/geopolitical/trump-says-xi-assured-him-china-will-not-invade-taiwan-during-his-presidency

afirma que le aseguró que no invadirá durante su presidencia.https://www.zerohedge.com/geopolitical/trump-says-xi-assured-him-china-will-not-invade-taiwan-during-his-presidency Un terremoto de magnitud 5,8 sacude la isla indonesia de Sulawesi.https://es.euronews.com/2025/08/17/un-terremoto-de-magnitud-58-sacude-la-isla-indonesia-de-sulawesi

ECONOMÍA

Los datos de la inflación de julio tienen a los economistas nerviosos.https://finance.yahoo.com/news/the-risk-thats-on-our-doorstep-july-inflation-data-has-economists-on-edge-133057270.html

de julio tienen a los economistas nerviosos.https://finance.yahoo.com/news/the-risk-thats-on-our-doorstep-july-inflation-data-has-economists-on-edge-133057270.html Las acciones vuelven a alcanzar máximos históricos a pesar de las señales de alerta.https://www.cnbc.com/2025/08/16/stocks-power-to-record-highs-again-despite-warning-signs-can-the-markets-strong-run-continue.html

Los mercados mundiales afrontan una semana inestable ante la presión de EEUU sobre Ucrania .https://finance.yahoo.com/news/global-markets-face-shaky-week-152401703.html

.https://finance.yahoo.com/news/global-markets-face-shaky-week-152401703.html Zelensky envía 50 millones de dólares mensuales a los Emiratos . Se prepara para huir de Ucrania .https://www.theburningplatform.com/2025/08/17/zelensky-sending-50-million-per-month-to-uae-preparing-to-flee-ukraine/#more-374069

envía 50 millones de dólares mensuales a los . Se prepara para huir de .https://www.theburningplatform.com/2025/08/17/zelensky-sending-50-million-per-month-to-uae-preparing-to-flee-ukraine/#more-374069 La Casa Blanca afirma que Rusia aceptó garantías de seguridad para Ucrania .https://www.cnbc.com/2025/08/17/trump-putin-steve-witkoff-ukraine-security-guarantees.html

aceptó garantías de seguridad para .https://www.cnbc.com/2025/08/17/trump-putin-steve-witkoff-ukraine-security-guarantees.html Trump quiere un acuerdo de paz directo entre Rusia y Ucrania en su reunión con Zelenski .https://efe.com/mundo/2025-08-17/trump-rusia-ucrania-zelenski-2/

quiere un acuerdo de paz directo entre y en su reunión con .https://efe.com/mundo/2025-08-17/trump-rusia-ucrania-zelenski-2/ Zelenski y Von der Leyen ven imposible cualquier entrega de territorios a Rusia.https://www.europapress.es/internacional/noticia-zelenski-von-der-leyen-ven-imposible-cualquier-entrega-territorios-rusia-20250817151114.html

EUROPA

El uso del aire acondicionado pone en jaque a la red eléctrica europea en plena ola de calor .https://es.euronews.com/green/2025/08/17/el-uso-aire-acondicionado-pone-en-jaque-la-red-electrica-europea-en-plena-ola-de-calor

.https://es.euronews.com/green/2025/08/17/el-uso-aire-acondicionado-pone-en-jaque-la-red-electrica-europea-en-plena-ola-de-calor Las autoridades del Reino Unido despliegan agentes encubiertos para atrapar a hombres que piropean.https://www.zerohedge.com/political/uk-government-deploys-undercover-police-catch-men-who-catcall

despliegan agentes encubiertos para atrapar a hombres que piropean.https://www.zerohedge.com/political/uk-government-deploys-undercover-police-catch-men-who-catcall Alemania , como el resto de Europa, está degenerando en algo parecido a un “Cuarto Reich”, opina el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov .

, como el resto de Europa, está degenerando en algo parecido a un “Cuarto Reich”, opina el ministro de Exteriores ruso, . El diseño de las calles de Washington DC se inspiró de Aranjuez, según un estudio de universidades españolas.https://www.europapress.es/madrid/noticia-diseno-calles-washington-dc-inspiro-aranjuez-estudio-universidades-espanolas-20250817110003.html

Enlace al vídeo en español:

Enlace a mi canal llamado “Miski Liu Suria”:

https://www.youtube.com/@miskiliusuria/videos

Todos mis artículos se publican en mi blog con sus enlaces:

https://miski-liu-suria.blogspot.com

Mi historial profesional (CV) es de dominio público:

https://sites.google.com/site/cvguillermoherrera

El autor de este vídeo es Periodista Licenciado y Colegiado, con cuarenta años de experiencia, y Oficial de Aviación Reservista Honorífico, entre trece titulaciones. Mi seudónimo es Miski Liu Suria. (Un seudónimo es un nombre o ‘alias’ utilizado por un periodista en sus actividades, en vez del suyo propio.)